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Сколько можно пить кофе в день и нужно ли от него отказываться? Спойлер – не обязательно

Сегодня, 13:01

От кофе можно не отказываться, если пить его в правильное время и в правильном количестве

Кофе. Это не только один из любимейших напитков в мире, но и очень популярный объект для исследования ученых. То нам говорят, что кофе пить категорически нельзя, то разрешают это делать один раз в день, то советуют заменять его другими кофеиносодержащими продуктами и напитками. Вместе с диетологом Светланой Фус проясним: так нужно ли отказываться от кофе, если да, то кому, а если нет, то когда его лучше пить.

Фото: Светлана Фус, диетолог

"Начнем с того, что любой продукт, его активные компоненты и их влияние на человека можно рассматривать с нескольких позиций. Например, количество поступающего вещества и реакция организма на него. Если рассматривать кофе, а, вернее, кофеин, следует отметить, что по рекомендациям Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, безопасная доза для взрослого человека составляет около 360 мг. Для беременных женщин около 200 мг. Любителям кофе нужно знать, что в чашке заварного кофе кофеина содержится от 120 до 200 мг. А так же необходимо помнить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде, какао, коле и других стимулирующих напитках", – говорит Светлана Фус.

Правда ли, что кофеин может быть опасным?

И да, и нет. У кофе масса положительных свойств, полезных нашему организму. Но при регулярном превышении безопасной дозы с кофе или другими кофеиносодержащими напитками, кофеин может вызвать снижение работоспособности, раздражительность, бессонницу, привести к нервному истощению. У некоторых людей кофеин может вызвать зависимость, как алкоголь или никотин.

Существует ли чувствительность к кофеину?

Фото: freepik.com

Да. И у всех она проявляется по-разному. Для кого-то чашка кофе, выпитая еще утром, не дает заснуть ночью. А кто-то пьет кофе вечером и спит богатырским сном. Здесь важно прислушиваться к своему организму и регулировать количество кофе.

В какое время дня нужно пить кофе?

Это очень важно – учитывать время употребления кофе. И вот почему. У нашего организма есть свои внутренние тонизирующие гормоны. Например, кортизол. Эффекты кофеина и кортизола во многом похожи.

Кортизол, как известно, называют гормоном стресса. Но у него есть и вполне мирная функция – он помогает нам просыпаться по утрам, приводя организм в боевую готовность. Кроме того, он имеет разную суточную активность.

Самый высокий уровень кортизола наблюдается в организме человека с 6 до 10 часов (максимум в 8-9 утра) и с 12 до 14 часов. И если пить кофе в часы, когда организм вырабатывает больше всего кортизола, то можно получить зависимость от кофеина, который, по сути, станет заменой кортизола. И вместо естественного прилива сил, который человек получает и так, он начинает полагаться на искусственный. Кроме того, человек становится менее восприимчивым к кофеину, и он почти перестает его бодрить.

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Когда идеальное время для кофе?

Лучше всего включать кофе в свой распорядок дня так, чтобы он попадал именно на отрезки низкого уровня кортизола – так вы получите максимум от его полезных свойств. Потому кофе лучше пить в промежуток с 10 до 12 часов, либо с 14 до 17 часов, чтобы не было слишком поздно и кофе не помешал здоровому сну.

Так нужно ли отказываться от кофе и если да, то чем его заменить?

От кофе можно не отказываться, если пить его в правильное время и правильных количествах - не более 2-3 чашек в день, это с учетом кофеиносодержащих напитков. Это может быть зеленый или черный чай, матча. Они тоже оказывают тонизирующий эффект. Здесь важно учитывать, вашу личную переносимость этих напитков.

И если по какой-либо причине вам нужно отказаться от кофе, попробуйте другие напитки, которые в случае необходимости дадут вам прилив сил и энергии. Но все равно ими так же не следует злоупотреблять. Нужно помнить, о количестве поступающего вещества и реакции на него вашего организма.

Здесь узнаете, как сварить вкусный и ароматный кофе в турке.

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