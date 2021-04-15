Ніжніше не буває – рецепт сирників без борошна від Лізи Глінської
Вони запікаються в духовці, а замість цукру можна використовувати мед або кленовий сироп
Ми вже давно зрозуміли, що без сирників у нас ніяк. Якщо хочете ідеальних, то скористайтеся порадами від відомих кулінарів, а якщо хочете приготувати їх без борошна і в духовці, то спробуйте рецепт Лізи Глінської. Якщо ви ще й любите дріжджову випічку, то беріть участь у нашому конкурсі і вигравайте призи.
Сирники без борошна, приготовані в духовці
- 400 г сиру (5-9%)
- 50 г яйця
- 120 мл молока
- 40 г манної крупи
- дрібка солі
- 30 г цукру (можна замінити медом, сиропом топінамбура, кленовим сиропом, коричневим цукром)
- кокосова стружка
Спосіб приготування
- Увімкніть духовку на 180 градусів з конвекцією.
- Перетріть сир через сито.
- Змішайте молоко, манну крупу, цукор і сіль. Доведіть до загустіння на слабкому вогні.
- Додайте до сиру і добре перемішайте.
- Додайте яйце і знову перемішайте.
- Сформуйте сирники, обваляйте їх в обсмаженої кокосовій стружці.
- Обсмажте кокосову стружку в духовці за 170 градусів 5-7 хвилин.
- Відправте запікатися в духовку на 15 хвилин.
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