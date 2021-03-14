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Как легко избавиться от костей в рыбе: оригинальное решение

Сегодня, 14:25

Жареного и запеченного карася можно приготовить так, чтобы не чувствовались кости

Карась – это очень вкусная рыба. Но хорошо ее приготовить – непростая задача. Кости, которых в карасе очень много, могут испортить впечатление от готового блюда.

Сегодня.Lifestyle расскажут, как приготовить карася так, чтобы ни одна кость не попалась и не испортила вам трапезу. Такой способ прекрасно подойдет для жареной или запеченной рыбы.

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Лайфхак, как приготовить рыбу, чтобы в ней не попадались кости

  • Тушку карася почистите обычным способом.
  • Затем возьмите остро заточенный нож и сделайте очень частые глубокие параллельные надрезы на всей поверхности рыбы.
  • Благодаря такой манипуляции все кости в процессе жарки разрушатся за счет воздействия высокой температуры и от них не останется и следа.
  • Теперь посолите и поперчите рыбу, обваляйте ее в муке.
  • Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом.
  • Аккуратно положите карася. Во время готовки все мелкие кости хорошенько прожарятся и как будто растворятся, останется только мясо, ребрышки и хребет.
  • Переложите готовую рыбу на тарелку и можете подавать.

Смотрите видео, как легко избавиться от костей в рыбе:

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жареную рыбу в ореховой панировке.

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Источник: Сегодня
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