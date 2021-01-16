Где окунуться в прорубь на Крещение 2021 в Киеве? 8 лучших мест

Список мест, где можно купаться на Крещение 2020

В январе нас ждет еще один праздник – Крещение Господне, который традиционно отмечается 19 января. В этот день люди по разным причинам совершают ритуал омовения в проруби и если вы тоже планируете искупаться – делимся списком лучших локаций.

Где купаться на Крещение Фото: Getty Images

Центр развлечений "Х-парк"

Где : парк "Муромец"

: парк "Муромец" Цена: вход на территорию и погружение бесплатно

В этом году в спортивно-развлекательном комплексе пройдет восьмой всеукраинский фестиваль #МоржиFest. Здесь сделали удобную зону для переодевания, теплое кафе.

Гидропарк

Где : станция метро "Гидропарк"

: станция метро "Гидропарк" Цена: бесплатно

Частенько на Крещение здесь окунаются многие чиновники. На Крещение обычно дежурят медики и спасатели, а после действа предусматриваются народные гуляния. Все происходит возле часовни Крещения Господня. Есть кабинки для переодевания.

Оболонская набережная

Где : Оболонская набережная (возле Свято-Покровского собора)

: Оболонская набережная (возле Свято-Покровского собора) Цена: бесплатно

Обычно на Оболонской набережной прорубь вырубают в виде креста, после чего ее освящает митрополит Киевский. На территории дежурят медики и спасатели. Но в этом году, к сожалению, погода не позволит сделать прорубь. Но искупаться на Крещение никто не запрещает.

Парк "Феофания"

Где : улица Академика Лебедева, 37

: улица Академика Лебедева, 37 Цена: дети до 16 лет (10 грн), взрослые (30 грн)

Купаться на Крещение 2020 на территории парка можно с 8 часов утра. Тут подготовят комфортные места для обогрева и горячие угощения.

Днепровская набережная

Где : Днепровская набережная, 2а

: Днепровская набережная, 2а Цена: бесплатно.

В этом году купания на Крещение состоятся возле Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого перед Иорданским крестом.

Купания на Крещение Фото: AFP

Голосеевский парк

Где : улица Генерала Родимцева, 6а

: улица Генерала Родимцева, 6а Цена: бесплатно

Искупаться на территории Голосеевского парка можно в оборудованной купели возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря.

Озеро Тельбин

Где : Березняки, левый берег Киева

: Березняки, левый берег Киева Цена: бесплатно

Возле храма Рождества Христова на Березняках священник освятит место для купания на озере Тельбин, после чего все желающие смогут окунуться в водоем.

Мамаева Слобода

Где : улица Донца, 2

: улица Донца, 2 Цена: вход на территорию до 10:00 – бесплатный, после 10:00 – 120 грн.

Здесь можно искупаться по традиционным казацким обычаям. Обычно после купаний проходят гуляния, но из-за локдауна они будут отменены.

Ранее ПЦУ объяснила, почему в Крещение не "смыть грехи".

Все подробности в спецтеме Крещение

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