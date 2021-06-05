Из какой чашки кофе вкуснее
Любите кофе с кислинкой, берите узкие длинные чашки желтых или зеленых оттенков
Мы обязательно задумываемся над тем, какой кофе выбрать, как его правильно хранить и что добавить, чтобы раскрыть его вкус сполна. Что касается чашек – то это как-то второстепенно, не до них просто. А зря. Было проведено множество исследований, которые доказали – кофе нужно пить из правильной чашки. Так вкусней. Из какой именно – узнаем ниже.
Во всяком случае, это точно касается чашек для кофе. Узкие мешают аромату распространяться к вашим рецепторам, если взять широкую чашку, то ее площадь ускоряет окисление, усиливает сладость и сокращает кислотность.
Так какие чашки нужно брать для кофе?
- Широкие чашки для зерен средней и темной обжарки
- Узкие длинные чашки – для кофе с кислинкой
Керамика, фарфор и стекло – это то, что есть в каждом доме. Понятно, что хорошая керамика и фарфор дольше сохраняют тепло, стеклянные чашки быстрее остывают, если, конечно, они не боросиликатные, как на фото.
Эксперты говорят, что такие чашки, только с зауженной к верху формы – идеальны для кофе. Но согласитесь, что кофе из красивой керамической чашки все же уютней что ли. В общем, это индивидуальное дело каждого.
Интересно, что и поверхность материала тоже важна. Выяснилось, что из керамических чашек с гладкой поверхностью кофе ощущается более сладким, с шероховатой поверхностью – более кислым.
И в этом убеждена нейробиолог из Бразилии Фабиана Карвальо. Она провела эксперимент, в ходе которого поняла: кислый кофе (кенийский) в желтых и зеленых чашках почему-то становится слаще в розовой. Итак, розовый цвет чашки и все его оттенки делают кофе слаще.
- Эспрессо, а также ристретто и макиато желательно подавать в маленькой чашке из фарфора с толстыми стенками объемом 60-90 мл. Толстые стенки – чтобы напиток медленно остывал
- Капучино вкуснее в чашках толстыми стенками из фарфора или керамики. Чашка должна быть с широким горлышком и зауженным дном
- Латте – в высоких стеклянных чашках
- Кофе по-турецки будет вкуснее в толстостенных керамических чашках
По материалам: Рerfectdailygrind.com.
А перед своим любимым эспрессо можно приготовить и съесть оригинальную запеканку с итальянским акцентом.
Здесь узнаете, что нужно добавить в кофе, чтобы раскрыть его вкус.
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