Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

10 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

Вознесение Господне – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 10 июня

10 июня: какой сегодня праздник
10 июня: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 10 июня? Вознесение Господне – в православном календаре. Никита Гусятник – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнат, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

Читайте также:
Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 10 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 июня.

  • Всемирный день модерна (World Art Nouveau Day) – праздник был организован в 2013 году с целью пропаганды искусства высокого стиля в архитектуре, живописи, поэзии, музыке, а также сохранения его наследия.
  • Международный день геральдики (International Heraldry Day) – праздник людей, занимающихся изучением гербов, символов и традиций их использования.
  • Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day) – вкусный кулинарный праздник любителей этого холодного лакомства.
  • День Португалии, Камоэнса и португальских сообществ – государственный праздник отмечается в стране с 1580 года.

Какой сегодня праздник

10 июня в православной церкви отмечается великий праздник – Вознесение Господне. Чтится память преподобного Никиты, исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Евтихия, епископа Мелитинский, мученицы Еликониды, священномученика Елладия, епископа, мучеников, в долине Ферейдан (Иран) от персов пострадавших. Празднуется Никейская икона Божьей матери.

Читайте также:
Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

В народе 10 июня почитался Никита Гусятник, которого также считали стражем гусей.

Христиане верили, что с Пасхи и до Вознесения открыты двери рая и ада, стираются границы между мирами, чтобы божественное и человеческое вместе могли праздновать победу жизни над смертью.

В честь Вознесения Господня пекли длинные пироги с поперечными перекладинами, которые назывались лесенками или лестовками. Их святили в церкви и угощали нищих.

Приметы на 10 июня

  • в Вознесение Господне нельзя думать о плохом, нужно блюсти в душе мир и спокойствие;
  • ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться;
  • запрещено бросать мусор и плевать на улицу, потому что "можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих";
  • если искупаться на Вознесение в реке – здоровье будет крепким;
  • если на Никиту стоит теплая безветренная погода, к осени будет хороший урожай;
  • беременные в этот день ходили в поле, чтобы ребенок был крепким, как молодой колос.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 июня

  • 978 – Князь Владимир взошел на киевский престол.
  • 1793 – во Франции открылся первый в мире зоопарк.
  • 1909 – пассажирский корабль "Славония", потерпевший крушение у Азорских островов, впервые в мире использовал сигнал бедствия SOS.
  • 1936 – день рождения киностудии "Союзмультфильм".
  • 1943 – день рождения шариковой ручки: американец Милтон Рейнольдс получил на нее патент.
  • 2003 – в Америке запущен первый марсоход "Spirit".

Кто родился 10 июня

  • 1895 – Хэтти Макдэниел, первая темнокожая киноактриса, получившая премию "Оскар".
  • 1922 – Борис Брунов, советский артист, конферансье.
  • 1929 – Людмила Зыкина, советская певица.
  • 1930 – Илья Глазунов, советский художник.
  • 1945 – Наталья Дубровская, украинская актриса театра и кино.
  • 1987 – Александр Стоянов, украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня Когда День молодежи-2021 в Украине: дата и выходные Троица-2021: когда будет праздник и выходные в Украине Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника Выходные дни и праздники в июне 2021 года в Украине: подробный календарь Церковные праздники и посты в июне-2021: подробный православный календарь
праздники приметы Вознесение Господне этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Галкин показал стройную Пугачеву без макияжа в белоснежном наряде
Галкин показал стройную Пугачеву без макияжа в белоснежном наряде

Популярные статьи

Сегодня, 07:10Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

Сегодня, 05:20Фаново

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

Вчера, 20:38Психо

Мощные ритуалы для новолуния 10 июня

Вчера, 18:24Вкусно

Десерты с кислинкой – 5 аппетитных рецептов с черникой

Вчера, 16:02Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

8 июняЗвездно

"Не хочу иметь ни малейшего отношения". От Лободы ушел продюсер

8 июняВкусно

Какой вы пирожок по гороскопу – 12 начинок для каждого знака

8 июняЗвездно

"Откуда вы все, с*ка, взялись?" Киркоров разгромил команду Лободы из-за оскорблений в его адрес (видео)

8 июняМодно

Готовые образы с главными цветами 2021 года – желтым, серым и другими

8 июняФаново

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

8 июняЗвездно

Наркотики, мастурбация на сцене и политика: 5 признаний "татушки" Юлии Волковой из интервью Собчак

8 июняЗвездно

Андрей Данилко лечится в олдскульном санатории возле Киева (фото)

8 июняЗвездно

Супруг звезды Папиных дочек поставил всех на место, ответив на вопрос о 22-летней разнице в возрасте

8 июняВкусно

Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

7 июняВкусно

5 рецептов вкусного ужина за 30 минут

7 июняВкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

Новости партнеров

Стас Боклан показал жену, с которой вместе 35 лет
Стас Боклан показал жену, с которой вместе 35 лет
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Горбачева рассказала о неудачной первой брачной ночи с Никитиным
Горбачева рассказала о неудачной первой брачной ночи с Никитиным
Зірка "Папіка" Стас Боклан зізнався жінці у коханні
Зірка "Папіка" Стас Боклан зізнався жінці у коханні
"Холостяк" Михайло Заливако розповів про проблеми зі здоров'ям
"Холостяк" Михайло Заливако розповів про проблеми зі здоров'ям
Салат з буряка з ароматною олією: рецепт від Євгена Клопотенка
Салат з буряка з ароматною олією: рецепт від Євгена Клопотенка
Горячие фото! Леся Никитюк показала фигуру в купальнике
Горячие фото! Леся Никитюк показала фигуру в купальнике

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять