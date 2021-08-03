5 простих, але несподіваних рецептів лечо на зиму

Лечо – одна з головних насолодких заготівель на зиму. Можемо вважати, що з ягодами, наприклад, малиною цього року багато хто впоралися або продовжують заготовляти її, а тим часом сезон для лечо відкритий. Його склад простий – перець, помідори, цибуля, спеції. Але потенціал цієї закуски величезний – вона прекрасно доповнить практично будь-яку страву. 5 цікавих рецептів лечо знайдете нижче. А тут дізнаєтеся, де вигідно купити продукти для вдалого пікніка.
Лечо з перцю на зиму з помідорами і часником
Складові
- 3 кг помідорів
- 10 шт. червоного болгарського перцю
- 1 склянка цукру
- 1.2 ст. л. солі
- 7-8 зубчиків часнику
- 1 ч. л. суміші мелених перців
Спосіб приготування
- Помідори і перець помити, обрізати плодоніжки у помідорів і видалити насіннєві коробки у перців. Часник очистити і дрібно нарізати.
- Половину помідорів дрібно нарізати. Перець нарізати довільно.
- Підготовлені інгредієнти помістити в каструлю. Варити 10 хвилин. Після чого додати решту помідори, крупно нарізати.
- Додати сіль, цукор і мелений перець. Варити ще 30 хвилин.
- Готове гаряче лечо розлити по стерилізованим банкам і закатати. Банки перевернути і залишити до повного охолодження. Із вказаної кількості інгредієнтів вийде 7 банок по 0,5 л.
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Рецепт лечо з перцю
Складові
- 3 кг помідорів
- 1,5 склянки цукру
- 1 склянки олії
- 8-10 горошин чорного перцю
- 2 ст. л. солі
- 3 лаврове листкя
- 2 столові ложки оцту 9%
- 3 кг солодкого перцю
Спосіб приготування
- Помідори помити і пропустити через м'ясорубку.
- Додати цукор, рослинну олію, чорний перець, сіль, лавровий лист і оцет. Довести до кипіння і варити 30 хвилин, потім додати попередньо нарізаний перець. Кип'ятити ще 5-10 хвилин.
- Простерилізувати банки і кришки.
- Налити в банки лечо, закатати, перевернути і укутати до повного охолодження.
Як приготувати лечо з морквою
Складові
- 2 кг помідорів
- 1 кг болгарського перцю
- 1 кг моркви
- 5 ст. л. олії
- 1 ст. л. оцтової есенції
- 5 ст. л. цукру
- 1 ст. л. солі
- 1 ск. води
Спосіб приготування:
- Простерилізувати банки і металеві кришки.
- Помідори помити, видалити плодоніжки, порізати на шматки і пропустити через м'ясорубку.
- Додати сіль, цукор і олію. Поставити на слабкий вогонь і довести до кипіння. Зменшити вогонь до мінімуму і варити 40 хвилин.
- Моркву і болгарський перець помити. Моркву почистити, у болгарського перцю видалити насіння і плодоніжки. Моркву нарізати довгою соломкою, а перці – досить крупно, але так, щоб зручно було їсти.
- Додати овочі в томатний сік, довести до кипіння і варити 20 хвилин. Після цього в лечо необхідно додати оцтову есенцію і добре перемішати.
- Розлити лечо по підготовленим банкам і відразу ж закатати. Перевернути, укутати і дати повністю охолонути. Зберігатися лечо може навіть за кімнатної температури, але обов'язково без доступу прямих сонячних променів.
Рецепт лечо по-болгарськи
Складові
- 1 кг солодкого перцю
- 1 кг томатного пюре
- 2 ст. л. цукру
- 1 ст. л. солі
Спосіб приготування
- Перець різного кольору помити, очистити від плодоніжок і насіння. Нарізати уздовж на широкі смужки або на квадратики.
- Пюре зі свіжих помідорів (пропущених через м'ясорубку або подрібнених в блендері) уварити в 2-3 рази.
- Додати сіль, цукор, нарізаний перець і варити 20-30 хвилин, помішуючи.
- Закатати лечо в стерилізовані банки.
Лечо на зиму гостре
Складові
- 3 кг помідорів
- 3 кг болгарського перцю
- 1-2 стручки пекучого червоного перцю
- 4 ст. л. крупної солі
- 1,5 склянки цукру
- 60-80 мл яблучного оцту 6%
- 2 лаврове листя
- 6-8 шт. перцю горошком
- 200 мл олії
Спосіб приготування
- Помідори пропустити через м'ясорубку, кип'ятити на повільному вогні 15 хвилин.
- Потім додати сіль, цукор, олію і нарізані перці. Варити на повільному вогні 20 хвилин.
- Після цього додати перець горошком, лаврове листя, оцет і кип'ятити ще близько 5 хвилин. Розкласти в стерилізовані банки і закатати.
- На останньому етапі закриті банки поставити догори дном, накрити рушником і залишити до повного охолодження.
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