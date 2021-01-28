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Парень отрезал себе уши и нос, чтобы стать инопланетянином: фото до и после

Сегодня, 11:55

Он не жалеет о том, что решился на эти трансформации

32-летний француз Энтони Лоффредо хирургическим путем удалил верхнюю губу, раздвоил язык, отрезал нос, а также покрыл свое тело татуировками и пирсингом, чтобы быть похожим на "черного инопланетянина". Процесс трансформации парень задокументировал в своем Instagram.

Энтони не жалеет о том, что решился на эти трансформации. Чтобы добиться желаемого, он прошел долгий и тернистый путь. Кроме всего вышеперечисленного, он сделал операцию по удалению ушных раковин, нарастил "демонические" шишки на лбу, как у аллигатора, а также нарисовал резкие линии на скулах.

Парень даже не побоялся покрасить очные яблоки в черный цвет, хотя эта процедура может привести к слепоте.

"С раннего детства я был увлечен мутациями и трансформациями человеческого тела. Я работал охранником и однажды осознал, что живу не так, как хотел. Бросил все и уехал в Австралию, чтобы стать другим человеком", – признается Лоффредо.

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Энтони сделал операцию по удалению ушных раковин

Фото: Instagram | The Black Alien Project

Хирургическим путем удалил верхнюю губу и раздвоил язык

Фото: Instagram | The Black Alien Project

И нарастил "демонические" шишки на лбу, как у аллигатора

Фото: Instagram | The Black Alien Project

Лоффредо не побоялся покрасить очные яблоки в черный цвет

Фото: Instagram | The Black Alien Project

Кроме этого, он оставил резкие линии на скулах и голове

Фото: Instagram | The Black Alien Project

Энтони не жалеет о том, что решился на эти трансформации

Фото: Instagram | The Black Alien Project

Напомним, ранее мы рассказывали о судьбе мужчины, который отрезал себе уши и гениталии, чтобы стать рептоидом.

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Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , instagram.com/the_black_alien_project
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