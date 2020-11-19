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10 неудачных идей. Как оформляют свой дом люди, у которых нет вкуса (фото)

Сегодня, 05:55

Смотрите подборку самых безобразных, причудливых и безвкусно оформленных домов

78 тысяч пользователей Сети подписались на страницу в Instagram под названием Ugly Irish Houses ("Безобразные дома Ирландии"). Здесь появляются фотографии самых безобразных, причудливых и безвкусно оформленных домов. Все эти идеи и стили совершают "преступление" против дизайна.

Среди самых странных решений в интерьере — ванная комната, украшенная ярким панно с листьями и ручьем, а также с приклеенными к стене трусиками и раковиной в форме женских ног. Нашлись и те, кто додумался украсить свой тренажерный зал обоями в стиле диско и неоновыми огнями.

Что еще? Посмотрите в нашей подборке.

1. Недотянутый пафос

Фото: instagram.com/uglyirishhouses

2. Пугающий гламур

Фото: instagram.com/uglyirishhouses

3. Уродливые стулья

Фото: instagram.com/uglyirishhouses

4. Намек на оригинальность

Фото: instagram.com/uglyirishhouses

5. Бессмысленная креативность

Фото: instagram.com/uglyirishhouses

6. Примитивные рисунки

Фото: instagram.com/uglyirishhouses

7. В гостях у бабушки...

Фото: instagram.com/uglyirishhouses

8. Психоделия

Фото: instagram.com/uglyirishhouses

9. Холостяцкая берлога

Фото: instagram.com/uglyirishhouses

10. Отель класса "эконом"

Фото: instagram.com/uglyirishhouses

Напомним, ранее мы рассказывали, как американец превратил школьный автобус в дом для путешествий.

Смотрите видео: в Украине придумали альтернативу американским домам на колесах

Кроме этого, мы писали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.

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Источники: Сегодня , instagram.com/uglyirishhouses
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