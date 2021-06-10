Зі святом Вознесіння Господнього: красиві привітання у листівках, віршах і смс

Сьогодні настало Вознесіння Господнє-2021 – велике православне свято. Надсилайте найкращі привітання, яскраві картинки і барвисті листівки рідним і друзям

Зі святом Вознесіння Господнього: привітання, картинки і листівки Фото: Depositphotos

Сьогодні, 10 червня, відзначаємо світле свято Вознесіння Господнього. Не забудьте привітати всіх рідних, друзів, близьких людей і просто знайомих з цим знаменним днем ​​і побажати всього найкращого. А ми приготували для вас милі, душевні, щирі і добрі вітання зі святом Вознесіння Господнього у віршах і смс.

З Вознесінням Господнім: привітання в смс.

***

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю,

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.



Пусть Господь дает вам силы,

Укрепляет только дух.

Огонек любви и веры

Чтобы в душах не потух.

Картинки Вознесение Господне Фото: bonnycards

Вознесіння Господнє-2021: привітання в смс

***

С Вознесением Господним!

Пусть в душе сияет счастье,

И особенно сегодня

Все пусть станет получаться!



Вера пусть сопровождает

Вас всегда по жизни доброй,

А еще я вам желаю

Светлой радости огромной!

Найкращі вірші на День Вознесіння Господнього-2021: привітання в смс

***

Звенят колокола

И празднуют сегодня

В церквях и городах

Вознесение Господне!



Желаю духом крепнуть,

Обиду не таить,

Чего душа желает –

Смогли осуществить!



Чудес вам добрых в доме,

Уверенности, сил.

И чтоб в любое время

Бог в вашем сердце жил!

Открытки Вознесение Господне Фото: bonnycards

Короткі привітання на День Вознесіння

***

С Вознесением Господним

Поздравляю всех сегодня.

Обратите взгляд свой к Богу —

Пусть укажет вам дорогу.



Чтите ближнего, любите

И с добром в душе живите.

Улыбайтесь миру, людям.

И пусть каждый счастлив будет!

Щирі вітання зі святом Вознесіння Господнього

***

Вознесение Господне

Нам даруют небеса,

Возрождается надежда

В наших душах и сердцах.



Пусть несет благословенье

В этот день небесный свет,

Пусть грехов наших прощение

Сбережет от зла и бед.



В светлый праздник всем желаю

Веру в сердце сохранить,

Под святыми небесами

Жизнь счастливую прожить.

Поздравительные открытки с Вознесением Господним Фото: bonnycards

Добрі привітання зі святом Вознесіння Господнього

***

Пускай душа наполнится теплом

В чудесный день – Господне Вознесение,

Пускай уют придет в твой светлый дом

И Бог пошлет с небес благословение!



Желаю в праздник только доброты,

Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!

Пусть сбудутся заветные мечты,

И чтоб глаза твои от радости сияли!

Вознесение Господне: открытки Фото: bonnycards

Красиве привітання з Вознесінням Господнім

***

Пускай это Господне Вознесение

Подарит вам крепчайшее здоровье!

Пусть Бог пошлет с небес Благословение,

Наполнит души счастьем и любовью!



Желаю вам всех благ земных, достатка,

Чтоб добрые сбылись у вас мечты!

Пусть будет у вас все всегда в порядке!

Гармонии, добра и чистоты!

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