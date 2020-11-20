10 домашних животных, которые не забывают показать, кто в доме хозяин (фото)

Посмотрите, насколько непослушными могут быть домашние любимчики

Если у вас есть домашние животные, то в какой-то момент они доведут до предела ваши нервы и вещи (или и то, и другое). Однако ради благополучия братьев наших меньших, нужно всегда соблюдать спокойствие. А если вы действительно считаете, что питомца нужно наказать, можете сделать это в интернете!

В Facebook есть специальная группа Pet Shaming ("Высмеиваем домашних животных"). Люди публикуют там фотографии, чтобы продемонстрировать, насколько непослушными могут быть их домашние любимчики. Вы только посмотрите на этих красавцев!

1. Без комплексов

Фото: Pet Shaming / Facebook

2. Милый песик со своей любимой игрушкой

Фото: Pet Shaming / Facebook

3. Просто устал

Фото: Pet Shaming / Facebook

4. Любит свободу

Фото: Pet Shaming / Facebook

5. Когда нет стыда

Фото: Pet Shaming / Facebook

6. Когда по-настоящему любишь свою кровать

Фото: Pet Shaming / Facebook

7. Он делает вид, что не ел цветы

Фото: Pet Shaming / Facebook

8. Быть собой не запретишь

Фото: Pet Shaming / Facebook

9. Немного поработал в саду

Фото: Pet Shaming / Facebook

10. Пришел домой не сам

Фото: Pet Shaming / Facebook

Напомним, ранее мы писали, как популярные породы собак изменились за 100 лет. Кроме этого, фотограф Кристиан Велер нашел интересный способ показать всю гамму эмоций у собак, которые ловят еду.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться