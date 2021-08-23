Овсяноблин универсальный – 5 рецептов для тех, кто любит и блины, и овсянку

Это больше, чем просто блин, и, возможно, для многих окажется вкуснее просто овсянки. Такие блины идеальны для тех, кто следит за фигурой – в них нет муки, а начинку вы выбираете сами. От ягод и фруктов, до сливочного сыра с лососем и шпинатом. Если хочется разнообразия и вместо любимых сырных блинов приготовить что-нибудь еще, то овсяноблин вполне оправдает ваши ожидания. В этом материале узнаете, как выгодно подготовиться к пикнику.
Банановый овсяноблин
Ингредиенты
- Овсяные хлопья – 4 ст. л.
- Молоко или кефир – 60 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Банан – 1 шт.
- Мягкий творог – по вкусу
- Соль, перец
Способ приготовления
- Половину банана и все остальные ингредиенты взбить блендером. Жарить на разогретой сковороде на среднем огне с двух сторон до румяного цвета по 2-3 минуты.
- Вторую половину нарезать дольками и использовать в качестве начинки вместе с мягким творогом.
- Сверху украсить медом.
Овсяноблин с творожным сыром, шпинатом и лососем
Ингредиенты
- Овсянка – 40 г
- Яйца – 2 шт.
- Соль, перец
- Творожный сыр, шпинат, лосось – для начинки
Способ приготовления
- Залить овсянку кипятком, оставить на 5 минут. Взбить яйца, добавить к овсянке.
- Посолить, поперчить, обжарить на сковороде с двух сторон.
- Смазать творожным сыром, выложить кусочки лосося и украсить шпинатом.
Овсяноблин с кабачком
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Кабачок – 50 г
- Овсянка – 3 ст. л.
- Соль, перец
- Помидор, сыр, зелень – для начинки
Способ приготовления
- Кабачок натереть, посолить. Оставить, чтобы стек сок.
- Яйца взбить, добавить в овсянку. Затем добавить кабачок.
- Обжарить с обеих сторон.
- Порезать помидор и зелень, натереть сир – получится начинка. Начинку выложить на одну половину блина, второй половиной накрыть ее сверху. Украсить зеленью.
Овсяноблин с курицей и сыром
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт.
- Овсянка – 30 г
- Кефир – 40 г
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- Соль, перец
- Творожный сыр, отварная курица, твердый сир, помидор – для начинки
Способ приготовления
- Овсянку смешать с кефиром, посолить, поперчить и перемешать. Вбить яйцо, хорошо перемешать.
- Обжарить блин с двух сторон.
- Помидоры, отварную курицу и сыр измельчить и перемешать.
- Намазать блин творожным сыром, сверху выложить начинку.
Овсяноблин с грибами
Ингредиенты
- Кабачки – 2 шт.
- Овсяные хлопья – 1-2 стакана (нужно измельчить блендером)
- Яйцо – 3 шт.
- Молоко или кефир – 1 стакан
- Соль, перец
- Шампиньоны – 500 г
Способ приготовления
- Натереть на крупной терке кабачки, добавить измельченные овсяные хлопья и все остальные ингредиенты. Перемешать.
- Выпекать блинчики на сковороде слегка смазанной маслом, накрыв крышкой.
- Обжарить грибы с луком. Фаршировать блины пока горячие.
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