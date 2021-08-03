5 простых, но неожиданных рецептов лечо на зиму

Лечо – это популярное блюдо венгерской кухни и отличная заготовка на зиму. Его основа – сладкий перец. Домашнее лечо можно добавлять в супы, к мясу, а еще – подавать с картофелем, рисом или макаронами

Лечо – одна из главных несладких заготовок на зиму. Можем считать, что с ягодами, например, малиной в этом году многие справились или продолжают заготавливать ее впрок, а тем временем сезон для лечо открыт. Его состав прост – перец, помидоры, лук, специи. Но потенциал этой закуски огромный – она прекрасно дополнит практически любое блюдо. 5 интересных рецептов лечо найдете ниже. А здесь узнаете, где выгодно купить продукты для удачного пикника.

Лечо из перца на зиму с помидорами и чесноком

Лечо из перца с помидорами и чесноком / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

3 кг помидоров

10 шт. красного болгарского перца

1 стакан сахара

1.2 ст. л. соли

7-8 зубчиков чеснока

1 ч. л. смеси молотых перцев

Способ приготовления

Помидоры и перец помыть, обрезать плодоножки у помидоров и удалить семенные коробки у перцев. Чеснок очистить и мелко нарезать. Половину помидоров мелко нарезать. Перец нарезать произвольно. Подготовленные ингредиенты поместить в кастрюлю. Варить 10 минут. После чего добавить оставшиеся помидоры, крупно нарезать. Добавить соль, сахар и молотый перец. Варить еще 30 минут. Готовое горячее лечо разлить по стерилизованным банкам и закатать. Банки перевернуть и оставить до полного остывания. Из указанного количества ингредиентов получится 7 банок по 0,5 л.

Рецепт лечо из перца

Лечо на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

3 кг помидоров

1,5 стакана сахара

1 стакан растительного масла

8-10 горошин черного перца

2 ст. л. соли

3 лавровых листа

2 столовые ложки уксуса 9%

3 кг сладкого перца

Способ приготовления

Помидоры помыть и пропустить через мясорубку. Добавить сахар, растительное масло, черный перец, соль, лавровый лист и уксус. Довести до кипения и варить 30 минут, затем добавить предварительно нарезанный перец. Кипятить еще 5-10 минут. Простерилизовать банки и крышки. Налить в банки лечо, закатать, перевернуть и укутать до полного остывания.

Лечо с морковью

Лечо на зиму с помидорами и морковью / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 кг помидоров

1 кг болгарского перца

1 кг моркови

5 ст. л. растительного масла

1 ст. л. уксусной эссенции

5 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

1 стакан воды

Способ приготовления

Простерилизовать банки и металлические крышки. Помидоры помыть, удалить плодоножки, порезать на куски и пропустить через мясорубку. Добавить соль, сахар и растительное масло. Поставить на слабый огонь и довести до кипения. Убавить огонь до минимума и варить 40 минут. Морковь и болгарский перец помыть. Морковь почистить, у болгарского перца удалить семена и плодоножки. Морковь нарезать длинной соломкой, а перцы – достаточно крупно, но так, чтобы удобно было есть. Добавить овощи в перекипевший томатный сок, довести до кипения и варить 20 минут. После этого в лечо необходимо добавить уксусную эссенцию и хорошо перемешать. Разлить лечо по подготовленным банкам и сразу же закатать. Перевернуть, укутать и дать полностью остыть. Храниться лечо может даже при комнатной температуре, но обязательно без доступа прямых солнечных лучей.

Рецепт лечо по-болгарски

Болгарское лечо / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 кг сладкого перца

1 кг томатного пюре

2 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

Способ приготовления

Перец разного цвета помыть, очистить от плодоножек и семян. Нарезать вдоль на широкие полоски или на квадратики. Пюре из свежих помидоров (пропущенных через мясорубку или измельченных в блендере) уварить в 2-3 раза. Добавить соль, сахар, нарезанный перец и варить 20-30 минут, помешивая. Закатать лечо в стерилизованные банки.

Лечо на зиму острое

Рецепт лечо на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

3 кг помидоров

3 кг болгарского перца

1-2 стручка жгучего красного перца

4 ст. л. крупной соли

1,5 стакана сахара

60-80 мл яблочного уксуса 6%

2 лавровых листа

6-8 шт. перца горошком

200 мл растительного масла

Способ приготовления

Помидоры пропустить через мясорубку, кипятить на медленном огне 15 минут. Затем добавить соль, сахар, растительное масло и нарезанные перцы. Варить на медленном огне 20 минут. После этого добавить перец горошком, лавровый лист, уксус и кипятить еще около 5 минут. Разложить в стерилизованные банки и закатать. На последнем этапе закрытые банки поставить вверх дном, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания.

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