10 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вознесение Господне – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 10 июня

10 июня: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 10 июня? Вознесение Господне – в православном календаре. Никита Гусятник – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнат, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 10 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 июня.

Всемирный день модерна (World Art Nouveau Day) – праздник был организован в 2013 году с целью пропаганды искусства высокого стиля в архитектуре, живописи, поэзии, музыке, а также сохранения его наследия.

Международный день геральдики (International Heraldry Day) – праздник людей, занимающихся изучением гербов, символов и традиций их использования.

Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day) – вкусный кулинарный праздник любителей этого холодного лакомства.

День Португалии, Камоэнса и португальских сообществ – государственный праздник отмечается в стране с 1580 года.

Какой сегодня праздник

10 июня в православной церкви отмечается великий праздник – Вознесение Господне. Чтится память преподобного Никиты, исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Евтихия, епископа Мелитинский, мученицы Еликониды, священномученика Елладия, епископа, мучеников, в долине Ферейдан (Иран) от персов пострадавших. Празднуется Никейская икона Божьей матери.

В народе 10 июня почитался Никита Гусятник, которого также считали стражем гусей.

Христиане верили, что с Пасхи и до Вознесения открыты двери рая и ада, стираются границы между мирами, чтобы божественное и человеческое вместе могли праздновать победу жизни над смертью.

В честь Вознесения Господня пекли длинные пироги с поперечными перекладинами, которые назывались лесенками или лестовками. Их святили в церкви и угощали нищих.

Приметы на 10 июня

в Вознесение Господне нельзя думать о плохом, нужно блюсти в душе мир и спокойствие;

ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться;

запрещено бросать мусор и плевать на улицу, потому что "можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих";

если искупаться на Вознесение в реке – здоровье будет крепким;

если на Никиту стоит теплая безветренная погода, к осени будет хороший урожай;

беременные в этот день ходили в поле, чтобы ребенок был крепким, как молодой колос.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 июня

978 – Князь Владимир взошел на киевский престол.

1793 – во Франции открылся первый в мире зоопарк.

1909 – пассажирский корабль "Славония", потерпевший крушение у Азорских островов, впервые в мире использовал сигнал бедствия SOS.

1936 – день рождения киностудии "Союзмультфильм".

1943 – день рождения шариковой ручки: американец Милтон Рейнольдс получил на нее патент.

2003 – в Америке запущен первый марсоход "Spirit".

Кто родился 10 июня

1895 – Хэтти Макдэниел, первая темнокожая киноактриса, получившая премию "Оскар".

1922 – Борис Брунов, советский артист, конферансье.

1929 – Людмила Зыкина, советская певица.

1930 – Илья Глазунов, советский художник.

1945 – Наталья Дубровская, украинская актриса театра и кино.

1987 – Александр Стоянов, украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться