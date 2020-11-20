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10 домашних животных, которые не забывают показать, кто в доме хозяин (фото)

Сегодня, 05:55

Посмотрите, насколько непослушными могут быть домашние любимчики

Если у вас есть домашние животные, то в какой-то момент они доведут до предела ваши нервы и вещи (или и то, и другое). Однако ради благополучия братьев наших меньших, нужно всегда соблюдать спокойствие. А если вы действительно считаете, что питомца нужно наказать, можете сделать это в интернете!

В Facebook есть специальная группа Pet Shaming ("Высмеиваем домашних животных"). Люди публикуют там фотографии, чтобы продемонстрировать, насколько непослушными могут быть их домашние любимчики. Вы только посмотрите на этих красавцев!

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1. Без комплексов

Фото: Pet Shaming / Facebook

2. Милый песик со своей любимой игрушкой

Фото: Pet Shaming / Facebook

3. Просто устал

Фото: Pet Shaming / Facebook

4. Любит свободу

Фото: Pet Shaming / Facebook

5. Когда нет стыда

Фото: Pet Shaming / Facebook

6. Когда по-настоящему любишь свою кровать

Фото: Pet Shaming / Facebook

7. Он делает вид, что не ел цветы

Фото: Pet Shaming / Facebook

8. Быть собой не запретишь

Фото: Pet Shaming / Facebook

9. Немного поработал в саду

Фото: Pet Shaming / Facebook

10. Пришел домой не сам

Фото: Pet Shaming / Facebook

Напомним, ранее мы писали, как популярные породы собак изменились за 100 лет. Кроме этого, фотограф Кристиан Велер нашел интересный способ показать всю гамму эмоций у собак, которые ловят еду.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

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Источники: Сегодня , facebook.com/groups/353045238120540
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