Модная комбуча – панацея от болезней или хороший маркетинговый ход?
Узнаем, как чайный гриб стал для многих суперфудом
Комбуча или чайный гриб – это ферментированный продукт, то есть, как квашенная капуста и кефир, полученный путем брожения. Модно пить комбучу стало около 10 лет. Все благодаря приверженцам зожа, которые считают чайный гриб чуть ли не панацеей от многих хворей. Вместе с нутрициологом Яной Легезой разберем, где здесь правда, а где расчетливый маркетинговый ход.
Что полезного есть в комбуче?
"Комбучу получают путем брожения. И в этом процессе полезные бактерии "уничтожают" сахар и крахмал, взамен образуя молочную кислоту. Молочная кислота обогащает продукты ферментами, витаминами, омега-3 жирными кислотами и полезными пробиотиками", – говорит Яна Легеза.
Неужели комбуча настолько полезна, что ее можно всем?
Практически всем, у кого есть проблемы с:
- Желудочно-кишечным трактом – комбуча восстанавливает микрофлору кишечника
- Тем, у кого есть проблемы с работой почек, комбуча нормализует их работу
- Поддерживает иммунитет, у кого он ослаблен
- Тем, кто мучается с высоким давлением
- Тем, у кого проблемы с печенью, так как комбуча – богата антиоксидантами
- Комбуча разжижает густую кровь, тем самым препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний
Важно
- Чайный гриб не желателен при СРК – синдроме раздраженного кишечника
- Напиток не заменит здоровую диету. Фрукты, овощи, орехи, семена, богатые клетчаткой, намного важнее для возникновения пробиотиков, которые улучшают желудочно-кишечную среду
Не менее важно
Помнить, что несмотря на полезные свойства комбучи, научно они не доказаны. Так что перед тем, как начать пить чайный гриб, обязательна консультация с врачом и диетологом.
Если комбучу можно, то как правильно ее пить?
- Не принимать натощак
- Лучше не пить на ночь, чтобы не вызвать брожение в кишечнике
- Не смешивать прием с кисломолочными продуктами
- Пить не более стакана в день между приемами пищи
- Детям можно. Лучше с 7 лет
Комбуча – это полезно. И, если ваш врач и диетолог рекомендуют ее, то – пожалуйста. Что касается того, суперфуд это или нет, то, скорее всего, это маркетинговый ход. Этот напиток не заменит здоровое питание, в котором присутствуют овощи, семена, богатые клетчаткой и другие полезные продукты.
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