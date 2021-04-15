Ніжніше не буває – рецепт сирників без борошна від Лізи Глінської

Вони запікаються в духовці, а замість цукру можна використовувати мед або кленовий сироп

Ми вже давно зрозуміли, що без сирників у нас ніяк. Якщо хочете ідеальних, то скористайтеся порадами від відомих кулінарів, а якщо хочете приготувати їх без борошна і в духовці, то спробуйте рецепт Лізи Глінської. Якщо ви ще й любите дріжджову випічку, то беріть участь у нашому конкурсі і вигравайте призи.

Сирники без борошна, приготовані в духовці

400 г сиру (5-9%)

50 г яйця

120 мл молока

40 г манної крупи

дрібка солі

30 г цукру (можна замінити медом, сиропом топінамбура, кленовим сиропом, коричневим цукром)

кокосова стружка

Спосіб приготування

Увімкніть духовку на 180 градусів з конвекцією. Перетріть сир через сито. Змішайте молоко, манну крупу, цукор і сіль. Доведіть до загустіння на слабкому вогні. Додайте до сиру і добре перемішайте. Додайте яйце і знову перемішайте. Сформуйте сирники, обваляйте їх в обсмаженої кокосовій стружці. Обсмажте кокосову стружку в духовці за 170 градусів 5-7 хвилин. Відправте запікатися в духовку на 15 хвилин.

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