Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Нашел свое призвание: пес благословляет верующих на выходе из храма (видео)

Сегодня, 13:27

Животное ходит на службу почти каждый день

Посетители храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи (Индия) стали свидетелями необычной сцены: бездомный пес "благословлял" верующих на выходе из церкви. Впервые видео появилось на странице Аруна Лимадиа в Facebook.

На кадрах показано, как пес сидит на каменном блоке возле храма, дает лапу людям, которые проходят мимо, будто отпуская чужие грехи. По словам местных жителей, животное ходит на службу почти каждый день. Некоторые люди склоняют голову перед собакой и даже целуют ее.

Сюжет Юлии Тищенко
Видео: Сегодня

"Очень-очень умный пес", "Он просит помощи и любви. Пожалуйста, обратите внимание на него", "Очень милый", "Это видео сделало мой день", – пишут пользователи Сети в комментариях под роликом, который собрал 17 тысяч лайков и 28 тысяч репостов.

Читайте также:
Показали забавную реакцию пса на рождественский подарок

Напомним, ранее мы рассказывали, как пес Фаучи ворвался в прямой эфир во время интервью министра здравоохранения США Донны Шалейлы и телеведущей Фредрикой Уитфилд на канале CNN.

А в Харькове очевидцы сняли на видео, как пьяного мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Габариты впечатляют: крупный шпиц выглядит, как медвежонок (фото) Пес заставил политика пустить его в прямой эфир: смешное видео Тащил домой пьяного хозяина: пес из Харькова стал звездой интернета (видео) Британка заставила своих собак восхищаться брюссельской капустой (фото)
видео собака храм пес
Источники: Сегодня , facebook.com/arunlimadia
Реклама

Новости партнеров

Торт в микроволновке за 5 минут быстро и вкусно: рецепт с фото
Торт в микроволновке за 5 минут быстро и вкусно: рецепт с фото
Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт
Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт
Мед, чеснок и лимон: в чем польза этой смеси и как ее принимать
Мед, чеснок и лимон: в чем польза этой смеси и как ее принимать
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини

Популярные статьи

Сегодня, 08:52Fun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст песни и видео самых красивых исполнений

Вчера, 22:01Events

Гадания на старый Новый год-2021: ТОП-7 способов

Вчера, 19:59Events

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

Вчера, 18:45Шоу-бизнес

Леся Никитюк продемонстрировала, как ей "убирают" лишние сантиметры на талии

Вчера, 18:33Food

Рецепты "богатой" кутьи на старый Новый год: с коньяком, сливками и маслом

Вчера, 18:24Fun

Популярные посевалки на старый Новый год-2021

Вчера, 14:13Events

Лучшие щедривки для детей на украинском языке на старый Новый год

Вчера, 11:40Food

Тесто для вареников на Старый Новый год: рецепты на молоке, кефире и воде

Вчера, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня 12 января: Овнам нужен спокойный вечер, а Тельцам – план

11 январяFun

Лучшие гадания на старый Новый год: как и когда гадают

11 январяFood

Вареники с сюрпризами на старый Новый год: фасоль – к детям, а курага – к радости

11 январяFun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

11 январяFood

Что должно стоять на столе на старый Новый год

11 январяEvents

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

11 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 11 января: Дев ждет ошеломляющий успех, а Весы – уборка

10 январяWellness

Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и сберечь нервы (видео)

Новости партнеров

Картошка с мясом по французски в духовке
Картошка с мясом по французски в духовке
Нежные и пышные сырники! Получится у всех
Нежные и пышные сырники! Получится у всех
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Анна Кошмал разделась и показала стройные ножки (фото)
Анна Кошмал разделась и показала стройные ножки (фото)

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять