10 фото забавных котов и собак под фильтрами из TikTok
Пользователь TikTok поэкспериментировал с фильтром Time Wrap Scan
Социальная сеть TikTok стала очень популярной не только благодаря коротким абсурдным видео, но и множеству интересных фильтров на любой вкус. Этим воспользовался пользователь с ником kittishdraws – он поэкспериментировал с фильтром Time Wrap Scan, который работает по принципу виртуального сканера.
Если вы не в курсе, Time Warp Scan фиксирует изображение, когда синяя линия движется вниз по экрану. А что будет, если добавить помехи? Будет очень весело! К тому же Kittishdraws подошел к обработке фото очень творчески и сделал соответствующие рисунки.
Напомним, в китайской социальной сети Weibo стал вирусным ролик, на котором мышь, убегая от кота, прячется у него под животом. Забавные кадры уже оценили миллионы интернет-юзеров! Они отмечают, что этот милый дуэт напоминает им главных героев легендарного мультфильма "Том и Джерри".
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Кроме этого, мы писали о рыжем коте по кличке Тыква, которого впервые в жизни взяли на пляж. Однако ему эта идея не очень понравилась прежде всего из-за плохой погоды. Реакцию питомца сняли на фото.
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