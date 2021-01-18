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Самая верующая страна и самый высокий собор: ТОП-8 рекордов христианства, о которых мало кто знает

Сегодня, 12:08

Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых интересных фактов о христианстве

Накануне Крещения, которое христиане восточного обряда отмечают во вторник, 19 января, Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых интересных и необычных рекордов христианства, о которых мало кто знает.

А вы, например, в курсе, что самый высокий собор в мире находится в Германии, самой религиозной страной Европы является Польша, а самый успешный фильм о христианстве – кинолента американского режиссера и актера Мэла Гибсона "Страсти Христовы"?

1. Самое массовое зимние купание

В Книгу рекордов Гиннеса вошло купание около 200 человек в подмосковной Рузе. Верующие зашли в воду при тридцатиградусном морозе. Подобные рекорды ранее фиксировались только во время купания "моржей", но не людей без подготовки.

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2. Самый успешный фильм о христианстве

Самым кассовым фильмом религиозного содержания всех времен стала кинолента американского режиссера и актера Мэла Гибсона "Страсти Христовы".

Фото: Wikipedia

3. Самая религиозная страна Европы

Польша – там 86% населения называют себя верующими. Высока религиозность в Италии (74%) и Греции (71%). В Украине этот показатель равен 73%, в России – 70%, в Латвии – 40%, Литве – 42%. У соседней Беларуси – 34%.

Фото: Studentportal.pl

4. Действующая украинская церковь в Антарктиде

Церковь Святого Владимира на украинской полярной станции "Академик Вернадский" стала единственным храмом, где состоялось праздничное богослужение с мирянами во время карантина.

Фото: Facebook | AntarcticCenter

5. Самый высокий собор в мире

Самым высоким собором в мире считается лютеранская церковь в немецком городе Ульм с высотой 161,5 м. На строительство этого сооружения ушла половина тысячелетия (с 1377 по 1890 год).

Фото: Flickr

Посетители храма могут подняться по 768 ступеням собора до высоты 143 метров!

6. Самый большой христианский храм

По версии Книги рекордов Гиннеса, самый большой христианский храм Нотр-Дам-де-ла-Пэ находится в Кот-д'Ивуаре – стране, расположенной в Западной Африке.

Фото: Wikipedia

По некоторым характеристикам церковь, построенная в столице Кот-д'Ивуара, превосходит собор св. Петра в Риме.

7. Самый северный католический собор в мире

Это собор Пресвятой Девы Марии в норвежском Тромсе.

Фото: Wikipedia

8. Самый северный православный храм в мире

Храм святителя Николая Чудотворца. Он расположен на архипелаге Земля Франца Иосифа.

Фото: Pravoslavie.ru

Напомним, ранее мы писали, что ни в коем случае нельзя делать на Крещенский сочельник.

Целебные свойства воды на Крещение – видео:

Кроме этого, мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Крещение

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Источник: Сегодня
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