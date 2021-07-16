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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

8 блюд, вкус которых отлично подчеркивают помидоры

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
16 июля, 14:25
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Помидор – отличный овощ. Любые кулинарные манипуляции с ним – это сочные выпечка и мясо, пикантные закуски. В этой подборке есть рецепты с обычными помидорами и черри, овощи нужно брать спелые и сочные
Рецепты блюд с помидорами
Рецепты блюд с помидорами / Фото: depositphotos.com

Помидоров на рынке становится все больше, они с каждым днем сочнее и вкуснее. С ними отличные не только овощные салаты, помидоры раскрывают весь свой потенциал, когда их запекают или тушат. В этой подборке помидоры практически в главной роли – без них каждое из представленных блюд не было бы таким нарядным и ароматным. Если пока не придумали, как с пользой провести это лето – ознакомьтесь с идеями из нашего календаря лайфхаков.

Запеченные баклажаны с сыром, травами и помидорами

Запеченный баклажан с помидорами
Запеченный баклажан с помидорами / Фото: instagram.com/fedorova_cooking/

Ингредиенты

  • Баклажан, помидор – по 2 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Сыр – 50 г
  • Пармезан – 2 ст. л.
  • Сливочное масло – 1 ч. л.
  • Специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления

  1. Баклажаны разрезать вдоль, сделать надрезы на мякоти до кожуры, послить, поперчить.
  2. Разогреть на сковороде сливочное масло, обжарить баклажаны разрезом вниз около минут.
  3. Затем нужно запечь баклажаны в течение 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  4. Для соуса нарезать помидоры маленькими кубиками. Смешать с томатным соусом. Добавить измельченный чеснок и специи.
  5. Когда баклажаны будут готовы, распределить по мякоти сливочное масло, сверху выложить соус и тертый сыр.
  6. Запекать около 5-7 минут в духовке при 160 градусах.
  7. Готовые баклажаны украсить пармезаном и зеленью.

Пирог с лососем и картошкой

Пирог с лососем и картошкой
Пирог с лососем и картошкой / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • Песочное тесто – 225 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Копченый лосось – 175 г
  • Нарезанные коктейльные помидоры, отварной картофель – по 100 г
  • Укроп – 1 ст. л.
  • Сметана или сливки – 200 мл
  • Щепотка мускатного ореха
  • Соль и черный перец
  • Листья зеленого салата – для украшения

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто для пирога в круг диаметром 25 см.
  2. Выложите тесто в форму, положите сверху специальная бумага и засыпьте туда груз: сухой горох или фасоль. Выпекайте в духовке 20 минут.
  3. Снимите груз, смажьте тесто взбитым яйцом и оставьте в духовке еще на 5 минут до золотистой корочки.
  4. Разложите по тесту нарезанный лосось, помидоры и картофель.
  5. В миске взбейте яйца, укроп, мускатный орех, приправьте солью и перцем и вылейте смесь на пирог.
  6. Положите форму в духовку и запекайте 30-40 минут.

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Яйца, запеченные в помидорах (идея для завтрака)

Яйца, запеченные с помидорами
Яйца, запеченные с помидорами / Фото: instagram.com/anastasiakadocnikova613/

Ингредиенты

  • Помидоры, яйца – по 3 шт.
  • Зеленый лук, соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Нагреть духовку до 190 градусов. Срезать шляпки у помидоров. Ложкой убрать сердцевину и семена.
  2. Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить помидоры на противень. В каждый вбить яйцо.
  3. Добавить специи. Выпекать 25-30 минут при 180 градусах. Украсить зеленью.

Пирожки из слоеного теста с помидорами

Пирожки из слоеного теста с томатами
Пирожки из слоеного теста с томатами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Слоеное бездрожжевое тесто – упаковка
  • Сыр чеддер – 200 г
  • Черри – 400 г
  • Пучок базилика
  • Соль, перец – по вкусу
  • Итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления

  1. Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре.
  2. Разрезать тесто на квадраты и сделать бортики.
  3. Сыр чеддер потереть на терке, помидоры черри разрезать пополам.
  4. Посыпать каждый кусочек теста тертым сыром, сверху разложить помидоры черри.
  5. Посыпать нарезанным базиликом, солью, перцем и сушеными травами.
  6. Выпекать при 200 градусах примерно 15-20 минут или до золотистого цвета.

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Чахохбили из курицы

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Чахохбили из курицы
Чахохбили из курицы / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Курица – 1 тушка
  • Лук, помидоры – по 4 шт.
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Аджика – 1 ч. л.
  • Уцхо-сунели – 1/2 ч. л.
  • Кинза, петрушка – по 1 пучку
  • Сушеный острый перец – 1 шт.
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль, перец – по вкусу
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Курицу помыть, обсушить и разрубить на небольшие кусочки.
  2. Положить в кастрюлю, добавить несколько столовых ложек растительного масла, немного посолить, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20 минут.
  3. Лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета, затем добавить его в кастрюлю к курице и продолжать тушить.
  4. Помидоры крупно нарезать. На той же сковородке, где жарился лук, обжарить их с томатной пастой в течение нескольких минут. Затем добавить в кастрюлю к курице.
  5. Перец нарезать ломтиками, обжарить несколько минут и добавить к курице.
  6. В кастрюлю к курице влить воду, чтобы она слегка покрывала ингредиенты. Добавить аджику.
  7. Зелень мелко порубить. Добавить половину кинзы и петрушки и острый перец к курице. Тушить еще 25-30 минут.
  8. Чеснок мелко нарезать и добавить его и оставшуюся часть зелени к курице. В конце добавить соль, перец и специи по вкусу.
  9. Тщательно перемешать чахохбили из курицы и тушить еще 10 минут.

Галета с помидорами, песто и сыром

Галета с помидорами и сыром
Галета с помидорами и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

  • Мука – 300 г
  • Сливочное масло – 120 г
  • Уксус – 1 ч. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 80 мл
  • Щепотка соли

Для начинки

  • Соус песто – 3 ст. л.
  • Помидор – 3 шт.
  • Моцарелла
  • Соль, перец
  • Сушеные итальянские травы
  • Оливковое масло

Способ приготовления

  1. Просеять муку в миску, добавить соль и нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Растереть руками в крошку.
  2. Добавить уксус, молоко и яйцо. Замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и поставить в холодильник минимум на полчаса.
  3. Для начинки помидоры помыть и нарезать тонкими кружочками.
  4. Сыр нарезать ломтиками.
  5. Достать тесто из холодильника, раскатать на присыпанной мукой поверхности в круг толщиной 3-5 мм. Намазать соусом песто, оставляя края свободными.
  6. Выложить сверху кружочки помидоров. Посолить, поперчить, посыпать сушеными итальянскими травами и сбрызнуть оливковым маслом.
  7. Выпекать в разогретой до 180-200 градусов духовке 35-40 минут. За 10-15 минут до готовности выложить сверху кусочки моцареллы.

Овощное ризотто

Ризотто с помидорами
Ризотто с помидорами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Лук – 1 шт.
  • Помидор – 4 шт.
  • Зеленый базилик (свежий) – 1/2 стакана
  • Куриный бульон – 250-300 мл
  • Белое вино – 150 мл
  • Оливковое масло
  • Рис арборио – 400 г
  • Пармезан
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Разогрейте в сотейнике с высокими бортиками масло и обжарьте лук 5-7 минут – до мягкости.
  2. Добавьте в кастрюлю рис и хорошо перемешайте, чтобы все зернышки пропитались маслом. Готовьте на среднем огне 2-3 минуты.
  3. Влейте вино, перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Добавляйте горячий бульон небольшими порциями по мере набухания риса, готовьте еще 20 минут.
  4. Томаты ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте. Добавьте к ризотто за 3-4 минуты до готовности риса.

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Куриные ножки в духовке с помидорами и картофелем

Куриные голени в духовке
Куриные голени в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Мелкий молодой картофель – 800 г
  • Куриные голени – 12 шт.
  • Черри – 600 г
  • Морская соль – по вкусу
  • Свежемолотый черный перец – по вкусу
  • Оливковое масло
  • Пучок свежего орегано или базилика (только листья)
  • Красный винный уксус – по вкусу

Способ приготовления

  1. Картофель по желанию очистить и отварить до готовности.
  2. Пока варится картошка, разогреть духовку до 200 градусов.
  3. Куриные ножки сбрызнуть оливковым маслом, посыпать солью и перцем, перемешать.
  4. Разогреть большую сковороду, в которую поместится все мясо в один слой. Жарить на сильном огне, помешивая, почти до полной готовности, около 10 минут. Если у вас нет сковороды подходящего размера, можно обжарить курицу в несколько приемов. Переложить мясо шумовкой в жаропрочную форму или блюдо.
  5. Наколоть помидоры острым ножом и поместить на минуту в кипяток. Затем дать им немного остыть и снять кожицу.
  6. Откинуть картофель на дуршлаг, слегка раздавить каждый клубень.
  7. Растереть в ступке большую часть листьев орегано или базилика со щепоткой соли. Влить 4 ст. л. оливкового масла, добавить немного уксуса и перца. Еще раз перетереть и добавить к курице вместе с картофелем, помидорами и оставшейся зеленью. Аккуратно перемешать.
  8. Выложить все в один слой в подходящий по размеру противень или форму. Запекать в духовке до румяной корочки, примерно 40 минут.
  9. Подавать запеченную курицу горячей, можно – на салатных листьях.

Из видео узнаете, как приготовить пирожки самосы с овощами.

10 рецептов грибных пирогов, которые станут отличным ужином, найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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