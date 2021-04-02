Что едят на завтрак итальянцы – рецепт омлета фриттаты

Подается она, как пирог. То есть режется на треугольные кусочки

Продолжаем знакомиться с завтраками, вернее, с тем, что любят на завтрак в других странах. Мы рассказывали о японском омлете омурайсу с рисом и курицей внутри, теперь узнаем, какое блюдо из яиц едят по утрам в Италии. Итак, помимо эспрессо, итальянцы любят съесть яичницу фриттату. В нее кладут все, что осталось с ужина. Она может быть с овощами, может быть с мясом. Но некоторые нюансы все же есть. Узнаем их и запишем рецепт фриттаты с овощами.

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В чем особенность приготовления фриттаты?

Сковорода. Для фриттаты она нужна чугунная. Чтобы при необходимости доготовить омлет в духовке.

Чеснок. Перед тем, как начинать готовить фриттату, нужно обжарить немного чеснока на оливковом масле. Затем убрать его. Это особенность касается не только приготовления омлета по-итальянски, но и всей кухни страны.

Овощи. Если вы собираетесь приготовит фриттату с водянистыми овощами (помидоры, кабачок), то их необходимо обсушить. Например, помидор разрезать на кубики, удалить сок и дать полежать, чтобы они были как бы вялеными. Что касается кабачков, то их необходимо немного протушить и также отжать лишнюю жидкость.

Состав. Кроме яиц, во фриттату можно добавлять все: от овощей до оставшейся ветчины или колбасы.

Подача. Фриттата подается на тарелке и разрезается на треугольники, как пирог.

Фриттата с овощами: рецепт

Фото: фриттата, instagram.com/altayseligor/

Ингредиенты

Яйца – 6 шт.⠀

Молоко – 120 мл⠀

Сыр – 80 г⠀

Болгарский перец – 1 шт.⠀

Помидоры черри – 10 шт. (предварительно немного обжарить)⠀

Чеснок – 3 зубчика⠀

Лук красный (средний) – 1 шт.⠀

Оливковое масло – 1 ст. л.⠀

Соль, перец – по вкусу⠀

Зелень – по вкусу⠀

Способ приготовления

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Болгарский перец очистить и нарезать брусочками. Помидоры нарезать половинками. Чеснок – мелким кубиком. Лук – полукольцами. Обжарить чеснок на сковороде. затем убрать. Добавить остальные овощи – лук, затем болгарский перец, немного все обжарить и добавить предварительно обжаренные помидоры. Посолить, поперчить по вкусу. Яйца отправить в глубокую миску, посолить, поперчить, взбить венчиком. Влить молоко и натереть сыр. Все хорошо перемешать Дно сковороды смазать маслом и равномерно распределить обжаренные овощи. Залить яичной смесью и посыпать зеленью. Сверху по желанию выложить веточку черри. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

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