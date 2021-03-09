17 выброшенных на помойку вещей, которые стали фишкой интерьера (фото)
Порой люди отказываются от очень красивых, старинных и дорогих вещей
Мусор для одного человека может стать сокровищем для другого! В этом уверены жители американского Нью-Йорка. Жители города по старой традиции оставляют ненужные вещи на тротуаре перед своими домами в надежде, что кому-то они пригодятся.
Любопытно, что в соцсети Instagram даже появилась страничка Stooping NYC, где можно просмотреть весь ассортимент подобного "хлама".
Порой люди отказываются от очень красивых, старинных и дорогих вещей. Как правило, это мебель (бархатные диваны, вращающиеся кресла, журнальные столики), бытовая техника (холодильники, чайники, микроволновки), предметы декора (картины, подушки), вазоны, книги и журналы.
"Каждый день мы получаем сотни заявок на размещение фотографий на нашей страничке. В выходные (особенно в конце месяца) счет идет на тысячи", – пишут администраторы Stooping NYC.
Итак, давайте посмотрим, какие уникальные вещи можно забрать с улиц Нью-Йорка совершенно бесплатно:
1. Страшно представить, сколько стоит этот шикарный диванчик
2. Торшер выбросили на улице 389 Lincoln Pl
3. О таком трюмо мечтают миллионы женщин
4. Удобное кресло в стиле ретро
5. Зеленый диванчик для ярких личностей
6. Фортепиано
7. Шкаф с росписью
8. Функциональные тумбочки
9. Женщина везет домой кресло, найденное на улице
10. Зеркало для королевы!
11. Клетка для попугая
12. Холодильник
13. Стол в гостиную
14. Маленькие вазоны
15. Психотерапевтическое кресло
16. Деревянный журнальный столик
17. Шкафчик для мелочей
Напомним, ранее мы показывали самые невероятные изменения в интерьере домов. Кроме этого, посмотрите, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.
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