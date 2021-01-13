Нашел свое призвание: пес благословляет верующих на выходе из храма (видео)

Животное ходит на службу почти каждый день

Посетители храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи (Индия) стали свидетелями необычной сцены: бездомный пес "благословлял" верующих на выходе из церкви. Впервые видео появилось на странице Аруна Лимадиа в Facebook.

На кадрах показано, как пес сидит на каменном блоке возле храма, дает лапу людям, которые проходят мимо, будто отпуская чужие грехи. По словам местных жителей, животное ходит на службу почти каждый день. Некоторые люди склоняют голову перед собакой и даже целуют ее.

Сюжет Юлии Тищенко Видео: Сегодня

"Очень-очень умный пес", "Он просит помощи и любви. Пожалуйста, обратите внимание на него", "Очень милый", "Это видео сделало мой день", – пишут пользователи Сети в комментариях под роликом, который собрал 17 тысяч лайков и 28 тысяч репостов.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как пес Фаучи ворвался в прямой эфир во время интервью министра здравоохранения США Донны Шалейлы и телеведущей Фредрикой Уитфилд на канале CNN.

А в Харькове очевидцы сняли на видео, как пьяного мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно.

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