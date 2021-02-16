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Вся правда о цикории: действительно ли он так полезен?

Сегодня, 11:42

Этот чудо-порошок способен противостоять старению, но важно знать, кому от противопоказан

В холодное время года важно знать, как поддерживать свой организм и перестраивать рацион. Ведь в холода нам требуется особое питание. Все чаще диетологи советуют сократить количество кофе, заменив его цикорием. Цикорий – это средиземноморское растение. Оно обладает большим количеством полезных свойств и может положительно влиять на здоровье человека. Важно знать, чем полезен это суперфуд для нас, а также учитывать и то, что кому-то цикорий противопоказан. Нутрициолог, консультант по вопросам диетологии и управления здоровьем Верой Паламарь, рассказала об этом подробнее.

Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

"В пищу листья цикория можно употреблять как листья салата, а корни – варить и употреблять как корнеплод. Цикорий также используется в качестве специи при приготовлении пищи и для придания вкуса еде и напиткам. Однако самым популярным изделием из цикория является напиток, по вкусу и цвету напоминающий кофе.

Впервые кофе из цикория стали делать в Новом Орлеане во время Гражданской войны в США, когда вследствие морской блокады прекратились поставки кофе в город, что вынудило жителей искать продукт, которым можно было бы заменить кофе. Сначала начали добавлять жареный корень цикория в кофе, чтобы увеличить запас последнего, а потом начали заваривать корень самостоятельно.

Сегодня, когда кофе продается почти на каждом углу, все же популярность цикория достаточно высокая и продолжает расти. Давайте разберемся в основных причинах его популярности и стоит ли добавлять цикорий в свой рацион".

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Польза цикория для организма

Фото: Depositphotos

1. Корень цикория больше всего известен тем, что содержит высокий уровень особого вида неперевариваемой растворимой клетчатки – инулина.

Инулин цикория не усваивается и может использоваться для замены жира или сахара в некоторых продуктах питания, что может способствовать снижению калорийности пищи. Одним из преимуществ инулина является то, что он считается пребиотиком, а это означает, что он может способствовать росту полезных бактерий (называемых пробиотиками) в кишечнике. Это важно, так как улучшение здоровья кишечника связано со здоровьям всего организма: от повышения иммунитета, улучшения работы мозга, здоровья пищеварительной системы и даже коррекции массы тела.

Еще одной полезной особенностью введения инулина в рацион питания является его способность снижать уровень вредного холестерина.

У людей с проблемами высокого сахара крови, включая диабет второго типа, добавление инулина в рацион может помочь значительно улучшить его уровень.

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2. Цикорий содержит ряд основных витаминов и микроэлементов, включая калий, витамин C, витамин B6 и марганец.

3. Цикорий может улучшать скорость усвоения кальция, полезного для костей. Волокна корня цикория, положительно влияют на стенку кишечника и увеличивают площадь его поверхности, которая может поглощать питательные вещества, такие, как кальций.

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4. Цикорий поможет бороться со старением организма.

Он содержит ряд антиоксидантов, которые блокируют свободные радикалы и замедляют процессы старения клеток и тканей. Особенно цикорий богат ретинолом, мощным антивозрастным веществом, которое питает кожу изнутри.

Также содержит витамин С, который способствует выработке коллагена – белка, присутствующего в коже, волосах, мышцах и кровеносных сосудах.

5. Чтобы напиток принес вам только пользу, покупайте порошок, маркированный как натуральный экстракт цикория, и старайтесь избегать искусственно обогащенных, подкрашенных и подслащенных версий продукта.

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Кому следует ограничить или отказаться от цикория

Фото: instagram.com/green_manufactory/

Несмотря на многочисленные полезные свойства, корень цикория подходит не всем. Слишком большое потребление может привести к нежелательным побочным эффектам, включая избыточное всасывание кальция, низкий уровень сахара в крови, менструальное кровотечение.

Кроме того, если есть аллергия на амброзию, хризантемы, чернобривцы, ромашки и другие цветы или травы, то может быть аллергия и на цикорий. Наконец, цикорий – это пища с высоким содержанием клетчатки, поэтому если есть проблемы с кишечником, он может вызвать вздутие живота и газы.

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