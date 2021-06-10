10 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
Вознесение Господне – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 10 июня
Какой сегодня праздник, 10 июня? Вознесение Господне – в православном календаре. Никита Гусятник – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнат, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.
Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 10 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 июня.
- Всемирный день модерна (World Art Nouveau Day) – праздник был организован в 2013 году с целью пропаганды искусства высокого стиля в архитектуре, живописи, поэзии, музыке, а также сохранения его наследия.
- Международный день геральдики (International Heraldry Day) – праздник людей, занимающихся изучением гербов, символов и традиций их использования.
- Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day) – вкусный кулинарный праздник любителей этого холодного лакомства.
- День Португалии, Камоэнса и португальских сообществ – государственный праздник отмечается в стране с 1580 года.
10 июня в православной церкви отмечается великий праздник – Вознесение Господне. Чтится память преподобного Никиты, исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Евтихия, епископа Мелитинский, мученицы Еликониды, священномученика Елладия, епископа, мучеников, в долине Ферейдан (Иран) от персов пострадавших. Празднуется Никейская икона Божьей матери.
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В народе 10 июня почитался Никита Гусятник, которого также считали стражем гусей.
Христиане верили, что с Пасхи и до Вознесения открыты двери рая и ада, стираются границы между мирами, чтобы божественное и человеческое вместе могли праздновать победу жизни над смертью.
В честь Вознесения Господня пекли длинные пироги с поперечными перекладинами, которые назывались лесенками или лестовками. Их святили в церкви и угощали нищих.
- в Вознесение Господне нельзя думать о плохом, нужно блюсти в душе мир и спокойствие;
- ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться;
- запрещено бросать мусор и плевать на улицу, потому что "можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих";
- если искупаться на Вознесение в реке – здоровье будет крепким;
- если на Никиту стоит теплая безветренная погода, к осени будет хороший урожай;
- беременные в этот день ходили в поле, чтобы ребенок был крепким, как молодой колос.
- 978 – Князь Владимир взошел на киевский престол.
- 1793 – во Франции открылся первый в мире зоопарк.
- 1909 – пассажирский корабль "Славония", потерпевший крушение у Азорских островов, впервые в мире использовал сигнал бедствия SOS.
- 1936 – день рождения киностудии "Союзмультфильм".
- 1943 – день рождения шариковой ручки: американец Милтон Рейнольдс получил на нее патент.
- 2003 – в Америке запущен первый марсоход "Spirit".
- 1895 – Хэтти Макдэниел, первая темнокожая киноактриса, получившая премию "Оскар".
- 1922 – Борис Брунов, советский артист, конферансье.
- 1929 – Людмила Зыкина, советская певица.
- 1930 – Илья Глазунов, советский художник.
- 1945 – Наталья Дубровская, украинская актриса театра и кино.
- 1987 – Александр Стоянов, украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины.
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