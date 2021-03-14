Как легко избавиться от костей в рыбе: оригинальное решение
Жареного и запеченного карася можно приготовить так, чтобы не чувствовались кости
Карась – это очень вкусная рыба. Но хорошо ее приготовить – непростая задача. Кости, которых в карасе очень много, могут испортить впечатление от готового блюда.
Сегодня.Lifestyle расскажут, как приготовить карася так, чтобы ни одна кость не попалась и не испортила вам трапезу. Такой способ прекрасно подойдет для жареной или запеченной рыбы.
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- Тушку карася почистите обычным способом.
- Затем возьмите остро заточенный нож и сделайте очень частые глубокие параллельные надрезы на всей поверхности рыбы.
- Благодаря такой манипуляции все кости в процессе жарки разрушатся за счет воздействия высокой температуры и от них не останется и следа.
- Теперь посолите и поперчите рыбу, обваляйте ее в муке.
- Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Аккуратно положите карася. Во время готовки все мелкие кости хорошенько прожарятся и как будто растворятся, останется только мясо, ребрышки и хребет.
- Переложите готовую рыбу на тарелку и можете подавать.
Смотрите видео, как легко избавиться от костей в рыбе:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жареную рыбу в ореховой панировке.
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