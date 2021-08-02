Лайфхаки от Джейми Оливера – 17 важных подсказок для вкусной еды

Подчеркнут вкус мяса немного абрикосов, которые вы добавите во время жарки, аромат жареной рыбы раскроет копченый бекон, а самые мягкие и вкусные баклажаны получатся, если готовить их на пару

Джейми Оливер назвал 17 лайфхаков для вкусной еды

Конечно, у каждого из нас есть свои личные правила, как приготовить любой продукт идеально и раскрыть его потенциал в готовом блюде. Но, как выяснилось, учиться готовить вкусно нужно всегда. И почему бы не узнать, как это делает Джейми Оливер, в профессионализме которого сомневаться не приходится. Итак, мы знаем 14 лайфхаков, как можно сэкономить на кухне, теперь – 17 важных подсказок, как приготовить действительно вкусную еду. Если вы планируете отпуск в последний месяц лета, узнайте из нашего календаря, как провести его интересно.

Мясо

Перед жаркой стейка обмакните его в муку / Фото: Depositphotos

Собираясь жарить сочный стейк, обмакните мясо в муку для того, чтобы образовалась румяная корочка.

Абрикосы, добавленные во время жарки мяса, придадут ему необычные оттенки вкуса.

От излишней жирности блюдо спасет ананас. Смело добавляйте его к мясу: это отличное сочетание.

Для придания аромата дыма курице добавьте немного бекона.

Рыба

Перед жаркой натрите рыбу маслом, сковороду смазывать не обязательно / Фото: Pixabay

Перед жаркой или запеканием рыбы натрите мясо растительным маслом, а посуду не смазывайте.

Перед выкладыванием рыбы на решетку гриля натрите кусок солью, тогда рыба не прилипнет.

Когда жарите рыбу, положите на нее кусочек жирного копченого бекона. Так она станет ароматнее.

Овощи

Баклажаны получатся максимально вкусными, если готовить их на пару / Фото: freepik.com

Если вы подаете к столу картофель, измельченную зелень добавьте уже после его термической обработки.

Чтобы запах жареного лука не испортил воздух во всем доме, добавьте в него немного соли и жарьте овощ на медленном огне.

Если ваше блюдо требует перца чили, очистите его от семян и промойте в воде, чтобы уменьшить остроту.

Свеклу варите в несоленой воде. Добавление соли не только увеличит время приготовления, но и сделает овощ жестким.

Самый быстрый способ приготовить баклажаны – на пару. Более того, они получаются мягкими и вкусными.

Отварной картофель для салата режьте горячим.

При измельчении чеснока воспользуйтесь трюком: сначала измельчите зубчик ножом, затем посолите и придавите.

Десерты

Цитрусовые отдадут максимум сока, если их немного подогреть и раскатать по столу / Фото: instagram.com/nimfeechka_/

Яйца с сахаром для бисквита или другой выпечки Джейми Оливер советует взбивать над паровой баней.

Для того, чтобы цитрусовые отдали максимум сока, нагрейте их, а затем, надавливая, раскатайте по столу.

Апельсин отлично раскрывает вкус шоколадного соуса. Экспериментируйте с этими ингредиентами при приготовлении десертов.

Из видео узнаете, как приготовить нежный сыр халуми на мангале.

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