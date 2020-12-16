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Глазастый Добби и "пушистый" Ричард Гир. 10 фото забавных псов-двойников

Сегодня, 15:03

Пользователи Facebook запустили челлендж #LookAlikeChallenge

Что общего между разными породами собак и Ричардом Гиром, Добби из "Гарри Поттера" и Гринчем? На первый взгляд кажется, что вообще ничего. Но это только на первый взгляд!

Пользователи Facebook запустили челлендж Look Alike Challenge, что переводится как "двойник-челлендж". Под этим хештегом люди публикуют забавные коллажи с их питомцами и тех, на кого они похожи. Фантазия людей просто поражает.

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Вы только посмотрите, что нам удалось отыскать:

1. Сногсшибательная улыбочка!

Фото: Facebook | Look Alike Challenge

2. Добби и собачка по кличке Белла

Фото: Facebook | Look Alike Challenge

3. Почти одно лицо

Фото: Facebook | Look Alike Challenge

4. Пес Кристофф выглядит, как Ричард Гир

Фото: Facebook | Look Alike Challenge

5. Гринч в детстве?

Фото: Facebook | Look Alike Challenge

6. Какая досада!

Фото: Facebook | Look Alike Challenge

7. Надо же...

Фото: Facebook | Look Alike Challenge

8. Пес-двойник Клинта Иствуда

Фото: Facebook | Look Alike Challenge

9. Характерный взгляд

Фото: Facebook | Look Alike Challenge

10. Главное не перепутать

Фото: Facebook | Look Alike Challenge

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle опубликовали 10 фотографий забавных котов и собак под фильтрами из TikTok. Пользователь с ником kittishdraws поэкспериментировал с фильтром Time Wrap Scan, который работает по принципу виртуального сканера.

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Кроме этого, мы показали 10 домашних животных, которые не забывают показать, кто в доме хозяин.

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Источники: Сегодня , facebook.com/hashtag/lookalikechallenge
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