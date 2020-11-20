10 домашних животных, которые не забывают показать, кто в доме хозяин (фото)
Посмотрите, насколько непослушными могут быть домашние любимчики
Если у вас есть домашние животные, то в какой-то момент они доведут до предела ваши нервы и вещи (или и то, и другое). Однако ради благополучия братьев наших меньших, нужно всегда соблюдать спокойствие. А если вы действительно считаете, что питомца нужно наказать, можете сделать это в интернете!
В Facebook есть специальная группа Pet Shaming ("Высмеиваем домашних животных"). Люди публикуют там фотографии, чтобы продемонстрировать, насколько непослушными могут быть их домашние любимчики. Вы только посмотрите на этих красавцев!
Напомним, ранее мы писали, как популярные породы собак изменились за 100 лет. Кроме этого, фотограф Кристиан Велер нашел интересный способ показать всю гамму эмоций у собак, которые ловят еду.
О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:
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