До и после ремонта: самые невероятные изменения в интерьере домов (фото)
Предлагаем вам подборку идей и проектов на любой вкус
В Instagram есть увлекательная страничка для любителей дизайна интерьеров Before & After Design. На нее подписались больше 1,3 миллиона юзеров и их количество постоянно увеличивается. В этом нет ничего удивительного, ведь там можно найти огромное количество вдохновляющих идей и проектов на любой вкус.
Если вы запланировали ремонт на 2021 год, советуем вам посмотреть нашу сегодняшнюю подборку самых невероятных перевоплощений в интерьере домов.
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К вашему вниманию целая палитра разных стилей – французский кантри, тосканский, современный викторианский или "потертый шик".
Напомним, ранее мы рассказывали, как оформляют свой дом люди, у которых нет вкуса.
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Кроме этого, мы писали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.
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