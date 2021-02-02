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25 собак, яких спіймали на гарячому в найбільш незручний момент (фото)

Сьогодні, 15:08

Ці знімки піднімуть вам настрій на весь день

Собаки за своєю природою дуже допитливі тварини. Вони моментально реагують на будь-який підозрілий рух, а також на різні звуки та запахи. До того ж старанно обнюхують і лижуть різні предмети, зазвичай, щоб з'ясувати, чи вони їстівні.

Дуже часто через цю "звичку" наші улюбленці потрапляють у досить безглузді ситуації. Адже всі ми знаємо, що краще не пхати свого довгого носа, куди не треба!

Отже, ми зібрали дуже милі та кумедні фотографії собак, яких власники спіймали на гарячому під час підглядання. Ці знімки піднімуть вам настрій і зроблять ваш день набагато кращим.

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1. Здається, за нами таємно стежать

Фото: maki410723

2. Можна отримати інфаркт!

Фото: SoccergirlAlo

3. Він думає, що його не бачать

Фото: albritt9078

4. Знайдіть на фото собачку

Фото: reddit.com

5. В очікуванні господаря

Фото: benderdelux

6. Красиво жити не заборониш!

Фото: kawwmePoster

7. Цей хаскі любить використовувати котячі двері, щоб побачити, що відбувається в гаражі

Фото: tehjeffman

8. Сусіди роблять вигляд, що їх не цікавить наше особисте життя

Фото: ilikemountaingoats

9. Господар сказав псу йти геть, поки він обідає. 30 секунд по тому:

Фото: Brick_in_the_dbol

10. Спостерігач

Фото: Eloquentdyslexic

11. За вами шпигують

Фото: rox-it

12. У мене тільки одне питання: як він туди потрапив?

Фото: DKDCbye

13. Побачив такі очі – чекай неприємностей

Фото: entropist65

14. Цей погляд розбиває серце

Фото: decussata

15. А це просто лякає

Фото: smolprincess928

16. Охоронець на посту

Фото: Srob87

17. Сусідка прорилась у гості

Фото: SplendaHulk

18. Пес спостерігає за господинею через дзеркало

Фото: Livux Repor

19. Оригінальний "декор"

Фото: CmdrSeveran

20. Сфотографував пса увечері – всю ніч не міг заснути

Фото: LeeOCD

21. Собака шпигує за кішкою

Фото: Paytoon

22. Якось ніяково почуваєшся, коли на тебе так дивляться

Фото: Gojiwa

23. Вікно у світ

Фото: klstephe

24. Яйця, бекон, картопля фрі і голодний пес

Фото: Turtleramem

25. Думав, здалося, але ж ні

Фото: cetacean-station

Нагадаємо, раніше Сьогодні.Lifestyle опублікували 10 фотографій кумедних котів і собак під фільтрами з TikTok. Користувач з ніком kittishdraws поекспериментував з фільтром Time Wrap Scan, який працює за принципом віртуального сканера.

Дивіться відео: чи мають коти надприродну силу

Раніше ми показали 10 домашніх тварин, які не забувають продемонструвати, хто в домі господар.

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Джерело: Сьогодні
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