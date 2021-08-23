Lifestyle
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України

Голлівуд по-українськи

З чим носити вишиванку

Пиріг з персиками

На море восени

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Вівсяномлинець універсальний – 5 рецептів здорового сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
23 серпня, 07:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зрозуміло, що замість борошна для вівсяномлинців беруться подрібнені вівсяні пластівці, за рахунок чого вони корисніші. Такі млинці бувають із солодкими начинками, а бувають з куркою, сиром або грибами
Вівсяномлинець з куркою і грибами
Вівсяномлинець з куркою і грибами / Фото: instagram.com/minipiggy.food/

Це більше, ніж просто млинець, і, можливо, для багатьох стане смачніше просто вівсянки. Такі млинці ідеальні для тих, хто стежить за фігурою – в них немає борошна, а начинку ви вибираєте самі. Від ягід і фруктів, до вершкового сиру з лососем і шпинатом. Якщо хочеться різноманітності і замість улюблених сирних млинців приготувати щось іще, то вівсяномлинці цілком виправдають ваші очікування. У цьому матеріалі дізнаєтеся, як вигідно підготуватися до пікніка.

Банановий вівсяномлинець

Реклама

Банановий вівсяномлинець
Банановий вівсяномлинець / Фото: instagram.com/timofeevifamily/

Інгредієнти

  • Вівсяні пластівці – 4 ст. л.
  • Молоко або кефір – 60 мл
  • Яйце – 1 шт.
  • Банан – 1 шт.
  • М'який сир – за смаком
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Половину банана і всі інші інгредієнти збити блендером. Смажити на розігрітій сковороді на середньому вогні з двох боків до рум'яного кольору по 2-3 хвилини.
  2. Другу половину нарізати шматочками і використовувати в якості начинки разом з м'яким сиром.
  3. Зверху прикрасити медом.

Читайте також:

Вівсяномлинець із вершковим сиром, шпинатом і лососем

Реклама

Вівсяномлинець зі шпинатом і лососем
Вівсяномлинець зі шпинатом і лососем / Фото: instagram.com/pp.sbornic/

Інгредієнти

  • Вівсянка – 40 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль перець
  • Верковий сир, шпинат, лосось – для начинки

Спосіб приготування

  1. Залити вівсянку окропом, залишити на 5 хвилин. Збити яйця, додати до вівсянки.
  2. Посолити, поперчити, обсмажити на сковороді з двох боків.
  3. Змастити сиром, викласти шматочки лосося і прикрасити шпинатом.

Вівсяномлинець з кабачком

Вівсяномлинець з кабачком
Вівсяномлинець з кабачком / Фото: instagram.com/katerina_kg/

Інгредієнти

  • Яйця – 2 шт.
  • Кабачок – 50 г
  • Вівсянка – 3 ст. л.
  • Сіль, перець
  • Помідор, сир, зелень – для начинки
Реклама

Спосіб приготування

  1. Кабачок натерти, посолити. Залишити, щоб стік сік.
  2. Яйця збити, додати в вівсянку. Потім додати кабачок.
  3. Обсмажити з обох боків.
  4. Порізати помідор і зелень, натерти сир – вийде начинка. Начинку викласти на одну половину млинця, другою половиною накрити її зверху. Прикрасити зеленню.

Читайте також:

Вівсяномлинець з куркою і сиром

Вівсяномлинець з куркою і грибами
Вівсяномлинець з куркою і грибами / Фото: instagram.com/minipiggy.food/

Інгредієнти

  • Яйце – 1 шт.
  • Вівсянка – 30 г
  • Кефір – 40 г
  • Розпушувач – 0,5 ч. л.
  • Сіль, перець
  • Вершковий сир, відварна курка, твердий сир, помідор – для начинки

Спосіб приготування

  1. Вівсянку змішати з кефіром, посолити, поперчити і перемішати. Вбити яйце, добре перемішати.
  2. Обсмажити млинець з двох боків.
  3. Помідори, відварну курку і сир подрібнити і перемішати.
  4. Намазати млинець вершковим сиром, зверху викласти начинку.

Вівсяномлинець з грибами

Реклама

Вівсяномлинець з грибами
Вівсяномлинець з грибами / Фото: instagram.com/homekitchen_withlove/

Інгредієнти

  • Кабачки – 2 шт.
  • Вівсяні пластівці – 1-2 склянки (потрібно подрібнити блендером)
  • Яйце – 3 шт.
  • Молоко або кефір – 1 склянка
  • Сіль, перець
  • Печериці – 500 г

Спосіб приготування

  1. Натерти на крупній тертці кабачки, додати подрібнені вівсяні пластівці та всі інші інгредієнти. Перемішати.
  2. Випікати млинці на сковороді злегка змащеній олією, накривши кришкою.
  3. Обсмажити гриби з цибулею. Фарширувати млинці гарячими.

До сніданку можна приготувати оригінальні грінки з тартаром з лосося і полуницею.

Тут читайте, як приготувати японські млинці окономіякі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Регулярно робити чек-ап організму
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зробити маску для обличчя в домашніх умовах
Хакнути
Сольник зірки
ONUKA
27 серпня / 19:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Ніколь Кідман для австралійського Marie Claire
Більше про серіал
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
23 - 29 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!
Lifestyle
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти