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Хлопець відрізав собі вуха та ніс, щоб стати інопланетянином: фото до і після

Сьогодні, 11:55

Він не шкодує про те, що зважився на ці трансформації

32-річний француз Ентоні Лоффредо хірургічним шляхом видалив верхню губу, роздвоїв язик, відрізав ніс, а також покрив своє тіло татуйованням й пірсингом, щоб стати схожим на "чорного інопланетянина". Процес трансформації хлопець задокументував в Instagram.

Ентоні не шкодує про те, що зважився на ці трансформації. Щоб досягти бажаного, він пройшов довгий і тернистий шлях. Крім усього зазначеного вище, він зробив операцію з видалення вушних раковин, наростив "демонічні" шишки на лобі, як в алігатора, а також залишив різкі лінії на вилицях.

Хлопець навіть не побоявся пофарбувати очні яблука у чорний колір, хоча ця процедура може призвести до сліпоти.

"З раннього дитинства я захоплювався мутаціями і трансформаціями людського тіла. Я працював охоронцем і якось усвідомив, що живу не так, як хотів. Кинув все і поїхав до Австралії, щоб стати іншою людиною", – зізнається Лоффредо.

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Ентоні зробив операцію з видалення вушних раковин

Фото: Instagram | The Black Alien Project

Хірургічним шляхом видалив верхню губу і роздвоїв язик

Фото: Instagram | The Black Alien Project

І наростив "демонічні" шишки на лобі, як в алігатора

Фото: Instagram | The Black Alien Project

Лоффредо не побоявся пофарбувати очні яблука в чорний колір

Фото: Instagram | The Black Alien Project

Крім цього, він залишив різкі лінії на вилицях і голові

Фото: Instagram | The Black Alien Project

Ентоні не шкодує про те, що зважився на ці трансформації

Фото: Instagram | The Black Alien Project

Нагадаємо, ми розповідали про долю чоловіка, який відрізав собі вуха і геніталії, щоб стати рептоїдом.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/the_black_alien_project
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