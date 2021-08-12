С вялеными помидорами и даже с салом – 4 неизвестных рецепта песто

Спутать ярко-зеленый, ароматный и пикантный песто невозможно ни с чем. Но это не единственный песто, который обожают в Италии. Существуют и другие, тоже на основе базилика и пармезана. И даже сала

Особенность этого соуса - наличие цитрусовых и чеснока / Фото: instagram.com/ilcuoreinpentola/

Италия – это единственный и серьезный соперник Франции в разнообразии соусов. Итальянцы вообще не понимают, как можно есть, когда на столе нет ароматной жидкой субстанции. Они даже к хлебу подают соусы, что уж говорить о соусах для пасты. А песто, кроме классического, тоже существует множество. Например, моденезе делают, внимание, на основе сала и чеснока. Итак, познакомьтесь с самыми распространенными соусами песто, которые, конечно, обязательны к приготовлению. Если планируете пикник, то здесь узнаете, где подготовиться к нему максимально выгодно.

Несколько рекомендаций перед приготовлением

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Базилик для соуса берите самый свежий и молодой. Важно – без стеблей, только листья. То же самое касается чеснока, только молодой чеснок не будет горчить. Песто не будет песто, если в его составе не окажется пармиджано-реджано. Обязательно наличие крупной морской соли, она помогает в измельчении других ингредиентов.

И оливковое масло. Оно должно быть нерафинированным, холодного отжима.

Pesto alla trapanese

Песто алла трапанезе готовится на основе помидоров / Фото: instagram.com/55winston55/

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Этот соус родился на Сицилии, подают его к хлебу и к любой пасте. Особенность – наличие в составе свежих помидоров и миндаля.

Ингредиенты

помидоры – 250 г

базилик свежий – 50 г

миндаль – 50 г

пармезан – 30 г

оливковое масло Extra Virgin – 50 мл

чеснок – 1 зубчик

соль морская крупная, перец черный – по вкусу

Способ приготовления

Опустить помидоры в кипящую воду на 2-3 минуты. Вытащить и остудить. Удалить кожицу. В блендере измельчите миндаль. Он обязательно должен быть без кожуры. Добавить помидоры, листочки базилика без стеблей и чеснок. Измельчить до однородной консистенции. Добавить тертый сыр, перемешать. Посолить и поперчить, густоту соуса отрегулировать оливковым маслом.

Pesto rosso

В песто россо добавляют миндаль и вяление помидоры / Фото: instagram.com/miguelmesquita/

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Тоже сицилийский песто и тоже нужен миндаль. Но вместо свежих помидоров берите вяленые. Хорошо сочетается с курицей и мясом, которые приготовлены на гриле.

Ингредиенты

помидоры вяленые в масле – 150 г

перец жареный – 1 шт.

базилик свежий – 30 г

пармезан тертый – 50 г

миндаль – 30 г

чеснок – 2 зубчика

оливковое масло Extra Virgin – 100 мл

соль, перец, хлопья перца чили – по вкусу

Способ приготовления

Перец порезать и обжарить, миндаль очистить. В блендере измельчить вяленые томаты, жареный перец, миндаль, чеснок, листья базилика до консистенции пасты. Добавить тертый пармезан и перец чили хлопьями. Пробить до однородной консистенции. Добавить специи, оливковое масло, перемешать.

Pesto agli agrumi

Особенность этого соуса – наличие цитрусовых и чеснока / Фото: instagram.com/ilcuoreinpentola/

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В этом соусе есть цитрусовые и чеснок, он отлично подойдет как к макаронам, так и к запеченной курице.

Ингредиенты

базилик свежий – 80 г

миндаль – 30 г

чеснок – 1 зубчик

лимон, апельсин – по 1 шт.

пармезан тертый – 40 г

оливковое масло Extra Virgin – 80 мл

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Снять цедру с лимона и апельсина. Миндаль проварить около 1 минуты, затем обсушить и снять кожуру. В чашу блендера выложите лимонную и апельсиновую цедру, очищенный чеснок, миндаль и тертый пармезан. Выдавить сок половины лимона и половины апельсина. Измельчить. Добавить базилик и влить оливковое масло, посолить и поперчить. Еще раз пробить блендером до однородной консистенции.

Pesto modenese

В составе этого соуса – сало, смесь трав и чеснок / Фото: instagram.com/giacooking/

Этот соус подают к хлебу или пите как намазку. Хранить песто моденезе нужно в холодильнике.

Ингредиенты

сало – 250 г

розмарин – 3 веточки

чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления

Чеснок нарезать небольшими кусочками, раздавить лезвием ножа. Добавить к чесноку листья розмарина и измельчить. Сало измельчить в блендере до образования пастообразной массы или мелко порубить ножом. Вилкой вмешать чесночную массу в сало.

К песто можно подать цыпленка, приготовленного на гриле. Рецепт узнаете из видео.

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