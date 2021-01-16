Где окунуться в прорубь на Крещение 2021 в Киеве? 8 лучших мест
Список мест, где можно купаться на Крещение 2020
В январе нас ждет еще один праздник – Крещение Господне, который традиционно отмечается 19 января. В этот день люди по разным причинам совершают ритуал омовения в проруби и если вы тоже планируете искупаться – делимся списком лучших локаций.
- Где: парк "Муромец"
- Цена: вход на территорию и погружение бесплатно
В этом году в спортивно-развлекательном комплексе пройдет восьмой всеукраинский фестиваль #МоржиFest. Здесь сделали удобную зону для переодевания, теплое кафе.
- Где: станция метро "Гидропарк"
- Цена: бесплатно
Частенько на Крещение здесь окунаются многие чиновники. На Крещение обычно дежурят медики и спасатели, а после действа предусматриваются народные гуляния. Все происходит возле часовни Крещения Господня. Есть кабинки для переодевания.
- Где: Оболонская набережная (возле Свято-Покровского собора)
- Цена: бесплатно
Обычно на Оболонской набережной прорубь вырубают в виде креста, после чего ее освящает митрополит Киевский. На территории дежурят медики и спасатели. Но в этом году, к сожалению, погода не позволит сделать прорубь. Но искупаться на Крещение никто не запрещает.
- Где: улица Академика Лебедева, 37
- Цена: дети до 16 лет (10 грн), взрослые (30 грн)
Купаться на Крещение 2020 на территории парка можно с 8 часов утра. Тут подготовят комфортные места для обогрева и горячие угощения.
- Где: Днепровская набережная, 2а
- Цена: бесплатно.
В этом году купания на Крещение состоятся возле Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого перед Иорданским крестом.
- Где: улица Генерала Родимцева, 6а
- Цена: бесплатно
Искупаться на территории Голосеевского парка можно в оборудованной купели возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря.
- Где: Березняки, левый берег Киева
- Цена: бесплатно
Возле храма Рождества Христова на Березняках священник освятит место для купания на озере Тельбин, после чего все желающие смогут окунуться в водоем.
- Где: улица Донца, 2
- Цена: вход на территорию до 10:00 – бесплатный, после 10:00 – 120 грн.
Здесь можно искупаться по традиционным казацким обычаям. Обычно после купаний проходят гуляния, но из-за локдауна они будут отменены.
Ранее ПЦУ объяснила, почему в Крещение не "смыть грехи".
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