Самая верующая страна и самый высокий собор: ТОП-8 рекордов христианства, о которых мало кто знает
Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых интересных фактов о христианстве
Накануне Крещения, которое христиане восточного обряда отмечают во вторник, 19 января, Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых интересных и необычных рекордов христианства, о которых мало кто знает.
А вы, например, в курсе, что самый высокий собор в мире находится в Германии, самой религиозной страной Европы является Польша, а самый успешный фильм о христианстве – кинолента американского режиссера и актера Мэла Гибсона "Страсти Христовы"?
В Книгу рекордов Гиннеса вошло купание около 200 человек в подмосковной Рузе. Верующие зашли в воду при тридцатиградусном морозе. Подобные рекорды ранее фиксировались только во время купания "моржей", но не людей без подготовки.
Читайте также:Купание на Крещение 2021: народные традиции
Самым кассовым фильмом религиозного содержания всех времен стала кинолента американского режиссера и актера Мэла Гибсона "Страсти Христовы".
Польша – там 86% населения называют себя верующими. Высока религиозность в Италии (74%) и Греции (71%). В Украине этот показатель равен 73%, в России – 70%, в Латвии – 40%, Литве – 42%. У соседней Беларуси – 34%.
Церковь Святого Владимира на украинской полярной станции "Академик Вернадский" стала единственным храмом, где состоялось праздничное богослужение с мирянами во время карантина.
Самым высоким собором в мире считается лютеранская церковь в немецком городе Ульм с высотой 161,5 м. На строительство этого сооружения ушла половина тысячелетия (с 1377 по 1890 год).
Посетители храма могут подняться по 768 ступеням собора до высоты 143 метров!
По версии Книги рекордов Гиннеса, самый большой христианский храм Нотр-Дам-де-ла-Пэ находится в Кот-д'Ивуаре – стране, расположенной в Западной Африке.
По некоторым характеристикам церковь, построенная в столице Кот-д'Ивуара, превосходит собор св. Петра в Риме.
Это собор Пресвятой Девы Марии в норвежском Тромсе.
Храм святителя Николая Чудотворца. Он расположен на архипелаге Земля Франца Иосифа.
Напомним, ранее мы писали, что ни в коем случае нельзя делать на Крещенский сочельник.
Целебные свойства воды на Крещение – видео:
Кроме этого, мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Крещение
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное