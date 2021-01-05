Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Женщина превратила наркопритон в сказочный домик всего за 194 тысячи гривен (фото)

Сегодня, 12:47

Она закупала самые бюджетные материалы для ремонта

28-летняя Шарлотта Гриди из Великобритании за два года полностью отремонтировала бывший наркопритон и потратила на это всего пять тысяч фунтов стерлингов (около 194 тысяч гривен).

Шарлотта занялась трансформацией дома самостоятельно – без помощи профессионалов. А за вдохновением регулярно обращалась к Pinterest.

"Я пользовалась Pinterest с детства и любила наблюдать за различными трансформациями, которые делают другие люди. Теперь я могу похвастаться своими собственными", – делится женщина в интервью изданию The Sun.

Читайте также:
10 неудачных идей. Как оформляют свой дом люди, у которых нет вкуса (фото)

Когда британка купила этот дом, он был "ямой, заполненной наркотиками, сигаретами и мусором". Гриди подошла к проекту "Сделай сам" весьма серьезно, по возможности закупая самые бюджетные материалы. Что касается общего стиля, она выбрала суперсовременную бело-серую цветовую палитру.

Результат превзошел все ожидания! Теперь Шарлотта делится фотографиями дома "до" и "после" ремонта в своем Instagram.

Кухня

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

Ванная комната

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

Детская

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

Гостиная

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

Спальня взрослых

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

Задний двор

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

"Я сама занимаюсь декорированием. В конце туннеля всегда есть свет. Если вы не можете позволить себе красивую кухню или новую ванную комнату, можно отремонтировать их за небольшие деньги", – резюмировала британка.

Charlotte Greedy (@missgreedyshome)

К слову, Шарлотта живет в этом доме со своей партнершей, 31-летней Харриет Уэйт, и двумя ее детьми – 7-летним Энцо и 4-летним Броуди.

Напомним, ранее мы показывали самые невероятные изменения в интерьере домов.

Смотрите видео: в Украине придумали альтернативу американским домам на колесах

Кроме этого, мы писали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
До и после ремонта: самые невероятные изменения в интерьере домов (фото) 20 отельных номеров с лучшими в мире видами из окна (фото) 10 неудачных идей. Как оформляют свой дом люди, у которых нет вкуса (фото) Вышивка 18 века и казацкие обереги: украинская мебель покоряет международные выставки
фото ремонт дом дизайн интерьер
Источник: instagram.com/missgreedyshome
Реклама

Новости партнеров

Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
54-летний Кассель поделился интимным кадром с женой
54-летний Кассель поделился интимным кадром с женой
Смелая Синди Кроуфорд показала откровенное фото
Смелая Синди Кроуфорд показала откровенное фото

Популярные статьи

Сегодня, 12:15Fun

Гадания на Рождество-2021 дома: как и когда гадать

Сегодня, 11:31Food

Что приготовить на ужин на Рождество: рецепты праздничных блюд

Сегодня, 10:21Food

Как приготовить кутью из риса: три простых рецепта

Вчера, 20:28Fun

Лучшие колядки-2021 на украинском языке

Вчера, 15:28Events

Рождество Христово: дата, история, традиции и приметы

Вчера, 14:37Food

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Вчера, 12:18Food

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 11:05Food

Как приготовить кутью на Святой вечер

Вчера, 10:13Шоу-бизнес

Без ресниц и бровей: Алла Пугачева показала, как она выглядит сейчас

Вчера, 09:31Events

Как правильно колядовать, посевать и щедровать

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 4 января: Овен целый день будет шутить, а Тельцу необходимо идти веселиться

3 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2021 году

3 январяАфиша

Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix

3 январяFood

Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд

3 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 3 января: Водолею нужно книжку почитать, а Рыбам заняться здоровьем

2 январяАфиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой – список локаций

Новости партнеров

Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Костюшкина застукали в нежных объятиях "Дикого ангела"
Костюшкина застукали в нежных объятиях "Дикого ангела"
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Ошатний салат "Мімоза": як приготувати страву на святковий стіл
Ошатний салат "Мімоза": як приготувати страву на святковий стіл
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Врач назвал самый опасный день во время болезни COVID-19
Врач назвал самый опасный день во время болезни COVID-19

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять