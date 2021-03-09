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17 выброшенных на помойку вещей, которые стали фишкой интерьера (фото)

Сегодня, 11:27

Порой люди отказываются от очень красивых, старинных и дорогих вещей

Мусор для одного человека может стать сокровищем для другого! В этом уверены жители американского Нью-Йорка. Жители города по старой традиции оставляют ненужные вещи на тротуаре перед своими домами в надежде, что кому-то они пригодятся.

Любопытно, что в соцсети Instagram даже появилась страничка Stooping NYC, где можно просмотреть весь ассортимент подобного "хлама".

Порой люди отказываются от очень красивых, старинных и дорогих вещей. Как правило, это мебель (бархатные диваны, вращающиеся кресла, журнальные столики), бытовая техника (холодильники, чайники, микроволновки), предметы декора (картины, подушки), вазоны, книги и журналы.

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"Каждый день мы получаем сотни заявок на размещение фотографий на нашей страничке. В выходные (особенно в конце месяца) счет идет на тысячи", – пишут администраторы Stooping NYC.

Итак, давайте посмотрим, какие уникальные вещи можно забрать с улиц Нью-Йорка совершенно бесплатно:

1. Страшно представить, сколько стоит этот шикарный диванчик

Фото: Instagram | Stooping NYC

2. Торшер выбросили на улице 389 Lincoln Pl

Фото: Instagram | Stooping NYC

3. О таком трюмо мечтают миллионы женщин

Фото: Instagram | Stooping NYC

4. Удобное кресло в стиле ретро

Фото: Instagram | Stooping NYC

5. Зеленый диванчик для ярких личностей

Фото: Instagram | Stooping NYC

6. Фортепиано

Фото: Instagram | Stooping NYC

7. Шкаф с росписью

Фото: Instagram | Stooping NYC

8. Функциональные тумбочки

Фото: Instagram | Stooping NYC

9. Женщина везет домой кресло, найденное на улице

Фото: Instagram | Stooping NYC

10. Зеркало для королевы!

Фото: Instagram | Stooping NYC

11. Клетка для попугая

Фото: Instagram | Stooping NYC

12. Холодильник

Фото: Instagram | Stooping NYC

13. Стол в гостиную

Фото: Instagram | Stooping NYC

14. Маленькие вазоны

Фото: Instagram | Stooping NYC

15. Психотерапевтическое кресло

Фото: Instagram | Stooping NYC

16. Деревянный журнальный столик

Фото: Instagram | Stooping NYC

17. Шкафчик для мелочей

Фото: Instagram | Stooping NYC

Напомним, ранее мы показывали самые невероятные изменения в интерьере домов. Кроме этого, посмотрите, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.

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Источники: Сегодня , instagram.com/stoopingnyc
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