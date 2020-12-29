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До и после ремонта: самые невероятные изменения в интерьере домов (фото)

Сегодня, 12:23

Предлагаем вам подборку идей и проектов на любой вкус

В Instagram есть увлекательная страничка для любителей дизайна интерьеров Before & After Design. На нее подписались больше 1,3 миллиона юзеров и их количество постоянно увеличивается. В этом нет ничего удивительного, ведь там можно найти огромное количество вдохновляющих идей и проектов на любой вкус.

Если вы запланировали ремонт на 2021 год, советуем вам посмотреть нашу сегодняшнюю подборку самых невероятных перевоплощений в интерьере домов.

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К вашему вниманию целая палитра разных стилей – французский кантри, тосканский, современный викторианский или "потертый шик".

1. Светлая кухня

Фото: Instagram | Before & After Design

2. Кардинальное перевоплощение

Фото: Instagram | Before & After Design

3. Задний двор

Фото: Instagram | Before & After Design

4. Уютная атмосфера

Фото: Instagram | Before & After Design

5. Вторая жизнь

Фото: Instagram | Before & After Design

6. Уголок для отдыха

Фото: Instagram | Before & After Design

7. Лестница

Фото: Instagram | Before & After Design

8. Масштабная трансформация

Фото: Instagram | Before & After Design

9. Входная дверь

Фото: Instagram | Before & After Design

10. Очень красивая планировка

Фото: Instagram | Before & After Design

11. Домашний кинотеатр под открытым небом

Фото: Instagram | Before & After Design

12. Минимализм

Фото: Instagram | Before & After Design

13. Райский уголок

Фото: Instagram | Before & After Design

14. Сдержанный стиль

Фото: Instagram | Before & After Design

15. Место для релакса

Фото: Instagram | Before & After Design

Напомним, ранее мы рассказывали, как оформляют свой дом люди, у которых нет вкуса.

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Кроме этого, мы писали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.

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Источники: Сегодня , instagram.com/beforea
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