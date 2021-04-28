Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Итальянская кухня – 5 блюд, о которых вы не знали. И очень зря

Сегодня, 14:39

Приготовьте сочные фрикадельки польпетте и нежнейший десерт семифредо

Итальянская кухня для нас – это прежде всего пицца, паста, пармезан, тирамису. Мы все хорошо разбираемся в этой еде, даже отлично знаем, какой хлеб любят есть в этой стране. Но кухня Италии хранит в себе еще множество блюд, которые менее "раскручены" среди туристов, но не менее вкусны и достойны нашего внимания. Например, сочные фрикадельки польпетте и нежный сливочный десерт семифредо.

Польпетте

Фото: польпетте

Ингредиенты

  • Картофельное пюре – 720 г.
  • Куриный фарш – 400 г.
  • Белый хлеб – 100 г.
  • Молоко – по вкусу
  • Пармезан – 10 г.
  • Лук репчатый – 10 г.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Оливковое масло – 25 мл
  • Тимьян – 5 г.
  • Перец чили – 3 г.
  • Чеснок – 5 г.
  • Базилик – 10 г.
  • Петрушка – 10 г.
  • Орегано – 10 г.
  • Помидоры – 500 г.
  • Кинза – 10 г.
  • Растительное масло – по вкусу
  • Перец черный молотый, соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриный фарш смешать с хлебом, размоченным в молоке, пассерованным луком и тертым сыром, хорошо взбить смесь руками, посолить и поперчить по вкусу. Дать готовому фаршу отдохнуть в холодильнике пару часов.
  2. Приготовить картофельное пюре любым способом, который вам нравится.
  3. Приготовить сальсу. Обжарить мелко рубленную зелень и специи, добавить мятые томаты. Тушить до консистенции однородного соуса.
  4. Сформировать шарики из охлажденного фарша. Перед самой подачей шарики бросить в кипящее масло на 2 минуты, чтобы они зарумянились. Затем выложить польпетте в сотейник с соусом и проварить в нем в течение 3-4 минут.
  5. При подаче выложить картофельное пюре на тарелку, сверху выложить польпетте вместе с томатным соусом. Потереть сверху немного сыра.

Читайте также:
Пюре как в ресторане: 7 советов, чтобы сделать его идеальным

Конкильони с сыром и шпинатом

Фото: instagram.com/natalie__lyon/

Ингредиенты

  • Конкильони – 20 шт.
  • Шпинат свежий – 150 г.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сыр творожный – 200 г.
  • Пармезан – 50 г.
  • Томатный соус – 400 мл
  • Масло сливочное – 1 ст. л.
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Конкильони отварить в подсоленной воде до полуготовности. Слить воду, остудить.
  2. Чеснок очистить, выдавить через пресс. Шпинат помыть, просушить.
  3. Обжарить на сковороде шпинат с чесноком на сливочном масле в течение 3 минут. Остудить до комнатной температуры.
  4. Смешать яйцо, творожный сыр, пармезан и шпинат, соль, перец. Пробить блендером до однородности. Наполнить ракушки.
  5. Томатный соус выложить на дно формы для запекания. В один слой выложить наполненные конкильони.
  6. Духовку разогреть до 200 градусов. Форму накрыть фольгой. Запекать 25-30 минут.
  7. Снять фольгу и еще 10-15 минут запечь. Посыпать тертым пармезаном.

Панцанелла

Фото: instagram.com/elena_danileiko/

Ингредиенты

  • Помидоры – 3 шт.
  • Чиабатта
  • Лук-шалот – 1 шт.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Винный уксус (белый и красный) – 2 ч. л.
  • Дижонская горчица – 1 ч. л.
  • Оливковое масло – 2-3 ст. л.
  • Свежий базилик
  • Соль, свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Помидоры нарезать кубиками, посолить и дать стечь.
  2. Чиабатту порвать руками, смешать с оливковым маслом.
  3. Подсушить в духовке в течение 15 минут при 180 градусах.
  4. В сок с томатов добавить измельченный чеснок и шалот, горчицу, уксус. Хорошо перемешать. Добавить оливковое масло, соль и перец.
  5. Смешать помидоры, сухари и соус. Посыпать свежим базиликом. Дать постоять 15 минут, чтобы сухари пропитались. По желанию можно добавить анчоусы или оливки. ⠀

Капоната

Фото: instagram.com/tsevantanya/

Ингредиенты

  • Баклажан, морковь – по 2 шт.
  • Цукини – 3 шт.⠀
  • Перец, стебель сельдерея – по 1 шт.⠀
  • Томаты – 5 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Каперсы, оливки, базилик, орегано, соль, перец – по вкусу⠀
  • Винный уксус – 1 ч. л.⠀
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Оливковое масло

Способ приготовления

  1. Овощи, кроме томатов и лука, нарезать кубиками. В кастрюле разогреть оливковое масло, оно должно полностью покрывать овощи.
  2. Обжарить по очереди баклажан, морковь, сельдерей, кабачки и в конце – перец. Выложить на бумажные полотенца и дать уйти лишнему маслу.
  3. Обжарить нарезанный лук и помидоры. Протушить на среднем огне, добавить каперсы, все жареные овощи, черные оливки, сахар и уксус (по вкусу), посолить, поперчить.
  4. Готовую капонату приправить орегано, листьями мяты и базиликом.
  5. Подавать с гренками.

Семифредо

Фото: instagram.com/__shemyakina__/

Ингредиенты

  • Сливки 33% – 500 мл
  • Сахар – 90 г.
  • Вода – 90 мл
  • Желтки – 4 шт.
  • Ванильный экстракт – 1 ч. л.
  • Горький шоколад
  • Свежая малина

Способ приготовления

  1. В сотейнике довести сахар и воду до 121 градуса. Желтки взбить миксером добела.
  2. Продолжая взбивать, медленно влить сироп. Добавить ванильный экстракт. Продолжать взбивать массу 5-10 минут. Отдельно взбить сливки до твердых пиков. Одну третью часть сливок вмешать в сироп.
  3. Смесь аккуратно вмешать обратно в сливки. Переложить часть семифредо в форму.
  4. Сверху распределить малину и шоколадную стружку. Затем снова симефредо и так в несколько слоев.
  5. Поставить в морозилку минимум на 3 часа.

Здесь узнаете, как готовить ризотто по советам шеф-повара.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Полента - вкуснейшая альтернатива привычным гречке и овсянке Что такое паста каскателли и почему она завоевывает мир? Сочные и сытные шведские фрикадельки: готовим в мультиварке Что едят на завтрак итальянцы – рецепт омлета фриттаты
рецепты итальянская кухня
Реклама

Новости партнеров

Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Что известно о "Королеве тьмы" из Судана
Что известно о "Королеве тьмы" из Судана
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?

Популярные статьи

Сегодня, 12:03Фаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

Вчера, 19:30Звездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

Вчера, 13:24Фаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

Вчера, 12:21Звездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

Вчера, 11:07Вкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

Вчера, 05:00Психо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

26 апреляФаново

Чистый четверг-2021: традиции праздника

26 апреляЗвездно

До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

26 апреляЗвездно

Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост

26 апреляВкусно

Булгур универсальный – 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой

26 апреляВкусно

Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

26 апреляВкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

26 апреляВкусно

Как приготовить кулич в хлебопечке: 3 рецепта на Пасху

26 апреляЗвездно

Тина Кароль ушла из шоу Голос країни: кому завещала кресло певица

26 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 26 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях!

25 апреляЗвездно

Чернобыль лишает сна и возвращает в жестокую реальность

Новости партнеров

Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Врач подсказал, как восстановить организм после коронавируса
Врач подсказал, как восстановить организм после коронавируса
45-летняя Падалко показала реальное фото
45-летняя Падалко показала реальное фото
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять