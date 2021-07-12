14 кухонных лайфхаков, которые помогут сэкономить деньги

Вы узнаете, как правильно использовать и хранить продукты. Например, не обязательно разрезать лимон, чтобы получить сок. Достаточно проколоть его зубочисткой. Яйца сохранятся дольше, если вы смажете их растительным маслом

Лайфхаки, которые помогут сэкономить деньги / Фото: freepik.com

Это достаточно простые лайфхаки, но они помогут сэкономить деньги. Мы рассказывали, что делать, если вы вдруг пересолили еду, теперь узнаем, как сохранить ходовые продукты намного дольше. Например, остатки шоколадной пасты можно быстро превратить в молочный коктейль, а майонез – в интересный соус для салата. Если вы пока не придумали, чем заняться летом во время отпуска, ознакомьтесь с лайфхаками из нашего календаря.

Лайфхак № 1. Проколите лимон зубочисткой, чтобы получить сок

Если для приготовления какого-нибудь блюда вам понадобилось всего несколько капель лимонного сока, не спешите его разрезать. Просто проткните его зубочисткой и выдавите необходимое количество сока. Так фрукт не будет подсыхать и портиться.

Лайфхак № 2. Заверните листовой салат в бумажный пакет

Такой способ хранения салатов самый лучший. В бумаге зелень лучше сохраняет свою текстуру и сочность.

Лайфхак № 3. Храните сыр в упаковке

Речь идет о сыре в брикетах. Если вы не хотите, чтобы сыр подсыхал и быстро портился, не выбрасывайте отрезанную часть упаковки, а закрывайте ею оставшийся сыр.

Лайфхак № 4. Смазывайте яйца растительным маслом

Яйца будут храниться намного дольше, если вы смажете их растительным маслом перед тем, как отправить в холодильник.

Лайфхак № 5. Превратите остатки майонеза в соус

В банке полно остатков майонеза? Тогда можно приготовить заправку для салата, добавив в банку специи и оливковое масло по вкусу.

Лайфхак № 6. Сбрызните лимонным соком разрезанный авокадо

Если вы разрезали авокадо и вам нужна только часть, сбрызните оставшуюся лимонным соком и храните плод вместе с кусочком лука.

Лайфхак № 7. Храните картофель с яблоком

Положите в пакет с картофелем яблоко. Так вы предотвратите появление на ней ростков. Также можно хранить картофель рядом с яблоками.

Лайфхак № 8. Приготовьте из остатков шоколадной пасты молочный коктейль

Это когда ее остатки невозможно достать из банки. Влейте в нее горячее молоко, размешайте ложкой – и вы получите замечательный молочно-шоколадный коктейль или горячий шоколад.

Лайфхак № 9. Обертывайте черенки бананов пленкой или фольгой

Чтобы бананы дольше оставались свежими, оберните черенки пищевой пленкой или фольгой.

Лайфхак № 10. Заморозьте зелень с оливковым маслом

Если зелень у вас застаивается и желтеет, измельчите ее и смешайте с оливковым маслом. Потом эту смесь разлейте по формочкам для льда и отправьте в морозильную камеру. Эти кубики можно добавлять в блюда в качестве соуса.

Лайфхак № 11. Храните ананасы вверх ногами

Благодаря такому хранению они быстрее дозревают и становятся сладкими.

Лайфхак № 12. Заверните сельдерей и брокколи в фольгу

Если завернуть эти овощи в фольгу и положить в холодильник, можно значительно продлить их срок хранения.

Лайфхак № 13. Отправьте крекеры в микроволновку, чтобы освежить их

Текстура этого печенья любит высокие температуры. Если крекер стал влажным, отправьте его в микроволновку на несколько минут – они снова станут хрустящими. То же самое касается картофельных чипсов.

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Лайфхак № 14. Помогите бананам дозреть с помощью духовки

Если вы купили недозрелые бананы, положите их на несколько минут в разогретую духовку – они дозреют.

И как бонус – рецепт лаваша с курицей и сыром – это когда у вас осталось немного мяса, сыра и овощей.

Здесь узнаете, как проверить свежесть яиц.