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Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника

Сегодня, 10:41

Узнайте, когда Крещение Господне-2021: какова история и значение праздника, какие традиции и приметы сохранились до наших дней

Крещение Господне или Богоявление – это завершающий день в числе трех великих праздников рождественского цикла, которые мы отмечаем в январе.

Купание в проруби – главная традиция на Крещение
Купание в проруби – главная традиция на Крещение
Фото: Depositphotos

С праздником Крещения происходит обряд очищения и заканчиваются Святки. Когда будет Крещение в 2021 году, какова его история и значение, на какие приметы важно обратить внимание и какие главные традиции праздника соблюдаются по сей день, узнайте в нашей статье.

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Крещение Господне-2021: дата праздника

Ежегодно праздник Крещения Господнего отмечается 19 января.

В 2021 году праздник выпадает на вторник.

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Крещение Господне: история и значение праздника

Праздник Крещения был установлен в память о крещении Иисуса Христа. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос пришел из Назарета к реке Иордан, где наравне с остальными людьми принял крещение от Иоанна, получившего имя Крестителя.

Икона Крещение Господне
Икона Крещение Господне
Фото: Wikipedia

Когда Спаситель вышел из воды, над ним раскрылись небеса и раздался голос Бога Отца, который назвал Иисуса своим Сыном: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение!". А затем на Него сошел Святой Дух в образе голубя. Отсюда еще одно название праздника – Богоявление.

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Суть Крещения Господня заключается в том, что, будучи безгрешным, Сын Божий взял на себя человечьи грехи и показал, что весь путь человеческий Он хочет пройти честно и до конца.

Считается, что этот праздник подтверждает таинство Святой Троицы. В день Крещения Христа, по христианскому учению, людям явился Бог в трех ипостасях: Бог Отец – в голосе, Сын Божий – во плоти, Дух Святой – в виде голубя.

Крещение: традиции праздника

Празднование Крещения начинается накануне вечером, 18 января. В этот вечер люди проводят Крещенский сочельник, который называется голодный святвечер или голодная кутья. Весь день верующие постятся и лишь с вечерней зарей садятся ужинать.

А девушки в ночь на 19 января поводят крещенские гадания на суженого, свою судьбу и будущее. Считается, что это период самых правдивых гаданий.

Традиционное освящение и купание в проруби на Крещение
Традиционное освящение и купание в проруби на Крещение
Фото: Depositphotos

Утро Крещения, 19 января, начинается с церковных богослужений и освящения воды в открытых водоемах. Во льду вырубается крестоподобная иордань – как называется прорубь на Крещение. Затем священники освящают воду, погружая в нее крест. Считается, что в день Крещения Господня вода во всех водоемах и даже в водопроводе становится святой. Верующие хранят крещенскую воду на случай болезней или сглаза.

Люди идут в храмы, участвуют в торжественном богослужении и проводят Крестный ход. В этот день верующие стремятся исповедоваться и причаститься, чтобы принять Божественную благодать омовения с чистой душой.

Купание в проруби на Крещение – главная традиция праздника. Самые отважные ныряют в прорубь с ледяной водой, чтобы провести обряд очищения, смыть с себя грехи и оздоровиться, в течение всего дня, сколько длится праздник Крещения. В народе издавна считалось, что ныряние в прорубь на Крещение 19 января укрепляет иммунитет, помогает исцелиться от болезней и надолго обеспечивает защиту от недугов.

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Крещение Господне: приметы 19 января

  • На Крещение всегда устанавливается холодная погода, а морозы получили название – крещенские.
  • Если во время освящения воды на Крещение идет снег, то в этот год будут хорошо роиться пчелы и родить хлеба.
  • Если на Крещение пасмурная погода – будет вдоволь хлеба.
  • А вот ясная погода сулит плохой урожай.
  • Звездная ночь на Крещение обещает урожай орехов и ягод.
  • Яркие звезды в Крещенский сочельник – к хорошему приплоду ягнят.
  • Крещение выпадает на полнолуние – быть большой воде.
  • На Крещение Господне небо открывается – о чем помолишься, то сбудется.
  • В течение двенадцати дней после Водосвятия в проруби нельзя стирать.

Целебные свойства воды на Крещение – видео:

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