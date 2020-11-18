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10 фото забавных котов и собак под фильтрами из TikTok

Вчера, 05:56

Пользователь TikTok поэкспериментировал с фильтром Time Wrap Scan

Социальная сеть TikTok стала очень популярной не только благодаря коротким абсурдным видео, но и множеству интересных фильтров на любой вкус. Этим воспользовался пользователь с ником kittishdraws – он поэкспериментировал с фильтром Time Wrap Scan, который работает по принципу виртуального сканера.

Если вы не в курсе, Time Warp Scan фиксирует изображение, когда синяя линия движется вниз по экрану. А что будет, если добавить помехи? Будет очень весело! К тому же Kittishdraws подошел к обработке фото очень творчески и сделал соответствующие рисунки.

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1. Кот кричит

Фото: instagram.com/kittishdraws

2. Кот показывает язык

Фото: instagram.com/kittishdraws

3. Недовольный кот

Фото: instagram.com/kittishdraws

4. Озадаченный пес

Фото: instagram.com/kittishdraws

5. Удивленный кот

Фото: instagram.com/kittishdraws

6. Кот протестует

Фото: instagram.com/kittishdraws

7. Обиженный пес

Фото: instagram.com/kittishdraws

8. Агрессивный кот

Фото: instagram.com/kittishdraws

9. Сонный кот

Фото: instagram.com/kittishdraws

10. Дезориентированный пес

Фото: instagram.com/kittishdraws

Напомним, в китайской социальной сети Weibo стал вирусным ролик, на котором мышь, убегая от кота, прячется у него под животом. Забавные кадры уже оценили миллионы интернет-юзеров! Они отмечают, что этот милый дуэт напоминает им главных героев легендарного мультфильма "Том и Джерри".

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Кроме этого, мы писали о рыжем коте по кличке Тыква, которого впервые в жизни взяли на пляж. Однако ему эта идея не очень понравилась прежде всего из-за плохой погоды. Реакцию питомца сняли на фото.

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Источники: Сегодня , instagram.com/kittishdraws
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