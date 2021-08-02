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Лайфхаки от Джейми Оливера – 17 важных подсказок для вкусной еды

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 августа, 10:57
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Подчеркнут вкус мяса немного абрикосов, которые вы добавите во время жарки, аромат жареной рыбы раскроет копченый бекон, а самые мягкие и вкусные баклажаны получатся, если готовить их на пару
Джейми Оливер назвал 17 лайфхаков для вкусной еды
Джейми Оливер назвал 17 лайфхаков для вкусной еды

Конечно, у каждого из нас есть свои личные правила, как приготовить любой продукт идеально и раскрыть его потенциал в готовом блюде. Но, как выяснилось, учиться готовить вкусно нужно всегда. И почему бы не узнать, как это делает Джейми Оливер, в профессионализме которого сомневаться не приходится. Итак, мы знаем 14 лайфхаков, как можно сэкономить на кухне, теперь – 17 важных подсказок, как приготовить действительно вкусную еду. Если вы планируете отпуск в последний месяц лета, узнайте из нашего календаря, как провести его интересно.

Мясо

Перед жаркой стейка обмакните его в муку
Перед жаркой стейка обмакните его в муку / Фото: Depositphotos

Собираясь жарить сочный стейк, обмакните мясо в муку для того, чтобы образовалась румяная корочка.

Абрикосы, добавленные во время жарки мяса, придадут ему необычные оттенки вкуса.

От излишней жирности блюдо спасет ананас. Смело добавляйте его к мясу: это отличное сочетание.

Для придания аромата дыма курице добавьте немного бекона.

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Рыба

Перед жаркой натрите рыбу маслом, сковороду смазывать не обязательно
Перед жаркой натрите рыбу маслом, сковороду смазывать не обязательно / Фото: Pixabay

Перед жаркой или запеканием рыбы натрите мясо растительным маслом, а посуду не смазывайте.

Перед выкладыванием рыбы на решетку гриля натрите кусок солью, тогда рыба не прилипнет.

Когда жарите рыбу, положите на нее кусочек жирного копченого бекона. Так она станет ароматнее.

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Овощи

Баклажаны получатся максимально вкусными, если готовить их на пару
Баклажаны получатся максимально вкусными, если готовить их на пару / Фото: freepik.com

Если вы подаете к столу картофель, измельченную зелень добавьте уже после его термической обработки.

Чтобы запах жареного лука не испортил воздух во всем доме, добавьте в него немного соли и жарьте овощ на медленном огне.

Если ваше блюдо требует перца чили, очистите его от семян и промойте в воде, чтобы уменьшить остроту.

Свеклу варите в несоленой воде. Добавление соли не только увеличит время приготовления, но и сделает овощ жестким.

Самый быстрый способ приготовить баклажаны – на пару. Более того, они получаются мягкими и вкусными.

Отварной картофель для салата режьте горячим.

При измельчении чеснока воспользуйтесь трюком: сначала измельчите зубчик ножом, затем посолите и придавите.

Десерты

Цитрусовые отдадут максимум сока, если их немного подогреть и раскатать по столу
Цитрусовые отдадут максимум сока, если их немного подогреть и раскатать по столу / Фото: instagram.com/nimfeechka_/

Яйца с сахаром для бисквита или другой выпечки Джейми Оливер советует взбивать над паровой баней.

Для того, чтобы цитрусовые отдали максимум сока, нагрейте их, а затем, надавливая, раскатайте по столу.

Апельсин отлично раскрывает вкус шоколадного соуса. Экспериментируйте с этими ингредиентами при приготовлении десертов.

Из видео узнаете, как приготовить нежный сыр халуми на мангале.

Здесь найдете 9 лайфхаков для тех, кто пока не силен в шашлыке и овощах на гриле.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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