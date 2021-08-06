"Крепвиль" или "Молочная девочка" – рецепт нежного блинного торта из Франции

Нежный, сдержанно сладкий он определенно станет вашим фаворитом. Несмотря на всю красоту торта, рецепт его простой – нужно испечь блины, сделать сливочный крем и сформировать. Украсить десерт можно ягодами, шоколадом или орехами

Блинный торт "Крепвиль" / Фото: instagram.com/olga_bogacheva_prof/

У этого торта французские корни. И если история с печеньем "Финансье" понятна, его придумали для местных финансистов еще в 19-ом веке, то о том, кто впервые приготовил "Крепвиль", неизвестно. "Креп" – тонкие блинчики, так можно объяснить его название. А "Молочная девочка", второе имя десерта, вероятно, потому, что крем для него готовится на основе сливок или молока. Украшать "Крепвиль" можно по-разному. Любите шоколадные десерты – добавьте какао, больше по душе ягодные – берите ягоды или фрукты. Обязательно приготовьте этот торт, не пожалеете. Если планируете пикник, то важно знать, где закупить продукты по приятным ценам – подробности читайте в этом материале.

Торт "Крепвиль": пошаговый рецепт

Ингредиенты для блинов

Пшеничная мука, холодная вода – 1 ст.

Яйца – 2 шт.

Сахар – 30 г

Какао – 4 ст. л.

Соль на кончике ножа

Для крема

Сливки – 200 мл

Кешью – 150 г (можно заменить другими)

Сваренный кофе – 20 г

Сахар – 50 г

Сливочное масло – 40 г

Корица – половина ч. л.

Способ приготовления

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Взбить яйца с сахаром. Добавить остальные ингредиенты, взбить миксером. Выпечь блины. Кешью залить кипятком и оставить разбухать на два часа. Затем измельчить. Сливки довести до комнатной температуры, масло растопить. Смешать в блендере все ингредиенты до однородной массы. На тарелку выложить блинчик и покрыть его кремом. Сверху выложить следующий блин и так далее. Поставить торт в холодильник на пару часов или на ночь. Украсить какао.

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