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Чудеса дизайна: как старый дом меняется после косметического ремонта (фото)

Сегодня, 16:12

Интерьер и мебель в этом помещении не менялись с 1992 года

39-летний Даррен и 44-летний Энди Робертсон-Леггатт из Великобритании сделали косметический ремонт в доме в западном Суссексе всего за 5000 фунтов стерлингов (191 тысяча гривен). До этого интерьер и мебель в старом помещении не менялись с 1992 года.

Британцы отказались от предложений о ремонте дома от профессионалов, вместо этого выполнили всю работу самостоятельно. Они обыскали сайты со скидками, такие как eBay и Facebook, чтобы купить дешевые материалы.

Кухня до и после ремонта

Фото: Mercury

"Множество нашей мебели – это просто старые вещи, которые мы перепрофилировали или купили на Facebook Marketplace и eBay, – рассказывает Даррен в интервью The Sun. – В коридоре стоял журнальный столик, который мы купили на eBay за 1,32 фунта стерлингов, и мне пришлось заплатить через Paypal, потому что мне было стыдно пойти к дому этого человека с мелочью".

Лестница и холл до и после ремонта

Фото: Mercury

Гостиная до и после ремонта

Фото: Mercury

Спальня после ремонта

Фото: Mercury

Ванная комната после ремонта

Фото: Mercury

Напомним, ранее мы показывали самые невероятные изменения в интерьере домов.

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Кроме этого, мы писали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.

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