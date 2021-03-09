17 викинутих на смітник речей, які стали фішкою інтер'єру (фото)
Часом люди відмовляються від дуже красивих, старовинних та дорогих речей
Сміття для однієї людини може стати скарбом для іншої! У цьому впевнені жителі американського Нью-Йорка. Жителі міста за традицією залишають непотрібні речі на тротуарі перед своїми будинками з надією, що вони комусь знадобляться.
Цікаво, що у соцмережі Instagram навіть з'явилася сторінка Stooping NYC, де можна переглянути весь асортимент подібного "мотлоху".
Часом люди відмовляються від дуже красивих, старовинних та дорогих речей. Як правило, це меблі (оксамитові дивани, крісла, що обертаються, журнальні столики), побутова техніка (холодильники, чайники, мікрохвильові печі), предмети декору (картини, подушки), вазони, книги і журнали.
"Щодня ми отримуємо сотні заявок на публікацію фотографій на нашій сторінці. У вихідні (особливо наприкінці місяця) рахунок йде на тисячі", – пишуть адміністратори Stooping NYC.
Отже, давайте подивимося, які унікальні речі можна забрати з вулиць Нью-Йорка абсолютно безкоштовно:
1. Страшно уявити, скільки коштує цей шикарний диван
2. Торшер викинули на вулиці 389 Lincoln Pl
3. Про таке трюмо мріють мільйони жінок
4. Зручне крісло у стилі ретро
5. Зелений диванчик для яскравих особистостей
6. Фортепіано
7. Шафа з розписом
8. Функціональні тумбочки
9. Жінка везе додому крісло, знайдене на вулиці
10. Дзеркало для королеви!
11. Клітка для попугая
12. Холодильник
13. Стіл у вітальню
14. Маленькі вазони
15. Психотерапевтичне крісло
16. Дерев'яний журнальний столик
17. Шафка для дрібниць
Нагадаємо, раніше ми показували найнеймовірніші зміни в інтер'єрі будинків. До того ж, подивіться, як виглядає розкішний будинок на колесах з кухнею, спальнею і каміном.
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