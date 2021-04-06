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Как использовать пластиковую канистру в быту: много интересных идей с фото

Сегодня, 17:20

Смотрите, что можно сделать из ненужных пластиковых емкостей для дома, дачи, гаража и мастерской

Легкая, прочная, плотная, жесткая, гладкая, обтекаемая, непромокаемая, да к тому же еще и дармовая! Все эти качества применимы к пластиковой канистре и делают ее просто незаменимой находкой в хозяйстве и быту. Если у вас накапливаются такие опустевшие пластмассовые емкости, не спешите их выбрасывать – они пригодятся вам под рукой, да и природа будет чище.

От лейки для цветов и подставки под инструменты до настоящей функциональной мебели: смотрите множество лайфхаков и настоящих находок в нашей статье.

А еще не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Что можно сделать из пластиковой канистры

  • Лайфхак 1. Мыльница

Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS

Начнем с простого. Подставка под мыло, из которой во все стороны не вытекает вода и пена – удобная вещь для дачи.

  • Лайфхак 2. Зубные принадлежности

Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS

Тоже очень удобно, компактно, дешево и выгодно.

  • Лайфхак 3. Совок

Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS

Разрезав пластик, вы получите легкий совок с удобной ручкой, из которого сложно просыпать мусор.

  • Лайфхак 4. Инструменты

Такая подставка для инструментов поможет быстро все находить и компактно держать под рукой.

  • Лайфхак 5. Кошелек

Фото: Pinterest

Если правильно перекроить емкость и приклеить застежку, из нее получится удобная аптечка, прочный кошелек или клатч, который отлично держит форму.

  • Лайфхак 6. Чехол

Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS

Возьмите две канистры, отрежьте одинаковые по длине емкости, а затем разверните их и вставьте друг в друга так, чтобы получился чехол. В нем ничего не потеряется и не помнется.

  • Лайфхак 7. Книжная полка

Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS

Да, ее тоже можно сделать из пластика, почему нет? Несколько таких полочек приютят стопку книг на вашем столе.

  • Лайфхак 8. Лейка

Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS

Поливать цветы будет удобнее, чем из простой бутылки, за счет ручки и горлышка, расположенного под углом.

  • Лайфхак 9. Контейнеры для всего

Фото: Pinterest

Подберите несколько одинаковых канистр и смастерите из них контейнеры для хранения всякой мелочевки в сарае или гараже.

  • Лайфхак 10. Шкаф

Фото: Pinterest

Если емкостей накопилось достаточно много, из них можно соорудить настоящий стеллаж с выдвижными полками. Это очень практично.

  • Лайфхак 11. Контейнеры для рассады

Фото: Pinterest

Вертикальный огород в канистрах компактно располагается на небольшой территории. А ручки удобно цепляются за жерди. Благодаря крышкам внизу емкостей, можно регулировать полив и влажность грунта.

  • Лайфхак 12. Домик для птиц

Фото: Pinterest

Из просторной и не продуваемой канистры можно сделать скворечник. Птицы с удовольствием в таком поселятся на вашей даче.

  • Лайфхак 13. Кормушка

Фото: Pinterest

Также не забывайте их подкармливать. Из пластиковой кормушки с надежными бортиками корм не высыплется.

  • Лайфхак 14. Горшок

Фото: Pinterest

А такой прикольный цветочный горшок развеселит и взрослых, и детей.

Смотрите видео, как можно использовать пластиковые канистры и не только:

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