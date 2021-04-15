Нежнее не бывает – рецепт сырников без муки от Лизы Глинской
Они запекаются в духовке, а вместо сахара можно использовать мед или кленовый сироп
Мы уже давно поняли, что без сырников у нас никак. Если хотите идеальных, то воспользуйтесь советами от известных кулинаров, а если хотите приготовить их без муки и в духовке, то испробуйте рецепт Лизы Глинской. Если вы еще и любите дрожжевую выпечку, то принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте призы.
Сырники без муки, приготовленные в духовке
- 400 г творога (5-9%)
- 50 г яйца
- 120 мл молока
- 40 г манной крупы
- щепотка соли
- 30 г сахара (можно заменить медом, сиропом топинамбура, кленовым сиропом, коричневым сахаром)
- кокосовая стружка
Способ приготовления
- Включите духовку на 180 градусов с конвекцией.
- Перетрите творог через сито.
- Смешайте молоко, манную крупу, сахар и соль. Доведите до загустения на слабом огне.
- Добавьте к творогу и хорошо перемешайте.
- Добавьте яйцо и снова перемешайте.
- Сформируйте сырники, обваляйте их в обжаренной кокосовой стружке.
- Обжарьте кокосовую стружку в духовке при 170 градусах 5-7 минут.
- Отправьте запекаться в духовку на 15 минут.
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