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Крещенский сочельник: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 10:06

Сегодня навечерие Богоявления: узнайте, как правильно отметить Крещенский сочельник-2021

Сегодня, 18 января, настает Крещенский сочельник-2021, или Голодная кутья. Это вечер приготовлений перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

18 января отмечаем Крещенский сочельник 2021
18 января отмечаем Крещенский сочельник 2021
Фото: Unsplash

Сегодня.Lifestyle пишут, как правильно отметить Крещенский сочельник-2021, о главных приметах праздника, а также что ни в коем случае нельзя делать в этот день.

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18 января нужно обязательно убрать в доме. Отдельная тема в Крещеный сочельник – это праздничный стол. Некоторые считают, что лучше вообще воздержаться от еды. Стоит знать, что на столе обязательно должно быть нечетное количество блюд, зачастую это 7 или 9.

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Что нельзя делать 18 января

  • Нежелательно брать или давать деньги в долг. В противном случае весь год придется перебиваться с копейки на копейку.
  • Нельзя хвалить и ругать кого-то, чтобы не испортить судьбу себе и тому, кого хвалишь или ругаешь.
  • В cочельник нельзя из дома ничего выносить и отдавать. В противном случае весь год будешь испытывать нужду и страшные лишения.
  • Обувь нельзя оставлять за порогом, иначе не избежать болезней.

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Приметы на 18 января

  • Выпал снег в Крещенский cочельник – год будет урожайным.
  • На деревьях много снега, будет богатый урожай плодов и меда.
  • Утром идет снег – будет много гречки и хлеба.
  • Слышен громкий лай собак – весь год охота и рыбалка будут удачными.
  • Дует сильный южный ветер – лето будет дождливым.
  • Ночью звезд не видно, и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало.
  • Звезды на небе яркие – ягнята будут хорошо плодиться.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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