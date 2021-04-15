Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Нежнее не бывает – рецепт сырников без муки от Лизы Глинской

Сегодня, 18:58

Они запекаются в духовке, а вместо сахара можно использовать мед или кленовый сироп

Мы уже давно поняли, что без сырников у нас никак. Если хотите идеальных, то воспользуйтесь советами от известных кулинаров, а если хотите приготовить их без муки и в духовке, то испробуйте рецепт Лизы Глинской. Если вы еще и любите дрожжевую выпечку, то принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте призы.

Сырники без муки, приготовленные в духовке

  • 400 г творога (5-9%)
  • 50 г яйца
  • 120 мл молока
  • 40 г манной крупы
  • щепотка соли
  • 30 г сахара (можно заменить медом, сиропом топинамбура, кленовым сиропом, коричневым сахаром)
  • кокосовая стружка

Способ приготовления

  1. Включите духовку на 180 градусов с конвекцией.
  2. Перетрите творог через сито.
  3. Смешайте молоко, манную крупу, сахар и соль. Доведите до загустения на слабом огне.
  4. Добавьте к творогу и хорошо перемешайте.
  5. Добавьте яйцо и снова перемешайте.
  6. Сформируйте сырники, обваляйте их в обжаренной кокосовой стружке.
  7. Обжарьте кокосовую стружку в духовке при 170 градусах 5-7 минут.
  8. Отправьте запекаться в духовку на 15 минут.

Здесь найдете 3 рецепта творожной пасхи, приготовленной в духовке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Баскский чизкейк: в чем его особенность и секрет приготовления Что приготовить из творога: 10 вкусных вариантов С чем нужно есть творог - 4 полезных сочетания Сладкий уикенд: 3 рецепта чизкейка без выпечки
рецепт сырники Лиза Глинская
Реклама

Новости партнеров

90-е навсегда: 12 самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса
90-е навсегда: 12 самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа

Популярные статьи

Сегодня, 17:53Вкусно

5 оригинальных салатов на Пасху – для тех, кто не боится испортить фигуру

Сегодня, 14:51Фаново

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

Сегодня, 14:42Звездно

Любимые мужчины Аллы Пугачевой: самые громкие романы Примадонны

Сегодня, 10:33Вкусно

Панеттоне: как испечь итальянский пасхальный кулич

Сегодня, 05:59Психо

Гороскоп на сегодня 15 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, будете на коне!

Вчера, 20:05Вкусно

Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак

Вчера, 18:10Вкусно

Как приготовить запеченную творожную пасху: 3 вкусных рецепта

Вчера, 10:29Вкусно

Меню на Пасху: 5 рецептов блюд для праздничного стола

Вчера, 05:56Психо

Гороскоп на сегодня 14 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не отказывай себе ни в чем!

13 апреляВкусно

Что готовят на Пасху: 6 традиционных блюд

13 апреляФаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

13 апреляЗвездно

Андрей Данилко и Инна Белоконь поцеловались прямо на сцене Маски

13 апреляВкусно

Что приготовить из творога: 10 вкусных вариантов

13 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 13 апреля для всех знаков зодиака: Весы, выходите за рамки и не будьте занудой!

13 апреляФаново

"Вова, соси": Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету (видео)

12 апреляEvents

Как правильно сушить белье после стирки: несколько хитростей

Новости партнеров

90-е навсегда: 12 самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса
90-е навсегда: 12 самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Жена Малиновского порадовала подписчиков горячими фото
Жена Малиновского порадовала подписчиков горячими фото
Джамала откровенно рассказала о буллинге из-за ее внешности
Джамала откровенно рассказала о буллинге из-за ее внешности
Жюльен с курицей и шампиньонами: рецепт приготовления пошагово
Жюльен с курицей и шампиньонами: рецепт приготовления пошагово

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять