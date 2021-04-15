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Ніжніше не буває – рецепт сирників без борошна від Лізи Глінської

Сьогодні, 18:58

Вони запікаються в духовці, а замість цукру можна використовувати мед або кленовий сироп

Ми вже давно зрозуміли, що без сирників у нас ніяк. Якщо хочете ідеальних, то скористайтеся порадами від відомих кулінарів, а якщо хочете приготувати їх без борошна і в духовці, то спробуйте рецепт Лізи Глінської. Якщо ви ще й любите дріжджову випічку, то беріть участь у нашому конкурсі і вигравайте призи.

Сирники без борошна, приготовані в духовці

  • 400 г сиру (5-9%)
  • 50 г яйця
  • 120 мл молока
  • 40 г манної крупи
  • дрібка солі
  • 30 г цукру (можна замінити медом, сиропом топінамбура, кленовим сиропом, коричневим цукром)
  • кокосова стружка

Спосіб приготування

  1. Увімкніть духовку на 180 градусів з конвекцією.
  2. Перетріть сир через сито.
  3. Змішайте молоко, манну крупу, цукор і сіль. Доведіть до загустіння на слабкому вогні.
  4. Додайте до сиру і добре перемішайте.
  5. Додайте яйце і знову перемішайте.
  6. Сформуйте сирники, обваляйте їх в обсмаженої кокосовій стружці.
  7. Обсмажте кокосову стружку в духовці за 170 градусів 5-7 хвилин.
  8. Відправте запікатися в духовку на 15 хвилин.

Тут знайдете 3 рецепти сирної паски, приготовленої в духовці.

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рецепт сирники Лиза Глинская
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