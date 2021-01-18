Найрелігійніша країна і найвищий собор: ТОП-8 рекордів християнства, про які мало хто знає

Сьогодні.Lifestyle зробили підбірку найцікавіших фактів про християнство

Напередодні Водохреща, яке християни східного обряду відзначають у вівторок, 19 січня, Сьогодні.Lifestyle зробили підбірку найцікавіших рекордів християнства, про які мало хто знає.

А ви, наприклад, в курсі, що найвищий собор у світі розміщений у Німеччині, найрелігійнішою країною Європи є Польща, а найуспішніший фільм про християнство – кінострічка американського режисера та актора Мела Гібсона "Страсті Христові"?

1. Наймасовіше зимове купання

У Книгу рекордів Гіннеса увійшло купання близько 200 осіб у підмосковній Рузі. Віруючі зайшли у воду при тридцятиградусному морозі. Подібні рекорди раніше фіксувалися лише під час купання "моржів", але не людей без підготовки.

2. Найуспішніший фільм про християнство

Найкасовішим фільмом релігійного змісту всіх часів стала кінострічка американського режисера і актора Мела Гібсона "Страсті Христові".

3. Найрелігійніша країна Європи

Польща – там 86% населення називають себе віруючими. Висока релігійність також в Італії (74%) та Греції (71%). В Україні цей показник становить 73%, у Росії – 70%, в Латвії – 40%, Литві – 42%. У сусідній Білорусі – 34%.

4. Чинна українська церква в Антарктиді

Церква Святого Володимира на українській полярній станції "Академік Вернадський" стала єдиним храмом, де відбулося святкове богослужіння з мирянами під час карантину.

Фото: Facebook | AntarcticCenter

5. Найвищий собор у світі

Найвищим собором у світі вважається лютеранська церква у німецькому місті Ульм заввишки 161,5 м. На будівництво цієї споруди пішла половина тисячоліття (з 1377-го по 1890 рік).

Фото: Flickr

Відвідувачі храму можуть піднятися 768 сходинками собору на висоту 143 метрів!

6. Найбільший християнський храм

За версією Книги рекордів Гіннеса, найбільший християнський храм Нотр-Дам-де-ла-Пе розташований у Кот-д'Івуарі – країні у Західній Африці.

За деякими характеристиками церква, побудована в столиці Кот-д'Івуара, перевершує собор св. Петра у Римі.

7. Найпівнічніший католицький собор у світі

Це собор Пресвятої Діви Марії в норвезькому Тромсі.

8. Найпівнічніший православний храм у світі

Храм святителя Миколи Чудотворця. Він розташований на архіпелазі Земля Франца Йосипа.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у жодному разі не можна робити на святвечір перед Водохрещем.

Цілющі властивості води на Водохреще – відео:

До тог ож, ми опублікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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