Як відкрити устрицю за одну хвилину: покрокова інструкція з відео

Лайфхак, як можна швидко і безпечно відкрити устрицю

У любителів цього смачного морепродукту можуть викликати труднощі, як до нього дістатися крізь товсту мушлю. При цьому не поранитися об гострі краї, не порізатися ножем, не накришити уламки в делікатес і не розприскати довкола сік.

Якщо ви вирішили спробувати цей делікатес не в ресторані, а вдома, ми поділимося з вами простим способом, як швидко і безпечно для себе й оточуючих можна відкрити раковину устриці.

Як відкрити устрицю голими руками: лайфхак

Щоб убезпечити себе і не поранитися, перш ніж дістатися до молюска, візьміть рушник, скрутіть його в кілька разів і підкладіть під ліву руку так, щоб утримувати устрицю через нього, а не голими руками. Він не дасть раковині вислизнути або поранити вас. Покладіть молюск плоскою стулкою вгору на один край рушника, а іншим притисніть, фіксуючи на столі. Правою рукою візьміть короткий ніж із широким лезом і поверніть в місці кріплення стулок до клацання. Потім акуратно введіть ніж всередину раковини і подрежьте м'яз молюска, який тримає його стулки. Тепер можна взяти устрицю в долоню, відкрити стулки і підрізати молюск в раковині.

Дивіться відео, як відкрити устрицю за хвилину:

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