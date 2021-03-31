Как открыть устрицу за одну минуту: пошаговая инструкция с видео

Лайфхак, как можно быстро и безопасно открыть устрицу

У любителей этого вкуснейшего морепродукта могут вызывать сложности, как до него добраться сквозь толстую ракушку. При этом не пораниться об острые края, не порезаться ножом, не накрошить осколки в деликатес и не разбрызгать вокруг сок.

Если вы решили попробовать этот деликатес не в ресторане, а дома, мы поделимся с вами простым способом, как быстро и безопасно для себя и окружающих можно открыть раковину устрицы.

Как открыть устрицу голыми руками: лайфхак

Чтобы обезопасить себя и не пораниться, прежде чем добраться до моллюска, возьмите полотенце, сверните его в несколько раз и подложите под левую руку так, чтобы удерживать устрицу через него, а не голыми руками. Оно не даст раковине выскользнуть или поранить вас. Положите моллюск плоской створкой вверх на один край полотенца, а другим прижмите, фиксируя на столе. Правой рукой возьмите короткий нож с широким лезвием и поверните в месте крепления створок до щелчка. Затем аккуратно введите нож внутрь раковины и подрежьте мышцу моллюска, которая держит его створки. Теперь можно взять устрицу в ладонь, открыть створки и подрезать моллюск в раковине.

Смотрите видео, как открыть устрицу за минуту:

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