С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления
Поздравляем с великим православным праздником Вознесения Господня-2021: отправляйте в этот день эффектные картинки, радостные пожелания и стихи родным и друзьям
Сегодня, 10 июня, наступил великий и светлый православный праздник – Вознесение Господне. Это значимое событие новозаветной истории означает восшествие Иисуса Христа во плоти на небо, к Богу-Отцу.
Life Сегодня собрали для вас самые эффектные открытки, яркие картинки, добрые стихи и душевные поздравления с Вознесением Господним, которые вы можете адресовать своим самым любимым, дорогим и близким людям.
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С праздником Вознесения: добрые пожелания
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Просим Бога о спасении,
И цветы приносим летние,
Ставим свечи пред иконами
В день Господня Вознесения.
В этот день Иисус Христос
Завершил свое служенье.
Бог Отец его вознес,
Он покинул нашу Землю.
Ради нас он принял муки,
И опять вернулся в Вечность.
Вознесенье – день разлуки,
Светлой радостью отмечен.
Душевные поздравления в день Вознесения своими словами
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Поздравляю с праздником Вознесения Господнего и от души желаю счастливой долгой жизни с чистыми мыслями, с добрыми делами, с любящими людьми, с верными друзьями, с красивыми историями, с нежными чувствами!
Вознесение-2021: лучшие поздравления в стихах родным
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Сегодня Вознесение Господне,
Большой церковный праздник наступил.
Вам пожелаю крепкого здоровья,
Всегда быть полным рвения и сил.
Пусть небо вас от бед оберегает,
А Божий Сын любовью наградит,
Чтоб жили вы легко, преуспевая,
Без горестей, болезней и обид.
Пускай душа очиститься сегодня
От зла, негодованья и печали.
Желаю в Воскресение Господне,
Чтоб жили долго вы и процветали.
Доброе поздравление с Вознесением Господним в прозе
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Поздравляем всех верующих с Вознесением Господним! Пусть в этот день свет и радость озаряют нас, пусть вера в будущее спасение укроет нас от невзгод и поможет нам не терять надежды даже в самый темный час. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно от веры и любви к Богу.
С Вознесением Господним: эффектное пожелание в стихах
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Пускай это Господне Вознесение
Подарит вам крепчайшее здоровье!
Пусть Бог пошлет с небес Благословение,
Наполнит души счастьем и любовью!
Желаю вам всех благ земных, достатка,
Чтоб добрые сбылись у вас мечты!
Пусть будет у вас все всегда в порядке!
Гармони, добра и чистоты!
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Милое поздравление с Вознесением Господним
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В день сороковой по Пасхе –
Праздничный святой четверг –
Получите с неба ласку,
Сильный Божий оберег.
Пусть Иисус вас охраняет,
Вознесенный к небесам,
Ежедневно защищает
И дает тепло сердцам.
Добрые пожелания в Вознесение Господне
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Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот значимый великий праздник! Пускай душа будет полна счастья, радости, гармонии и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!
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