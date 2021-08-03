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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

5 простых, но неожиданных рецептов лечо на зиму

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
3 августа, 15:35
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Лечо – это популярное блюдо венгерской кухни и отличная заготовка на зиму. Его основа – сладкий перец. Домашнее лечо можно добавлять в супы, к мясу, а еще – подавать с картофелем, рисом или макаронами

Лечо – одна из главных несладких заготовок на зиму. Можем считать, что с ягодами, например, малиной в этом году многие справились или продолжают заготавливать ее впрок, а тем временем сезон для лечо открыт. Его состав прост – перец, помидоры, лук, специи. Но потенциал этой закуски огромный – она прекрасно дополнит практически любое блюдо. 5 интересных рецептов лечо найдете ниже. А здесь узнаете, где выгодно купить продукты для удачного пикника.

Лечо из перца на зиму с помидорами и чесноком

Лечо из перца с помидорами и чесноком
Лечо из перца с помидорами и чесноком / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 3 кг помидоров
  • 10 шт. красного болгарского перца
  • 1 стакан сахара
  • 1.2 ст. л. соли
  • 7-8 зубчиков чеснока
  • 1 ч. л. смеси молотых перцев

Способ приготовления

  1. Помидоры и перец помыть, обрезать плодоножки у помидоров и удалить семенные коробки у перцев. Чеснок очистить и мелко нарезать.
  2. Половину помидоров мелко нарезать. Перец нарезать произвольно.
  3. Подготовленные ингредиенты поместить в кастрюлю. Варить 10 минут. После чего добавить оставшиеся помидоры, крупно нарезать.
  4. Добавить соль, сахар и молотый перец. Варить еще 30 минут.
  5. Готовое горячее лечо разлить по стерилизованным банкам и закатать. Банки перевернуть и оставить до полного остывания. Из указанного количества ингредиентов получится 7 банок по 0,5 л.

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Рецепт лечо из перца

Лечо на зиму
Лечо на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 3 кг помидоров
  • 1,5 стакана сахара
  • 1 стакан растительного масла
  • 8-10 горошин черного перца
  • 2 ст. л. соли
  • 3 лавровых листа
  • 2 столовые ложки уксуса 9%
  • 3 кг сладкого перца

Способ приготовления

  1. Помидоры помыть и пропустить через мясорубку.
  2. Добавить сахар, растительное масло, черный перец, соль, лавровый лист и уксус. Довести до кипения и варить 30 минут, затем добавить предварительно нарезанный перец. Кипятить еще 5-10 минут.
  3. Простерилизовать банки и крышки.
  4. Налить в банки лечо, закатать, перевернуть и укутать до полного остывания.

Лечо с морковью

Лечо на зиму с помидорами и морковью
Лечо на зиму с помидорами и морковью / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 кг помидоров
  • 1 кг болгарского перца
  • 1 кг моркови
  • 5 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. уксусной эссенции
  • 5 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. соли
  • 1 стакан воды

Способ приготовления

  1. Простерилизовать банки и металлические крышки.
  2. Помидоры помыть, удалить плодоножки, порезать на куски и пропустить через мясорубку.
  3. Добавить соль, сахар и растительное масло. Поставить на слабый огонь и довести до кипения. Убавить огонь до минимума и варить 40 минут.
  4. Морковь и болгарский перец помыть. Морковь почистить, у болгарского перца удалить семена и плодоножки. Морковь нарезать длинной соломкой, а перцы – достаточно крупно, но так, чтобы удобно было есть.
  5. Добавить овощи в перекипевший томатный сок, довести до кипения и варить 20 минут. После этого в лечо необходимо добавить уксусную эссенцию и хорошо перемешать.
  6. Разлить лечо по подготовленным банкам и сразу же закатать. Перевернуть, укутать и дать полностью остыть. Храниться лечо может даже при комнатной температуре, но обязательно без доступа прямых солнечных лучей.

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Рецепт лечо по-болгарски

Болгарское лечо
Болгарское лечо / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 кг сладкого перца
  • 1 кг томатного пюре
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. соли

Способ приготовления

  1. Перец разного цвета помыть, очистить от плодоножек и семян. Нарезать вдоль на широкие полоски или на квадратики.
  2. Пюре из свежих помидоров (пропущенных через мясорубку или измельченных в блендере) уварить в 2-3 раза.
  3. Добавить соль, сахар, нарезанный перец и варить 20-30 минут, помешивая.
  4. Закатать лечо в стерилизованные банки.

Лечо на зиму острое

Рецепт лечо на зиму
Рецепт лечо на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 3 кг помидоров
  • 3 кг болгарского перца
  • 1-2 стручка жгучего красного перца
  • 4 ст. л. крупной соли
  • 1,5 стакана сахара
  • 60-80 мл яблочного уксуса 6%
  • 2 лавровых листа
  • 6-8 шт. перца горошком
  • 200 мл растительного масла

Способ приготовления

  1. Помидоры пропустить через мясорубку, кипятить на медленном огне 15 минут.
  2. Затем добавить соль, сахар, растительное масло и нарезанные перцы. Варить на медленном огне 20 минут.
  3. После этого добавить перец горошком, лавровый лист, уксус и кипятить еще около 5 минут. Разложить в стерилизованные банки и закатать.
  4. На последнем этапе закрытые банки поставить вверх дном, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания.

Из видео узнаете, как замариновать огурцы экспресс-методом и приготовить из них салат.

А здесь найдете 10 рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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