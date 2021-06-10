Зі святом Вознесіння Господнього: красиві привітання у листівках, віршах і смс
Сьогодні настало Вознесіння Господнє-2021 – велике православне свято. Надсилайте найкращі привітання, яскраві картинки і барвисті листівки рідним і друзям
Сьогодні, 10 червня, відзначаємо світле свято Вознесіння Господнього. Не забудьте привітати всіх рідних, друзів, близьких людей і просто знайомих з цим знаменним днем і побажати всього найкращого. А ми приготували для вас милі, душевні, щирі і добрі вітання зі святом Вознесіння Господнього у віршах і смс.
З Вознесінням Господнім: привітання в смс.
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С Вознесением Господним
Я вас поздравляю,
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет только дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
Вознесіння Господнє-2021: привітання в смс
***
С Вознесением Господним!
Пусть в душе сияет счастье,
И особенно сегодня
Все пусть станет получаться!
Вера пусть сопровождает
Вас всегда по жизни доброй,
А еще я вам желаю
Светлой радости огромной!
Найкращі вірші на День Вознесіння Господнього-2021: привітання в смс
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Звенят колокола
И празднуют сегодня
В церквях и городах
Вознесение Господне!
Желаю духом крепнуть,
Обиду не таить,
Чего душа желает –
Смогли осуществить!
Чудес вам добрых в доме,
Уверенности, сил.
И чтоб в любое время
Бог в вашем сердце жил!
Короткі привітання на День Вознесіння
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С Вознесением Господним
Поздравляю всех сегодня.
Обратите взгляд свой к Богу —
Пусть укажет вам дорогу.
Чтите ближнего, любите
И с добром в душе живите.
Улыбайтесь миру, людям.
И пусть каждый счастлив будет!
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Щирі вітання зі святом Вознесіння Господнього
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Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.
Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.
В светлый праздник всем желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.
Добрі привітання зі святом Вознесіння Господнього
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Пускай душа наполнится теплом
В чудесный день – Господне Вознесение,
Пускай уют придет в твой светлый дом
И Бог пошлет с небес благословение!
Желаю в праздник только доброты,
Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!
Пусть сбудутся заветные мечты,
И чтоб глаза твои от радости сияли!
Красиве привітання з Вознесінням Господнім
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Пускай это Господне Вознесение
Подарит вам крепчайшее здоровье!
Пусть Бог пошлет с небес Благословение,
Наполнит души счастьем и любовью!
Желаю вам всех благ земных, достатка,
Чтоб добрые сбылись у вас мечты!
Пусть будет у вас все всегда в порядке!
Гармонии, добра и чистоты!
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