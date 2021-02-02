25 собак, яких спіймали на гарячому в найбільш незручний момент (фото)

Ці знімки піднімуть вам настрій на весь день

Собаки за своєю природою дуже допитливі тварини. Вони моментально реагують на будь-який підозрілий рух, а також на різні звуки та запахи. До того ж старанно обнюхують і лижуть різні предмети, зазвичай, щоб з'ясувати, чи вони їстівні.

Дуже часто через цю "звичку" наші улюбленці потрапляють у досить безглузді ситуації. Адже всі ми знаємо, що краще не пхати свого довгого носа, куди не треба!

Отже, ми зібрали дуже милі та кумедні фотографії собак, яких власники спіймали на гарячому під час підглядання. Ці знімки піднімуть вам настрій і зроблять ваш день набагато кращим.

1. Здається, за нами таємно стежать

2. Можна отримати інфаркт!

3. Він думає, що його не бачать

4. Знайдіть на фото собачку

5. В очікуванні господаря

6. Красиво жити не заборониш!

7. Цей хаскі любить використовувати котячі двері, щоб побачити, що відбувається в гаражі

8. Сусіди роблять вигляд, що їх не цікавить наше особисте життя

9. Господар сказав псу йти геть, поки він обідає. 30 секунд по тому:

10. Спостерігач

11. За вами шпигують

12. У мене тільки одне питання: як він туди потрапив?

13. Побачив такі очі – чекай неприємностей

14. Цей погляд розбиває серце

15. А це просто лякає

16. Охоронець на посту

17. Сусідка прорилась у гості

18. Пес спостерігає за господинею через дзеркало

19. Оригінальний "декор"

20. Сфотографував пса увечері – всю ніч не міг заснути

21. Собака шпигує за кішкою

22. Якось ніяково почуваєшся, коли на тебе так дивляться

23. Вікно у світ

24. Яйця, бекон, картопля фрі і голодний пес

25. Думав, здалося, але ж ні

Нагадаємо, раніше Сьогодні.Lifestyle опублікували 10 фотографій кумедних котів і собак під фільтрами з TikTok. Користувач з ніком kittishdraws поекспериментував з фільтром Time Wrap Scan, який працює за принципом віртуального сканера.

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Раніше ми показали 10 домашніх тварин, які не забувають продемонструвати, хто в домі господар.

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