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Что любит наша кожа, а что ей категорически не нравится – советует диетолог

Сегодня, 09:30

Откажитесь от молока и сахара, налегайте на орехи и авокадо

Выглядеть хорошо – это не просто классный макияж, прическа и одежда. Это прежде всего красивая, сияющая здоровьем кожа. И этим озадачена не только прекрасная половина человечества. Мужчинам тоже будет полезна следующая информация. Итак, продолжаем приводить себя в порядок к Новому году, кому это нужно, и включать в свою рацион любимые кожей продукты. Соответственно, исключая вредные. Их мы укажем тоже. Диетолог Алена Черникова все подробно объяснила.

Фото: Алена Черникова, диетолог

Враги нашей кожи. И никак не иначе

Фото: freepik.com

Сахар

Сахар – это одна из наибольших причин старения кожи. Это связано с тем, что сахар в процессе соединения с другими клетками, нарушает всю систему детоксикации и "засоряет" клетки, что, в свою очередь, запускает процесс старения кожи.

Молочные продукты

Казеин А1 коровьего молока стимулирует восспаление и производство подкожного сала, чем ухудшает состояние кожи.

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Кофе

Кофе увеличивает реакцию вашего организма на стресс, а это означает, что ваше тело производит больше, чем нужно кортизола и адреналина. Эти гормоны, особенно кортизол, приводят к появлению прыщей.

Алкоголь

Алкоголь – своего рода мочегонное средство. Вы теряете воду, а значит, кожа становится более тусклой и обезвоженной. Результат – мелкие морщины становятся более заметными. Алкоголь также снижает уровень витамина А, который является мощным антиоксидантом и играет ключевую роль в производстве коллагена. Мы теряем коллаген и эластин, что заставляет лицо "провисать", и поэтому можно всерьез говорить о том, что алкоголь ускоряет процесс старения кожи.

Глютен

Глютен часто является причиной развития акне, аллергических высыпаний и экземы. Помимо этого, глютен вызывает преждевременное старение кожи – снижает упругость, вызывает морщины, пигментные пятна и отеки. Это связано и с тем, что глютен повреждает стенки кишечника, вызывая его воспаления. И еще – нарушает всасывание полезных и питательных веществ для кожи.

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Друзья нашей кожи. Хорошие друзья

Фото: Depositphotos

Овощи

Самые полезные красные и оранжевые овощи. Они содержат большое количество витаминов и микроэлементов нужных нашей коже.

Орехи

Нормализуют обменные процессы в клетках и тормозят окислительные.

Рыба. Морепродукты

Рыба – источник жирных кислот, они замедляют разрушение коллагена. Морепродукты – источник йода, кальция, фосфора, меди, железа и цинка. Это все очень необходимо нашей коже.

Яйца

Яйца обогащены витамином А, В и селеном. А они борются с акне и возрастными изменениями.

Авокадо

Благодаря содержанию олеиновой кислоты, авокадо улучшает регенерацию кожи.

Цитрусовые

Сильнейшие антиоксиданты, которые способствуют синтезу эластана, необходимого для тонуса кожи.

А здесь узнаете о 6 простых шагах к правильному питанию.

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