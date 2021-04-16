Тортилья де пататас, или испанский омлет – в чем его особенность и как приготовить

Несложно, как и любой другой омлет, но запаситесь картофелем

Вероятно, не придумает человечество лучшего варианта для завтрака, чем омлет. Это доказано и наличием своего омлета в отдельно взятой стране. Например, в Италии – это фриттата, в Японии – омурайсу. Испания – не исключение, по утрам там готовят тортилья де пататас. Из названия ясно – в Испании любят омлет с картофелем. Узнаем, как его приготовить. Если вы любите дрожжевую выпечку и у вас есть интересный рецепт, принимайте участие в нашем конкурсе.

Омлет по-испански – больше, чем омлет

Во-первых, это не просто утреннее блюдо в Испании. Он, порезанный порционно, входит в состав легендарных испанских закусок – тапас. Особенность тортилья де пататас подсказывает его название – в составе присутствует картофель. Это делает такой омлет гораздо сытнее. Есть его можно холодным и горячим. И, конечно, помимо картофеля, в омлет следует добавить лук, сладкий перец, артишоки.

Все гениально простое начиналось с небрежности

И большинство испанцев эту версию поддерживают. А версия такая: в середине 19-го века яичницу с картофелем приготовила одна домохозяйка для генерала Томаса Зумаласарреги. Дело было в Бильбао, генерал остановился у нее на обед. Проворная женщина собрала все, что было в доме – яйца, картофель и лук – и приготовила этот омлет. Он так понравился генералу, что тот решил кормить тортильей пататас свою армию.

Теперь тортилью можно попробовать во многих заведениях, полуфабрикат можно купить во всех супермаркетах. Это практически, как пицца для итальянцев.

Как приготовить омлет по-испански

Испанский омлет Фото: Инстаграм

Ингредиенты

4-5 шт. – картофель

1 шт. – лук

6 шт. – яйца

3 ст. л. – оливковое масло

соль, молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Картофель очистить и тонко нарезать кружочками. Лук тонко нарезать. В большой сковороде на среднем огне разогреть 2 ст. л. оливкового масла. Добавить картофель и лук и обжарить. Приправить солью и перцем по вкусу. Картофель должен готовиться около 15 минут до золотистого цвета. В большой миске взбить 6 яиц, добавить соль и перец по вкусу. Обжаренный картофель и лук, хорошо перемешать. В сковороде разогреть оливковое масло, влить массу из яиц и картофеля. Готовить на среднем огне около 6 минут, чтобы снизу омлет не пригорел. Накрыть тарелкой сковороду и перевернуть омлет на тарелку. Переложить омлет в сковороду верхней стороной вниз и готовить еще около 4 минут.

Как едят тортилью де пататас в Испании

Первое – омлет не должен быть слишком зажаренным и сухим. Испанцы любят, чтобы в центре она была жидковатой, немного всмятку

Его едят в качестве самостоятельного блюда, используют в бутербродах и закусках

Иногда дополняют тортилью де пататас майонез с чесноком

В бутерброд с тортильей кладут бекон, зеленые оливки, перец

Здесь узнаете, как приготовить омлет по-корейски.

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