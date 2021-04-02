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Что едят на завтрак итальянцы – рецепт омлета фриттаты

Сегодня, 11:56

Подается она, как пирог. То есть режется на треугольные кусочки

Продолжаем знакомиться с завтраками, вернее, с тем, что любят на завтрак в других странах. Мы рассказывали о японском омлете омурайсу с рисом и курицей внутри, теперь узнаем, какое блюдо из яиц едят по утрам в Италии. Итак, помимо эспрессо, итальянцы любят съесть яичницу фриттату. В нее кладут все, что осталось с ужина. Она может быть с овощами, может быть с мясом. Но некоторые нюансы все же есть. Узнаем их и запишем рецепт фриттаты с овощами.

А в нашем апрельском календаре праздников узнаете, что необычного можно подарить друзьям и близким в этом месяце.

В чем особенность приготовления фриттаты?

  • Сковорода. Для фриттаты она нужна чугунная. Чтобы при необходимости доготовить омлет в духовке.
  • Чеснок. Перед тем, как начинать готовить фриттату, нужно обжарить немного чеснока на оливковом масле. Затем убрать его. Это особенность касается не только приготовления омлета по-итальянски, но и всей кухни страны.
  • Овощи. Если вы собираетесь приготовит фриттату с водянистыми овощами (помидоры, кабачок), то их необходимо обсушить. Например, помидор разрезать на кубики, удалить сок и дать полежать, чтобы они были как бы вялеными. Что касается кабачков, то их необходимо немного протушить и также отжать лишнюю жидкость.
  • Состав. Кроме яиц, во фриттату можно добавлять все: от овощей до оставшейся ветчины или колбасы.
  • Подача. Фриттата подается на тарелке и разрезается на треугольники, как пирог.

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Фриттата с овощами: рецепт

Фото: фриттата, instagram.com/altayseligor/

Ингредиенты

  • Яйца – 6 шт.⠀
  • Молоко – 120 мл⠀
  • Сыр – 80 г⠀
  • Болгарский перец – 1 шт.⠀
  • Помидоры черри – 10 шт. (предварительно немного обжарить)⠀
  • Чеснок – 3 зубчика⠀
  • Лук красный (средний) – 1 шт.⠀
  • Оливковое масло – 1 ст. л.⠀
  • Соль, перец – по вкусу⠀
  • Зелень – по вкусу⠀

Способ приготовления

  1. Болгарский перец очистить и нарезать брусочками. Помидоры нарезать половинками. Чеснок – мелким кубиком. Лук – полукольцами.
  2. Обжарить чеснок на сковороде. затем убрать. Добавить остальные овощи – лук, затем болгарский перец, немного все обжарить и добавить предварительно обжаренные помидоры. Посолить, поперчить по вкусу.
  3. Яйца отправить в глубокую миску, посолить, поперчить, взбить венчиком. Влить молоко и натереть сыр. Все хорошо перемешать
  4. Дно сковороды смазать маслом и равномерно распределить обжаренные овощи. Залить яичной смесью и посыпать зеленью. Сверху по желанию выложить веточку черри.
  5. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

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