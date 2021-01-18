Найрелігійніша країна і найвищий собор: ТОП-8 рекордів християнства, про які мало хто знає
Сьогодні.Lifestyle зробили підбірку найцікавіших фактів про християнство
Напередодні Водохреща, яке християни східного обряду відзначають у вівторок, 19 січня, Сьогодні.Lifestyle зробили підбірку найцікавіших рекордів християнства, про які мало хто знає.
А ви, наприклад, в курсі, що найвищий собор у світі розміщений у Німеччині, найрелігійнішою країною Європи є Польща, а найуспішніший фільм про християнство – кінострічка американського режисера та актора Мела Гібсона "Страсті Христові"?
У Книгу рекордів Гіннеса увійшло купання близько 200 осіб у підмосковній Рузі. Віруючі зайшли у воду при тридцятиградусному морозі. Подібні рекорди раніше фіксувалися лише під час купання "моржів", але не людей без підготовки.
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Найкасовішим фільмом релігійного змісту всіх часів стала кінострічка американського режисера і актора Мела Гібсона "Страсті Христові".
Польща – там 86% населення називають себе віруючими. Висока релігійність також в Італії (74%) та Греції (71%). В Україні цей показник становить 73%, у Росії – 70%, в Латвії – 40%, Литві – 42%. У сусідній Білорусі – 34%.
Церква Святого Володимира на українській полярній станції "Академік Вернадський" стала єдиним храмом, де відбулося святкове богослужіння з мирянами під час карантину.
Найвищим собором у світі вважається лютеранська церква у німецькому місті Ульм заввишки 161,5 м. На будівництво цієї споруди пішла половина тисячоліття (з 1377-го по 1890 рік).
Відвідувачі храму можуть піднятися 768 сходинками собору на висоту 143 метрів!
За версією Книги рекордів Гіннеса, найбільший християнський храм Нотр-Дам-де-ла-Пе розташований у Кот-д'Івуарі – країні у Західній Африці.
За деякими характеристиками церква, побудована в столиці Кот-д'Івуара, перевершує собор св. Петра у Римі.
Це собор Пресвятої Діви Марії в норвезькому Тромсі.
Храм святителя Миколи Чудотворця. Він розташований на архіпелазі Земля Франца Йосипа.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у жодному разі не можна робити на святвечір перед Водохрещем.
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До тог ож, ми опублікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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