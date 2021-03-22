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Омлет по-корейски: как еще можно приготовить яйца (рецепт из Instagram)

Сегодня, 14:41

Кроме яиц, вам нужна глиняная посуда, в ней этот омлет получается вкуснее

Продолжаем знакомиться с гордостью кухонь мира. Мы уже рассказывали о невероятно воздушном омлете Пуляр, которым гордятся во Франции, в этот раз узнаем, какой омлет едят в Корее. Он называется герандчим, что можно перевести, как яйца, приготовленные на пару. Для азиатского колорита вам, кроме яиц, понадобится рыбный или креветочный соус. Вместо зеленого лука (как украшение) можно использовать другую зелень или икру минтая. Ну и вкуснее всего, и так готовят в Корее, герандчим получается в глиняной посуде.

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Как приготовить корейский омлет герандчим

Фото: instagram.com/soju101.dallastx/
Фото: instagram.com/soju101.dallastx/

Ингредиенты

  • 4 шт. – большие яйца
  • 1 ст. – бульон из анчоусов или вода
  • 1/2 ч. л – соль или рыбный соус
  • 2 ст. л. – нарезанный зеленый лук

Способ приготовления

  1. Яйца взбить ложкой. Пропустить смесь через сито, чтобы она превратилась в однородную жидкую консистенцию. (Если вы пропустите этот процесс, обязательно взбейте яйца до однородной массы).
  2. В слегка промасленном глиняном горшке хорошо перемешать взбитые яйца с бульоном из анчоусов или водой, добавить соль или рыбный соус.
  3. Вылить яичную смесь в глиняный горшок. Накрыть крышкой и тушить на среднем медленном огне на плите около 7 минут. На этом этапе яичная смесь должна быть жидкой в ​​середине.
  4. Аккуратно перемешать яйца круговыми движениями ложкой. Убавить огонь до минимума. Добавить зеленый лук, накрыть крышкой и тушить 2-3 минуты, пока смесь не застынет.

Здесь узнаете рецепт сочных шведских фрикаделек.

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