google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo

Секрет здоровых волос

Выбираем парфюм

Отношения с кофе

Топ бассейнов

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

С вялеными помидорами и даже с салом – 4 неизвестных рецепта песто

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
12 августа, 20:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Спутать ярко-зеленый, ароматный и пикантный песто невозможно ни с чем. Но это не единственный песто, который обожают в Италии. Существуют и другие, тоже на основе базилика и пармезана. И даже сала
Особенность этого соуса - наличие цитрусовых и чеснока
Особенность этого соуса - наличие цитрусовых и чеснока / Фото: instagram.com/ilcuoreinpentola/

Италия – это единственный и серьезный соперник Франции в разнообразии соусов. Итальянцы вообще не понимают, как можно есть, когда на столе нет ароматной жидкой субстанции. Они даже к хлебу подают соусы, что уж говорить о соусах для пасты. А песто, кроме классического, тоже существует множество. Например, моденезе делают, внимание, на основе сала и чеснока. Итак, познакомьтесь с самыми распространенными соусами песто, которые, конечно, обязательны к приготовлению. Если планируете пикник, то здесь узнаете, где подготовиться к нему максимально выгодно.

Несколько рекомендаций перед приготовлением

Реклама

Базилик для соуса берите самый свежий и молодой. Важно – без стеблей, только листья. То же самое касается чеснока, только молодой чеснок не будет горчить. Песто не будет песто, если в его составе не окажется пармиджано-реджано. Обязательно наличие крупной морской соли, она помогает в измельчении других ингредиентов.

И оливковое масло. Оно должно быть нерафинированным, холодного отжима.

Читайте также:

Pesto alla trapanese

Песто алла трапанезе готовится на основе помидоров
Песто алла трапанезе готовится на основе помидоров / Фото: instagram.com/55winston55/

Реклама

Этот соус родился на Сицилии, подают его к хлебу и к любой пасте. Особенность – наличие в составе свежих помидоров и миндаля.

Ингредиенты

  • помидоры – 250 г
  • базилик свежий – 50 г
  • миндаль – 50 г
  • пармезан – 30 г
  • оливковое масло Extra Virgin – 50 мл
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль морская крупная, перец черный – по вкусу

Способ приготовления

  1. Опустить помидоры в кипящую воду на 2-3 минуты. Вытащить и остудить. Удалить кожицу.
  2. В блендере измельчите миндаль. Он обязательно должен быть без кожуры.
  3. Добавить помидоры, листочки базилика без стеблей и чеснок. Измельчить до однородной консистенции.
  4. Добавить тертый сыр, перемешать. Посолить и поперчить, густоту соуса отрегулировать оливковым маслом.

Pesto rosso

В песто россо добавляют миндаль и вяление помидоры
В песто россо добавляют миндаль и вяление помидоры / Фото: instagram.com/miguelmesquita/

Реклама

Тоже сицилийский песто и тоже нужен миндаль. Но вместо свежих помидоров берите вяленые. Хорошо сочетается с курицей и мясом, которые приготовлены на гриле.

Ингредиенты

  • помидоры вяленые в масле – 150 г
  • перец жареный – 1 шт.
  • базилик свежий – 30 г
  • пармезан тертый – 50 г
  • миндаль – 30 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • оливковое масло Extra Virgin – 100 мл
  • соль, перец, хлопья перца чили – по вкусу

Способ приготовления

  1. Перец порезать и обжарить, миндаль очистить.
  2. В блендере измельчить вяленые томаты, жареный перец, миндаль, чеснок, листья базилика до консистенции пасты.
  3. Добавить тертый пармезан и перец чили хлопьями. Пробить до однородной консистенции.
  4. Добавить специи, оливковое масло, перемешать.

Читайте также:

Pesto agli agrumi

Особенность этого соуса – наличие цитрусовых и чеснока
Особенность этого соуса – наличие цитрусовых и чеснока / Фото: instagram.com/ilcuoreinpentola/

Реклама

В этом соусе есть цитрусовые и чеснок, он отлично подойдет как к макаронам, так и к запеченной курице.

Ингредиенты

  • базилик свежий – 80 г
  • миндаль – 30 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • лимон, апельсин – по 1 шт.
  • пармезан тертый – 40 г
  • оливковое масло Extra Virgin – 80 мл
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Снять цедру с лимона и апельсина. Миндаль проварить около 1 минуты, затем обсушить и снять кожуру.
  2. В чашу блендера выложите лимонную и апельсиновую цедру, очищенный чеснок, миндаль и тертый пармезан. Выдавить сок половины лимона и половины апельсина. Измельчить.
  3. Добавить базилик и влить оливковое масло, посолить и поперчить. Еще раз пробить блендером до однородной консистенции.

Читайте также:

Pesto modenese

В составе этого соуса – сало, смесь трав и чеснок
В составе этого соуса – сало, смесь трав и чеснок / Фото: instagram.com/giacooking/

Этот соус подают к хлебу или пите как намазку. Хранить песто моденезе нужно в холодильнике.

Ингредиенты

  • сало – 250 г
  • розмарин – 3 веточки
  • чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления

  1. Чеснок нарезать небольшими кусочками, раздавить лезвием ножа. Добавить к чесноку листья розмарина и измельчить.
  2. Сало измельчить в блендере до образования пастообразной массы или мелко порубить ножом.
  3. Вилкой вмешать чесночную массу в сало.

К песто можно подать цыпленка, приготовленного на гриле. Рецепт узнаете из видео.

Здесь узнаете 11 правил итальянской кухни, которые мы часто нарушаем.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Не ложиться спать с макияжем
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как выбрать спелую дыню
Хакнуть
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
А вы в детстве тоже так делали?
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять