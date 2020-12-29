До и после ремонта: самые невероятные изменения в интерьере домов (фото)

Предлагаем вам подборку идей и проектов на любой вкус

В Instagram есть увлекательная страничка для любителей дизайна интерьеров Before & After Design. На нее подписались больше 1,3 миллиона юзеров и их количество постоянно увеличивается. В этом нет ничего удивительного, ведь там можно найти огромное количество вдохновляющих идей и проектов на любой вкус.

Если вы запланировали ремонт на 2021 год, советуем вам посмотреть нашу сегодняшнюю подборку самых невероятных перевоплощений в интерьере домов.

К вашему вниманию целая палитра разных стилей – французский кантри, тосканский, современный викторианский или "потертый шик".

1. Светлая кухня

2. Кардинальное перевоплощение

3. Задний двор

4. Уютная атмосфера

5. Вторая жизнь

6. Уголок для отдыха

7. Лестница

8. Масштабная трансформация

9. Входная дверь

10. Очень красивая планировка

11. Домашний кинотеатр под открытым небом

12. Минимализм

13. Райский уголок

14. Сдержанный стиль

15. Место для релакса

Напомним, ранее мы рассказывали, как оформляют свой дом люди, у которых нет вкуса.

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Кроме этого, мы писали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.

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