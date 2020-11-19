10 неудачных идей. Как оформляют свой дом люди, у которых нет вкуса (фото)
Смотрите подборку самых безобразных, причудливых и безвкусно оформленных домов
78 тысяч пользователей Сети подписались на страницу в Instagram под названием Ugly Irish Houses ("Безобразные дома Ирландии"). Здесь появляются фотографии самых безобразных, причудливых и безвкусно оформленных домов. Все эти идеи и стили совершают "преступление" против дизайна.
Среди самых странных решений в интерьере — ванная комната, украшенная ярким панно с листьями и ручьем, а также с приклеенными к стене трусиками и раковиной в форме женских ног. Нашлись и те, кто додумался украсить свой тренажерный зал обоями в стиле диско и неоновыми огнями.
Что еще? Посмотрите в нашей подборке.
Напомним, ранее мы рассказывали, как американец превратил школьный автобус в дом для путешествий.
Смотрите видео: в Украине придумали альтернативу американским домам на колесах
Кроме этого, мы писали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное