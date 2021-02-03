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Супруги превратили "убитый дом" в семейное гнездышко: невероятные фото до и после

Сегодня, 15:04

Сейчас его стоимость переваливает за один миллион фунтов стерлингов

38-летняя модельер Аманда Коттон вместе со своим мужем 38-летним Джессом купила "убитый дом" в британском городе Уотфорде и превратила его в семейное гнездышко своей мечты. Фотографиями кардинальной трансформации женщина делится на странице в Instagram.

Сейчас стоимость особняка переваливает за один миллион фунтов стерлингов (38,1 млн гривен), хотя пара заплатила за него всего 670 тысяч фунтов стерлингов (25,5 млн гривен).

Фото: Instagram | Houselust

"Когда я впервые вошла в этот дом, в коридоре лежала мертвая мышь. Предыдущий хозяин жил там с шестью собаками и у меня сложилось такое впечатление, что он за ними вообще не убирал", – рассказывает британка в интервью таблоиду The Sun.

Фото: Instagram | Houselust

По ее словам, дом настолько зарос снаружи, что она даже не могла себе представить, насколько он большой. Там есть три спальни на первом этаже, две гостиные, небольшая кухня, подсобное помещение, а также отдельная ванна и туалет.

Фото: Instagram | Houselust

"Нам потребовалось девять месяцев, чтобы завершить ремонт. Он был начат как раз перед первым локдауном", – отмечает Аманда.

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Прежде всего британцы поменяли крышу и сделали перепланировку – туалет переместили под лестницу и организовали отдельную гардеробную и подсобное помещение.

И вот что у них получилось:

Фото: Instagram | Houselust

Очень просторно и стильно!

Фото: Instagram | Houselust

По оценкам Аманды, они потратили на ремонт приблизительно 250 тысяч фунтов стерлингов (9,5 млн гривен).

Фото: Instagram | Houselust

Сейчас этот дом просто не узнать

Фото: Instagram | Houselust

Напомним, ранее мы показывали самые невероятные изменения в интерьере домов.

Смотрите видео: в Украине придумали альтернативу американским домам на колесах

Кроме этого, мы писали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.

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Источник: instagram.com/houselust
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