Парень сделал 32 операции, чтобы стать эльфом: как он выглядит сейчас (видео)

Сначала Луис Падрон изменил себе нос, а затем – "поправил" форму ушей

29-летний Луис Падрон из Аргентины пережил 32 пластические операции, чтобы стать похожим на эльфа. Сначала он изменил себе нос, а затем – поправил форму ушей, и уже шесть раз менял цвет глаз.

Падрон в детстве увлекался книгами и фильмами в жанре фэнтези. Став подростком, он красил волосы в необычные цвета, носил контактные линзы и накладывал специальный макияж. Однако со временем аргентинец понял, что ему этого мало, и лег под нож пластического хирурга.

Видео: Сегодня

"Раньше я не хотел показывать себя публике, но теперь я достаточно уверен в себе и даже сделал карьеру. Я благодарен за это", – отметил Луис.

Впрочем, самая операция у него впереди: в 2021-м году парень хочет сделать еще несколько процедур, среди которых имплантация специальной лицевой 3D-маски, которая сделает его лицо "симметричным и совершенным".

По подсчетам, лицо Луиса Падрона "стоит" около ста тысяч долларов США.

Луис Падрон перенес 32 пластические операции Фото: instagram.com/luispadron.elf

Напомним, ранее мы рассказывали о судьбе мужчины, который отрезал себе уши и гениталии, чтобы стать рептоидом. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle опубликовали ТОП-10 самых популярных пластических операций в Украине.

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