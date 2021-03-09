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17 викинутих на смітник речей, які стали фішкою інтер'єру (фото)

Сьогодні, 11:27

Часом люди відмовляються від дуже красивих, старовинних та дорогих речей

Сміття для однієї людини може стати скарбом для іншої! У цьому впевнені жителі американського Нью-Йорка. Жителі міста за традицією залишають непотрібні речі на тротуарі перед своїми будинками з надією, що вони комусь знадобляться.

Цікаво, що у соцмережі Instagram навіть з'явилася сторінка Stooping NYC, де можна переглянути весь асортимент подібного "мотлоху".

Часом люди відмовляються від дуже красивих, старовинних та дорогих речей. Як правило, це меблі (оксамитові дивани, крісла, що обертаються, журнальні столики), побутова техніка (холодильники, чайники, мікрохвильові печі), предмети декору (картини, подушки), вазони, книги і журнали.

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"Щодня ми отримуємо сотні заявок на публікацію фотографій на нашій сторінці. У вихідні (особливо наприкінці місяця) рахунок йде на тисячі", – пишуть адміністратори Stooping NYC.

Отже, давайте подивимося, які унікальні речі можна забрати з вулиць Нью-Йорка абсолютно безкоштовно:

1. Страшно уявити, скільки коштує цей шикарний диван

Фото: Instagram | Stooping NYC

2. Торшер викинули на вулиці 389 Lincoln Pl

Фото: Instagram | Stooping NYC

3. Про таке трюмо мріють мільйони жінок

Фото: Instagram | Stooping NYC

4. Зручне крісло у стилі ретро

Фото: Instagram | Stooping NYC

5. Зелений диванчик для яскравих особистостей

Фото: Instagram | Stooping NYC

6. Фортепіано

Фото: Instagram | Stooping NYC

7. Шафа з розписом

Фото: Instagram | Stooping NYC

8. Функціональні тумбочки

Фото: Instagram | Stooping NYC

9. Жінка везе додому крісло, знайдене на вулиці

Фото: Instagram | Stooping NYC

10. Дзеркало для королеви!

Фото: Instagram | Stooping NYC

11. Клітка для попугая

Фото: Instagram | Stooping NYC

12. Холодильник

Фото: Instagram | Stooping NYC

13. Стіл у вітальню

Фото: Instagram | Stooping NYC

14. Маленькі вазони

Фото: Instagram | Stooping NYC

15. Психотерапевтичне крісло

Фото: Instagram | Stooping NYC

16. Дерев'яний журнальний столик

Фото: Instagram | Stooping NYC

17. Шафка для дрібниць

Фото: Instagram | Stooping NYC

Нагадаємо, раніше ми показували найнеймовірніші зміни в інтер'єрі будинків. До того ж, подивіться, як виглядає розкішний будинок на колесах з кухнею, спальнею і каміном.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/stoopingnyc
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