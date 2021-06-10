С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс
Сегодня настало Вознесение Господне-2021 – великий православный праздник. Отправляйте лучшие поздравления, яркие картинки и красочные открытки родным и друзьям
Сегодня, 10 июня, отмечаем светлый праздник Вознесения Господня. Не забудьте поздравить всех родных, друзей, близких людей и просто знакомых с этим знаменательным днем и пожелать всего наилучшего. А мы приготовили для вас милые, душевные, искренние и добрые поздравления с праздником Вознесения в стихах и смс.
С Вознесением Господним: поздравления в смс
***
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю,
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет только дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
Вознесение Господне-2021: поздравления в смс
***
С Вознесением Господним!
Пусть в душе сияет счастье,
И особенно сегодня
Все пусть станет получаться!
Вера пусть сопровождает
Вас всегда по жизни доброй,
А еще я вам желаю
Светлой радости огромной!
Лучшие стихи в День Вознесения Господня
***
Звенят колокола
И празднуют сегодня
В церквях и городах
Вознесение Господне!
Желаю духом крепнуть,
Обиду не таить,
Чего душа желает –
Смогли осуществить!
Чудес вам добрых в доме,
Уверенности, сил.
И чтоб в любое время
Бог в вашем сердце жил!
Короткие поздравления в День Вознесения
***
С Вознесением Господним
Поздравляю всех сегодня.
Обратите взгляд свой к Богу —
Пусть укажет вам дорогу.
Чтите ближнего, любите
И с добром в душе живите.
Улыбайтесь миру, людям.
И пусть каждый счастлив будет!
Читайте также:Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день
Искренние поздравления с праздником Вознесения Господня
***
Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.
Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.
В светлый праздник всем желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.
Добрые поздравления с праздником Вознесения Господня
***
Пускай душа наполнится теплом
В чудесный день – Господне Вознесение,
Пускай уют придет в твой светлый дом
И Бог пошлет с небес благословение!
Желаю в праздник только доброты,
Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!
Пусть сбудутся заветные мечты,
И чтоб глаза твои от радости сияли!
Красивое поздравление с Вознесением Господним
***
Пускай это Господне Вознесение
Подарит вам крепчайшее здоровье!
Пусть Бог пошлет с небес Благословение,
Наполнит души счастьем и любовью!
Желаю вам всех благ земных, достатка,
Чтоб добрые сбылись у вас мечты!
Пусть будет у вас все всегда в порядке!
Гармонии, добра и чистоты!
Смотрите видео, о кольцевом солнечном затмении 10 июня и его влиянии на людей
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное