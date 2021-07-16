8 блюд, вкус которых отлично подчеркивают помидоры

Помидор – отличный овощ. Любые кулинарные манипуляции с ним – это сочные выпечка и мясо, пикантные закуски. В этой подборке есть рецепты с обычными помидорами и черри, овощи нужно брать спелые и сочные

Рецепты блюд с помидорами / Фото: depositphotos.com

Помидоров на рынке становится все больше, они с каждым днем сочнее и вкуснее. С ними отличные не только овощные салаты, помидоры раскрывают весь свой потенциал, когда их запекают или тушат. В этой подборке помидоры практически в главной роли – без них каждое из представленных блюд не было бы таким нарядным и ароматным. Если пока не придумали, как с пользой провести это лето – ознакомьтесь с идеями из нашего календаря лайфхаков.

Запеченные баклажаны с сыром, травами и помидорами

Запеченный баклажан с помидорами / Фото: instagram.com/fedorova_cooking/

Ингредиенты

Баклажан, помидор – по 2 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Томатная паста – 2 ст. л.

Сыр – 50 г

Пармезан – 2 ст. л.

Сливочное масло – 1 ч. л.

Специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления

Баклажаны разрезать вдоль, сделать надрезы на мякоти до кожуры, послить, поперчить. Разогреть на сковороде сливочное масло, обжарить баклажаны разрезом вниз около минут. Затем нужно запечь баклажаны в течение 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Для соуса нарезать помидоры маленькими кубиками. Смешать с томатным соусом. Добавить измельченный чеснок и специи. Когда баклажаны будут готовы, распределить по мякоти сливочное масло, сверху выложить соус и тертый сыр. Запекать около 5-7 минут в духовке при 160 градусах. Готовые баклажаны украсить пармезаном и зеленью.

Пирог с лососем и картошкой

Пирог с лососем и картошкой / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Песочное тесто – 225 г

Яйца – 4 шт.

Копченый лосось – 175 г

Нарезанные коктейльные помидоры, отварной картофель – по 100 г

Укроп – 1 ст. л.

Сметана или сливки – 200 мл

Щепотка мускатного ореха

Соль и черный перец

Листья зеленого салата – для украшения

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто для пирога в круг диаметром 25 см. Выложите тесто в форму, положите сверху специальная бумага и засыпьте туда груз: сухой горох или фасоль. Выпекайте в духовке 20 минут. Снимите груз, смажьте тесто взбитым яйцом и оставьте в духовке еще на 5 минут до золотистой корочки. Разложите по тесту нарезанный лосось, помидоры и картофель. В миске взбейте яйца, укроп, мускатный орех, приправьте солью и перцем и вылейте смесь на пирог. Положите форму в духовку и запекайте 30-40 минут.

Яйца, запеченные в помидорах (идея для завтрака)

Яйца, запеченные с помидорами / Фото: instagram.com/anastasiakadocnikova613/

Ингредиенты

Помидоры, яйца – по 3 шт.

Зеленый лук, соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления

Нагреть духовку до 190 градусов. Срезать шляпки у помидоров. Ложкой убрать сердцевину и семена. Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить помидоры на противень. В каждый вбить яйцо. Добавить специи. Выпекать 25-30 минут при 180 градусах. Украсить зеленью.

Пирожки из слоеного теста с помидорами

Пирожки из слоеного теста с томатами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Слоеное бездрожжевое тесто – упаковка

Сыр чеддер – 200 г

Черри – 400 г

Пучок базилика

Соль, перец – по вкусу

Итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления

Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре. Разрезать тесто на квадраты и сделать бортики. Сыр чеддер потереть на терке, помидоры черри разрезать пополам. Посыпать каждый кусочек теста тертым сыром, сверху разложить помидоры черри. Посыпать нарезанным базиликом, солью, перцем и сушеными травами. Выпекать при 200 градусах примерно 15-20 минут или до золотистого цвета.

Чахохбили из курицы

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Чахохбили из курицы / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Курица – 1 тушка

Лук, помидоры – по 4 шт.

Томатная паста – 2 ст. л.

Перец болгарский – 2 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Аджика – 1 ч. л.

Уцхо-сунели – 1/2 ч. л.

Кинза, петрушка – по 1 пучку

Сушеный острый перец – 1 шт.

Растительное масло – для жарки

Соль, перец – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Курицу помыть, обсушить и разрубить на небольшие кусочки. Положить в кастрюлю, добавить несколько столовых ложек растительного масла, немного посолить, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20 минут. Лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета, затем добавить его в кастрюлю к курице и продолжать тушить. Помидоры крупно нарезать. На той же сковородке, где жарился лук, обжарить их с томатной пастой в течение нескольких минут. Затем добавить в кастрюлю к курице. Перец нарезать ломтиками, обжарить несколько минут и добавить к курице. В кастрюлю к курице влить воду, чтобы она слегка покрывала ингредиенты. Добавить аджику. Зелень мелко порубить. Добавить половину кинзы и петрушки и острый перец к курице. Тушить еще 25-30 минут. Чеснок мелко нарезать и добавить его и оставшуюся часть зелени к курице. В конце добавить соль, перец и специи по вкусу. Тщательно перемешать чахохбили из курицы и тушить еще 10 минут.

Галета с помидорами, песто и сыром

Галета с помидорами и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

Мука – 300 г

Сливочное масло – 120 г

Уксус – 1 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 80 мл

Щепотка соли

Для начинки

Соус песто – 3 ст. л.

Помидор – 3 шт.

Моцарелла

Соль, перец

Сушеные итальянские травы

Оливковое масло

Способ приготовления

Просеять муку в миску, добавить соль и нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Растереть руками в крошку. Добавить уксус, молоко и яйцо. Замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и поставить в холодильник минимум на полчаса. Для начинки помидоры помыть и нарезать тонкими кружочками. Сыр нарезать ломтиками. Достать тесто из холодильника, раскатать на присыпанной мукой поверхности в круг толщиной 3-5 мм. Намазать соусом песто, оставляя края свободными. Выложить сверху кружочки помидоров. Посолить, поперчить, посыпать сушеными итальянскими травами и сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать в разогретой до 180-200 градусов духовке 35-40 минут. За 10-15 минут до готовности выложить сверху кусочки моцареллы.

Овощное ризотто

Ризотто с помидорами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Лук – 1 шт.

Помидор – 4 шт.

Зеленый базилик (свежий) – 1/2 стакана

Куриный бульон – 250-300 мл

Белое вино – 150 мл

Оливковое масло

Рис арборио – 400 г

Пармезан

Соль, перец

Способ приготовления

Разогрейте в сотейнике с высокими бортиками масло и обжарьте лук 5-7 минут – до мягкости. Добавьте в кастрюлю рис и хорошо перемешайте, чтобы все зернышки пропитались маслом. Готовьте на среднем огне 2-3 минуты. Влейте вино, перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Добавляйте горячий бульон небольшими порциями по мере набухания риса, готовьте еще 20 минут. Томаты ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте. Добавьте к ризотто за 3-4 минуты до готовности риса.

Куриные ножки в духовке с помидорами и картофелем

Куриные голени в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Мелкий молодой картофель – 800 г

Куриные голени – 12 шт.

Черри – 600 г

Морская соль – по вкусу

Свежемолотый черный перец – по вкусу

Оливковое масло

Пучок свежего орегано или базилика (только листья)

Красный винный уксус – по вкусу

Способ приготовления

Картофель по желанию очистить и отварить до готовности. Пока варится картошка, разогреть духовку до 200 градусов. Куриные ножки сбрызнуть оливковым маслом, посыпать солью и перцем, перемешать. Разогреть большую сковороду, в которую поместится все мясо в один слой. Жарить на сильном огне, помешивая, почти до полной готовности, около 10 минут. Если у вас нет сковороды подходящего размера, можно обжарить курицу в несколько приемов. Переложить мясо шумовкой в жаропрочную форму или блюдо. Наколоть помидоры острым ножом и поместить на минуту в кипяток. Затем дать им немного остыть и снять кожицу. Откинуть картофель на дуршлаг, слегка раздавить каждый клубень. Растереть в ступке большую часть листьев орегано или базилика со щепоткой соли. Влить 4 ст. л. оливкового масла, добавить немного уксуса и перца. Еще раз перетереть и добавить к курице вместе с картофелем, помидорами и оставшейся зеленью. Аккуратно перемешать. Выложить все в один слой в подходящий по размеру противень или форму. Запекать в духовке до румяной корочки, примерно 40 минут. Подавать запеченную курицу горячей, можно – на салатных листьях.

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