Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как вырастить овощи из очистков: познавательный лайфхак

Сегодня, 12:13

Множество овощей можно снова вырастить даже после их съедания: узнайте какие и как

Не спешите выбрасывать очистки, потому что из них, словно птица Феникс из пепла, могут возродиться новые плоды. Для этого вам понадобится немного грунта, воды, терпения и любопытства. Как это сделать, читайте в нашей статье.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Читайте также:
Как из ненужной одежды сделать веселый декор: 10 прикольных идей с фото

Какие овощи и зелень можно возродить из очисток? Вот список:

  • Салат латук. Воткните кочерыжку в грунт, поставьте его на свет и регулярно поливайте. Вскоре вы увидите свежие листочки, которые по мере их появления можно срезать и использовать в пищу.
  • Лук-порей. Он и так достаточно часто выпускает зеленые перья. Срезанную часть луковицы со стороны корешков посадите в грунт и полейте.
  • Лук-шалот. Как и все луковичные, этот лук легко выращивать в банке с водой. Пусть вода покрывает его не полностью. Вскоре появятся зеленые перья.

Из очистков можно вырастить новые овощи
Из очистков можно вырастить новые овощи
Фото: Pinterest

  • Чеснок. Если заметили ростки на зубках чеснока, поместите его в воду и регулярно меняйте. Вскоре вы сможете использовать зеленые перышки в еду.
  • Базилик. Срезанный с базилика стебель поставьте в воду, которую следует регулярно освежать. Вскоре вы дождетесь появления корней, после чего растение можно высадить в грунт.
  • Сельдерей. Поместите кочерыжку во влажную салфетку и дождитесь появления листочков. А затем ее можно высаживать в землю.
  • Морковь. Конечно, из ботвы не вырастет целая морковка, но вот молодая сочная зелень отлично подойдет в салаты. Используя морковь, отрежьте несколько сантиметров верхушки и погрузите срезанный конец в воду. Примерно через неделю у вас появится зелень.
  • Свекла. То же касается и свеклы. Молодую ботву можно добавлять в зеленые весенние салаты и борщи – получится витаминная добавка.
  • Картофель. Когда чистите картофель, срезайте побольше те части, которые содержат "глазки", особенно проросшие. А затем просто высадите их в контейнер с грунтом.
  • Топинамбур. Еще один корнеплод, который по размножению очень похож на картофель, только растет быстрее и лучше. Главное, чтобы в очистках присутствовали "глазки". Земляную грушу обычно высаживают на огороде, но его также можно вырастить и на балконе.

Ранее мы рассказывали, как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как сделать автополив своими руками: ТОП-7 лайфхаков с фото Как сохранить свежесть зелени - 5 лайфхаков Как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото Как из ненужной одежды сделать веселый декор: 10 прикольных идей с фото
дача зелень овощи советы лайфхаки
Реклама

Новости партнеров

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Валерий Меладзе и Джанабаева в третий раз станут родителями
Валерий Меладзе и Джанабаева в третий раз станут родителями
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро

Популярные статьи

Сегодня, 05:48Психо

Гороскоп на сегодня 6 апреля для всех знаков зодиака: Овны, успокойтесь уже!

Вчера, 19:53Фаново

Гадания на Благовещение-2021: ТОП-3 популярных предсказаний

Вчера, 14:22Вкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Вчера, 14:14Фаново

Икона Божьей Матери Благовещение Пресвятой Богородицы: описание и молитва

Вчера, 10:22Фаново

Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

Вчера, 05:44Психо

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз!

4 апреляЗдорово

Как скрыть седину в домашних условиях: 5 простых лайфхаков

4 апреляЗвездно

Алексей Суханов об участии в шоу Маска: В 46 лет я впервые так оделся

4 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

4 апреляФаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

4 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

3 апреляЗвездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

3 апреляЗвездно

В полуфинале Маски рассекретили Циклопа

3 апреляЗвездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

3 апреляФаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

3 апреляNo Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

Новости партнеров

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Арсен Мирзоян поделился подробностями о личной жизни
Арсен Мирзоян поделился подробностями о личной жизни

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять