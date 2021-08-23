Life
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Голливуд по-украински

С чем носить вышиванку

Пирог с персиками

На море осенью

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Овсяноблин универсальный – 5 рецептов для тех, кто любит и блины, и овсянку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
23 августа, 07:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Понятно, что вместо муки в овсяноблины берутся измельченные овсяные хлопья, за счет чего они более полезные. Такие блины бывают со сладкими начинками, а бывают с курицей, сыром или грибами
Овсяноблин с курицей и сыром
Овсяноблин с курицей и сыром / Фото: instagram.com/minipiggy.food/

Это больше, чем просто блин, и, возможно, для многих окажется вкуснее просто овсянки. Такие блины идеальны для тех, кто следит за фигурой – в них нет муки, а начинку вы выбираете сами. От ягод и фруктов, до сливочного сыра с лососем и шпинатом. Если хочется разнообразия и вместо любимых сырных блинов приготовить что-нибудь еще, то овсяноблин вполне оправдает ваши ожидания. В этом материале узнаете, как выгодно подготовиться к пикнику.

Банановый овсяноблин

Реклама

Банановый овсяноблин
Банановый овсяноблин / Фото: instagram.com/timofeevifamily/

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья – 4 ст. л.
  • Молоко или кефир – 60 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Банан – 1 шт.
  • Мягкий творог – по вкусу
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Половину банана и все остальные ингредиенты взбить блендером. Жарить на разогретой сковороде на среднем огне с двух сторон до румяного цвета по 2-3 минуты.
  2. Вторую половину нарезать дольками и использовать в качестве начинки вместе с мягким творогом.
  3. Сверху украсить медом.

Читайте также:

Овсяноблин с творожным сыром, шпинатом и лососем

Реклама

Овсяноблин со шпинатом и лососем
Овсяноблин со шпинатом и лососем / Фото: instagram.com/pp.sbornic/

Ингредиенты

  • Овсянка – 40 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль, перец
  • Творожный сыр, шпинат, лосось – для начинки

Способ приготовления

  1. Залить овсянку кипятком, оставить на 5 минут. Взбить яйца, добавить к овсянке.
  2. Посолить, поперчить, обжарить на сковороде с двух сторон.
  3. Смазать творожным сыром, выложить кусочки лосося и украсить шпинатом.

Овсяноблин с кабачком

Овсяноблин с кабачком
Овсяноблин с кабачком / Фото: instagram.com/katerina_kg/

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт.
  • Кабачок – 50 г
  • Овсянка – 3 ст. л.
  • Соль, перец
  • Помидор, сыр, зелень – для начинки
Реклама

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть, посолить. Оставить, чтобы стек сок.
  2. Яйца взбить, добавить в овсянку. Затем добавить кабачок.
  3. Обжарить с обеих сторон.
  4. Порезать помидор и зелень, натереть сир – получится начинка. Начинку выложить на одну половину блина, второй половиной накрыть ее сверху. Украсить зеленью.

Читайте также:

Овсяноблин с курицей и сыром

Овсяноблин с курицей и сыром
Овсяноблин с курицей и сыром / Фото: instagram.com/minipiggy.food/

Ингредиенты

  • Яйцо – 1 шт.
  • Овсянка – 30 г
  • Кефир – 40 г
  • Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • Соль, перец
  • Творожный сыр, отварная курица, твердый сир, помидор – для начинки

Способ приготовления

  1. Овсянку смешать с кефиром, посолить, поперчить и перемешать. Вбить яйцо, хорошо перемешать.
  2. Обжарить блин с двух сторон.
  3. Помидоры, отварную курицу и сыр измельчить и перемешать.
  4. Намазать блин творожным сыром, сверху выложить начинку.

Овсяноблин с грибами

Реклама

Овсяноблин с грибами
Овсяноблин с грибами / Фото: instagram.com/homekitchen_withlove/

Ингредиенты

  • Кабачки – 2 шт.
  • Овсяные хлопья – 1-2 стакана (нужно измельчить блендером)
  • Яйцо – 3 шт.
  • Молоко или кефир – 1 стакан
  • Соль, перец
  • Шампиньоны – 500 г

Способ приготовления

  1. Натереть на крупной терке кабачки, добавить измельченные овсяные хлопья и все остальные ингредиенты. Перемешать.
  2. Выпекать блинчики на сковороде слегка смазанной маслом, накрыв крышкой.
  3. Обжарить грибы с луком. Фаршировать блины пока горячие.

К завтраку можно приготовить оригинальные гренки с тартаром из лосося и клубникой.

Здесь читайте, как приготовить японские блины окономияки.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Регулярно делать чек-ап организма
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как сделать маску для лица в домашних условиях
Хакнуть
Сольник звезды
ONUKA
27 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Николь Кидман для австралийского Marie Claire
Больше о сериале
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
23 - 29 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять