Зачем нырять в воду на Крещение – основные причины

В этом году купания состоятся несмотря на локдаун

Уже 19 января украинцы будут отмечать важный праздник – Крещение Господне, главной традицией которого является купание в ледяной воде. Купания состоятся даже во время локдауна, поэтому если вы еще не знали, зачем ныряют в воду в этот день – рассказываем.

Есть множество причин, по которым народ в самый разгар зимы в снег и мороз ныряет в прорубь на Крещение. Причем многие из людей совсем не подготовлены к базовым закаливаниям и вовсе не моржи. К ледяной воде устремляются даже те, кому нельзя купаться в проруби на Крещение. Что же толкает верующих и не очень верующих людей совершать омовение в день Крещения Господнего?

Крещение Фото: Getty Images

Приобщение к Христу

Такое ритуальное купание в воде на Крещение для христианина – связующая нить с тем самым изначальным Крещением Иисуса Христа. Совершая омовение, верующий очищается от грехов и как бы приобщается к давним евангельским событиям, когда сам Иисус принял Крещение на реке Иордань от святого Иоанна. Форма иордани, как называется прорубь на Крещение, является символичной, т.к. она сделана в виде креста, что также настраивает на религиозные мысли и приобщение к святым иорданским водам.

Укрепление веры

Совершение столь серьезного поступка укрепляет саму веру в Христа. Верующий человек думает о Боге и ради нее делает это. В таком случае окунание в ледяную воду – форма приобщения благодати Духа Святого. Кстати, замечено, что многие люди, окунувшись в прорубь, испытывают необыкновенный прилив счастья и радости, сходной с эйфорией. Так проявляется действие эндорфинов, которые вырабатываются в организме из-за контраста температур.

Исцеление

Люди верят, что в течение всего дня Крещения вода в открытых источниках и водоемах обладает целебными свойствами. А потому ныряние с головой и омовение святой водой способствует избавлению от болезней, оздоровлению и приливу сил и бодрости.

Укрепление иммунитета

Глядя на моржующий народ, который регулярно купаются в ледяной воде, многие люди проникаются желанием закаляться и укреплять свой иммунитет подобно моржам и йогам. Но здесь очень важно правильно подготовиться к моржеванию и о том, как это сделать нам рассказал семейный доктор Виталий Щуренко.

Тем более что Крещение – подходящий повод попробовать свои силы.

Дань традициям

Человек, поныривая на Крещение, считает выполнение этого ритуала данью истории, народной традиции и возможностью проникнуться солидарностью со своими предками, которые когда-то также окунались в прорубь на Крещение, почувствовать с ними родовое единство.

Дань моде

Также большинство людей, ныряя в воду, просто следуют веянию моды. Для кого-то это круто, весело, популярно, к тому же после купания можно сытно и разгульно провести время в местах массового скопления людей – здесь же установлены палатки и кафе с горячими блюдами и напитками.

Сила воли

Есть люди, для которых прыжок в воду – не религия и не мода. Это возможность проверить себя, свои силы, доказать кому-то, а в первую очередь себе, собственную значимость и способности, получить повод для самоуважения и самоутверждения: "Я сильный, раз я смог это сделать".

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