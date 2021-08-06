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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

"Крепвиль" или "Молочная девочка" – рецепт нежного блинного торта из Франции

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 августа, 15:21
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Нежный, сдержанно сладкий он определенно станет вашим фаворитом. Несмотря на всю красоту торта, рецепт его простой – нужно испечь блины, сделать сливочный крем и сформировать. Украсить десерт можно ягодами, шоколадом или орехами
Блинный торт "Крепвиль"
Блинный торт "Крепвиль" / Фото: instagram.com/olga_bogacheva_prof/

У этого торта французские корни. И если история с печеньем "Финансье" понятна, его придумали для местных финансистов еще в 19-ом веке, то о том, кто впервые приготовил "Крепвиль", неизвестно. "Креп" – тонкие блинчики, так можно объяснить его название. А "Молочная девочка", второе имя десерта, вероятно, потому, что крем для него готовится на основе сливок или молока. Украшать "Крепвиль" можно по-разному. Любите шоколадные десерты – добавьте какао, больше по душе ягодные – берите ягоды или фрукты. Обязательно приготовьте этот торт, не пожалеете. Если планируете пикник, то важно знать, где закупить продукты по приятным ценам – подробности читайте в этом материале.

Торт "Крепвиль": пошаговый рецепт

Ингредиенты для блинов

  • Пшеничная мука, холодная вода – 1 ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 30 г
  • Какао – 4 ст. л.
  • Соль на кончике ножа

Для крема

  • Сливки – 200 мл
  • Кешью – 150 г (можно заменить другими)
  • Сваренный кофе – 20 г
  • Сахар – 50 г
  • Сливочное масло – 40 г
  • Корица – половина ч. л.

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром. Добавить остальные ингредиенты, взбить миксером. Выпечь блины.
  2. Кешью залить кипятком и оставить разбухать на два часа. Затем измельчить.
  3. Сливки довести до комнатной температуры, масло растопить. Смешать в блендере все ингредиенты до однородной массы.
  4. На тарелку выложить блинчик и покрыть его кремом. Сверху выложить следующий блин и так далее.
  5. Поставить торт в холодильник на пару часов или на ночь. Украсить какао.

Из видео узнаете рецепт киша с черешней и миндалем. Использовать можно другую ягоду.

Здесь узнаете рецепт нежнейшего французского бисквита "Женуаз".

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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